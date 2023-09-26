Rewrite this title: تشارك Google نصائح لتحسين إعلانات الوظائف

ستساعدك المقالة التالية: تشارك Google نصائح لتحسين إعلانات الوظائف

تقول جوجل إن الشركات تفوت الفرص عندما يتعلق الأمر بتحسين إعلانات الوظائف، وتقدم نصائح حول كيفية تحسينها.

مع اقترابنا من موسم التوظيف الأكثر سخونة على الإطلاق، يمكن أن يساعدك استهداف المتقدمين المؤهلين في العثور على الشخص المناسب للوظيفة مع فحص عدد أقل من السير الذاتية.

كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟

عن طريق إضافة المزيد من المعلومات إلى حقل الوصف.

لا تتضمن الشركات ما يكفي من التفاصيل في هذا المجال، مما قد يؤدي إلى تدفق الطلبات من الأشخاص غير المؤهلين للوظيفة.

علاوة على ذلك، قد تخسر الشركات الطلبات المقدمة من الأشخاص المناسبين لهذا المنصب.

إن توصيل ما تبحث عنه بالضبط كصاحب عمل هو أفضل لعملك وأفضل للباحثين عن عمل.

لن يضيعوا وقتهم في التقدم لوظيفة لن يحصلوا عليها أبدًا، ولن تضيع وقتك في النظر إلى الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لديهم الخبرة أو أوراق الاعتماد التي تبحث عنها.

إليك طريقة سهلة لتحسين منشوراتك الوظيفية وجذب المواهب المناسبة للمناصب المناسبة.

كيفية تحسين إعلانات الوظائف لبحث جوجل

من خلال إجراء بعض التغييرات على وصف في هذا المجال، يمكن للشركات أن تجعل إعلانات الوظائف الخاصة بها أكثر جاذبية على الفور.

يتضمن قسم الوصف لإعلانات الوظائف في بحث Google فقط نصًا ضمن خاصية الوصف للبيانات المنظمة لإعلان الوظيفة.

ولا يتضمن معلومات حول المؤهلات والمهارات والمزايا بشكل افتراضي.

إذا كنت تريد هذه المعلومات في إعلان الوظيفة الخاص بك، فسيتعين عليك كتابتها في حقل الوصف.

إليك لقطة شاشة توضح الشكل الذي يجب أن يبدو عليه قسم الوصف الكامل، وفقًا لـ Google.

يتضمن إعلان الوظيفة أدناه جميع التفاصيل ذات الصلة التي يحتاجها الشخص لاتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان مهتمًا بالتقدم للوظيفة.

لقطة شاشة من Developers.google.com/search/blog، نوفمبر 2021.

يمكن إنشاء إعلان وظيفة مثل الموضح أعلاه باستخدام ترميز البيانات المنظمة Schema.org.

على الرغم من أن البيانات المنظمة تتضمن حقولًا للمؤهلات، إلا أن هذه المعلومات الحيوية ليست مرئية على الفور للباحثين.

أول ما سيراه الباحث عن عمل هو قسم الوصف. ومن هناك قد يقررون التقدم للوظيفة أو النجاح دون النظر في أي تفاصيل أخرى.

يمكنك التأكد من حصولهم على مزيد من المعلومات ليتخذوا قرارهم عليها عن طريق تعديل ترميز المخطط الخاص بك كما توصي Google.

طرق أخرى لتسويق إعلانات الوظائف الخاصة بك

ليست Google فقط هي التي تهتم بمساعدة الشركات في العثور على الموظفين الذين تحتاجهم، بل إن LinkedIn تستثمر بشدة في هذا الأمر أيضًا.

طرح موقع LinkedIn مؤخرًا تحديثًا لصفحات الشركة يتضمن طرقًا جديدة لجذب أفضل المواهب والحفاظ عليها.

يمكن للشركات تسليط الضوء على سياساتها بشأن اللقاحات، والعمل عن بعد، والأشياء الأخرى التي تتصدر اهتمامات العمال في الوقت الحالي.

يريد الناس أكثر من مجرد الراتب والمزايا في هذه الأيام، فهم يريدون وظيفة تتيح لهم أن يعيشوا حياة جيدة خارج العمل أيضًا.

مصدر: مركز بحث جوجل