Rewrite this title: تشارك Google نصائح لتحسين محركات البحث لتطبيقات الصفحة الواحدة

ستساعدك المقالة التالية: تشارك Google نصائح لتحسين محركات البحث لتطبيقات الصفحة الواحدة

في أحدث فيديو لبرنامج Google Lightning Talks، يشارك Martin Splitt نصائح لجعل تطبيقات الصفحة الواحدة قابلة للاكتشاف بواسطة محركات البحث.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين موقع الويب العادي المستند إلى HTML وتطبيق الصفحة الواحدة في اعتماد الأخير على JavaScript.

يتم استخدام JavaScript لإنشاء HTML لتطبيق صفحة واحدة والذي يقوم بعد ذلك بإنشاء الصفحة.

مطلوب JavaScript لتحميل محتوى آخر عندما ينتقل المستخدمون إلى أجزاء مختلفة من تطبيق صفحة واحدة.

عندما يقوم JavaScript بتحميل محتوى جديد، يُشار إليه باسم “العرض”.

يتيح الاعتماد على JavaScript لتطبيقات الصفحة الواحدة للمتصفحات تحميل طرق العرض دون إجراء إعادة تحميل كاملة.

تسمح JavaScript أيضًا بعناصر التصميم مثل الانتقالات المخصصة بين أجزاء مختلفة من التطبيق.

ببساطة – تجعل JavaScript تطبيقات الصفحة الواحدة تعمل بالطريقة التي تعمل بها.

تحديات العمل مع تطبيقات الصفحة الواحدة

تعد JavaScript أقل من مثالية لمحركات البحث عندما يتعلق الأمر بالزحف والفهرسة.

كما يعلم مُحسنو محركات البحث جيدًا، فإن وجود كمية معتدلة من JavaScript على الصفحة يخلق مجموعة جديدة تمامًا من التحديات.

يتم رفع مستوى التحدي قليلاً عندما يتم تغليف المحتوى بطبقة من JavaScript.

هذا هو الحال تمامًا مع تطبيقات الصفحة الواحدة.

إذن، ما الذي يجب على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) فعله إذا تم تكليفهم بفهرسة وتصنيف تطبيق من صفحة واحدة؟

إليك ما توصي به Google.

نصيحة جوجل لتطبيقات الصفحة الواحدة

تقدم سبليت أربع نصائح رئيسية لتحسين محركات البحث لتطبيقات الصفحة الواحدة:

تغطية كافة مسارات التعليمات البرمجية

تعامل مع طرق العرض كعناوين URL

تحسين العناوين والأوصاف لكل طريقة عرض

تحسين كيفية تعامل التطبيق مع الأخطاء

فيما يلي ملخص موجز لكل نقطة من نقاط سبليت الرئيسية.

تغطية كافة مسارات التعليمات البرمجية

يقدم سبليت مثالاً لتطبيق من صفحة واحدة يبدو أنه يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية، ولكن اختبار Google للتوافق مع الجوّال لا يمكنه عرض المحتوى.

في المثال، تنبع المشكلة من تعليمات برمجية غير مدعومة، والتي تم تحديدها من خلال اختبار التوافق مع الأجهزة المحمولة.

وبشكل أكثر تحديدًا، لا تأخذ التعليمات البرمجية في الاعتبار ما يجب أن يفعله التطبيق إذا تعذر تنفيذ أوامر معينة.

في مثال سبليت، يتم توجيه تطبيق الصفحة الواحدة لجلب معلومات موقع المستخدم. ولكن لا يوجد مسار تعليمات برمجية يرشد التطبيق إلى ما يجب عليه فعله إذا كانت معلومات الموقع غير متوفرة.

وهذا ما يشير إليه سبليت عندما يقول “يغطي جميع مسارات التعليمات البرمجية”.

السبب وراء عدم إمكانية تحميل الصفحة في اختبار التوافق مع الجوّال هو أن Googlebot يرفض طلبات تحديد الموقع الجغرافي.

إذا كان هناك مسار تعليمات برمجية للتعامل مع هذا السيناريو، فيمكن عرض المحتوى.

تعامل مع طرق العرض كعناوين URL

عند التنقل حول تطبيق صفحة واحدة، تحقق مما إذا كان عنوان URL الموجود في شريط العناوين يتغير عند النقر بين كل طريقة عرض.

يجب أن يتغير، لأن Googlebot يستخدم عناوين URL لتحديد “صفحات” مختلفة (تُعرف أيضًا باسم “طرق العرض”) داخل تطبيق صفحة واحدة.

إذا كان هناك عنوان URL واحد فقط لكل شيء، فسيرى Googlebot الصفحة الرئيسية فقط ولا شيء آخر.

يؤدي ذلك إلى مشكلات تتعلق بالتصنيفات لأن Google لا تستطيع فهم موضوع الموقع.

ينصح سبليت بما يلي:

“لإصلاح هذه المشكلة، يمكننا استخدام واجهة برمجة تطبيقات السجل وترميز الارتباط المناسب مع سمات href لعرض المشاهدات كعناوين URL داخل الروابط.”

العناوين والأوصاف

لا يوجد شيء أكثر أهمية لتحسين محركات البحث من تحسين العناوين والأوصاف لصفحات الويب.

ومع ذلك، كثيرًا ما يتم التغاضي عن أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) عندما يتعلق الأمر بتحسين “العروض” لتطبيقات الصفحة الواحدة.

وينتج عن ذلك أن جميع طرق العرض لها نفس العنوان والوصف – ومن المحتمل أن تكون على دراية جيدة بالمشكلات التي يمكن أن تسببها.

يمكن، بل وينبغي، أن يكون لكل طريقة عرض عنوانها ووصفها الفريدان. يقول سبليت إنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق إضافة “القليل من جافا سكريبت الإضافي”.

التعامل مع الأخطاء

هناك مشكلة شائعة أخرى وهي الطريقة التي تتعامل بها تطبيقات الصفحة الواحدة مع سيناريوهات الخطأ، مثل عناوين URL غير الصالحة.

يوفر Splitt مثالاً لتطبيق من صفحة واحدة يعرض رسالة خطأ بينما يعرض الخادم رمز حالة HTTP 200.

من الناحية المثالية، إذا كان هناك خطأ في عرض المحتوى، فيجب ألا يقوم الخادم بإرجاع رمز الحالة الذي يشير إلى أن كل شيء على ما يرام.

ومع ذلك، لا يعد هذا خيارًا لتطبيقات الصفحة الواحدة، نظرًا لأن الخادم لا يقوم بمعالجة الأخطاء.

سيعرض الخادم دائمًا رمز حالة HTTP 200 لتطبيقات الصفحة الواحدة. الأمر متروك لجافا سكريبت والمتصفح لتشغيل التعليمات البرمجية أو عرض خطأ.

يجب إصلاح ذلك لأن رموز حالة HTTP تساعد Googlebot والمتصفحات في تحديد كيفية التعامل مع الاستجابة للخطأ.

لا يوجد حل مباشر لهذه المشكلة حيث لا يمكن تغيير رموز حالة HTTP بعد أن يقوم الخادم بتحميل تطبيق صفحة واحدة.

ما تفعله هو تغيير رمز الحالة الافتراضي لطرق العرض الفردية داخل تطبيق صفحة واحدة.

لذا يوصي سبليت بإنشاء ملف شخصي يخدم رمز 404، وملف عرض يخدم رمز 500، وما إلى ذلك.

ومن ثم يمكن تحرير JavaScript لتوجيه المتصفحات إلى العرض المناسب عند مواجهة خطأ في التعليمات البرمجية.

لمعرفة المزيد عن هذه النصائح، شاهد الفيديو الكامل أدناه: