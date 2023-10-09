Rewrite this title: تشجع Google النهج “الدقيق” في عدم المتابعة

ستساعدك المقالة التالية: تشجع Google النهج “الدقيق” في عدم المتابعة

غالبًا ما يكون مات كاتس هو الشخص المطلع الذي يتيح لنا – John Q Public – معرفة ما يجري داخل جهاز Google العملاق. وهو الذي أخبرنا أن خوارزمية البحث تُجري أكثر من تغيير يوميًا في المتوسط، وأن Google تركز على منع إخفاء الهوية كجزء من أهداف الربع الأول من عام 2011، وأكثر من ذلك بكثير. الأحدث له فيديو مساعدة مشرفي المواقع ومع ذلك، فهو يفعل أكثر من مجرد توضيح بشأن Google؛ فهو يشجع المواقع، بما في ذلك العديد من المواقع الرئيسية، على اتباع نهج أكثر “دقة” في كيفية استخدام روابط عدم المتابعة.

بداية، ما هو عدم المتابعة؟ بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون اللغة، فإن “عدم المتابعة” هي ببساطة علامة HTML تتم إضافتها إلى أي رابط، والتي تخبر محركات البحث أن الرابط ليس رابطًا ينوي الموقع نشره (سواء كان ذلك بسبب الرابط عبارة عن مراجعة سلبية أو غير موثوق به أو رابط مدفوع، كلها أسباب محتملة لذلك). لقد تحرك خبراء “هندسة الارتباط” ذهابًا وإيابًا حول قيمة عدم المتابعة لعدة سنوات، مع المفهوم الذي عفا عليه الزمن والذي يتمثل في عدم السماح بالروابط التي تمت متابعتها على الصفحة، والذي لا يزال يحتفظ ببعض التأثير الحقيقي في عالم تحسين محركات البحث الحديثة.

لهذا السبب، تستخدم العديد من المواقع العلامة في كل صفحة على صفحتها، مما يمنع أي “عصير رابط” (أي مساعدة لموضع SERP) من الانتقال إلى الموقع المعني. في حين يوضح كاتس أن المواقع يمكن أن تقيد جميع الروابط إلى عدم المتابعة، وأن ميزة عدم المتابعة لا تزال تخدم نفس الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، فإنه يذكر أيضًا أنه يجب على المجموعات محاولة تجنب هذه الممارسة.

المثال الذي يستخدمه كاتس هو ويكيبيديا، الذي يضع علامة “عدم المتابعة” على كل رابط. يذكرنا كاتس أن هذا أمر منطقي للغاية، نظرًا لأنه تم التلاعب بالموقع بتعديلات منخفضة الجودة مصممة ليس لغرض آخر سوى إضافة رابط. لكن كاتس يشير إلى احتمال وجود خيار آخر، حيث تتلقى الروابط من محررين محددين، أو الروابط التي بقيت على الموقع لفترة زمنية محددة، أو الروابط “الموثوقة” الإقرار والدعم المناسبين في تصنيف محرك البحث. يبدو موقف كاتس، على الأقل، واضحًا: لا يعد السماح بالروابط غير المحدودة أو عدم المتابعة في كل رابط مقدم تكتيكات فعالة، ويجب أن تعمل المواقع على إنشاء أرضية وسط صلبة.