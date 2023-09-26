Rewrite this title: تشرح Google الاستهداف الجغرافي عبر الدلائل الفرعية لعناوين URL

ستساعدك المقالة التالية: تشرح Google الاستهداف الجغرافي عبر الدلائل الفرعية لعناوين URL

يشرح جون مولر، منسق البحث لدى Google، كيف يمكن لمواقع الويب تحسين المحتوى لنتائج البحث في بلدان معينة باستخدام الدلائل الفرعية بطريقة استراتيجية.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الأخيرة لساعات عمل Google Search Central SEO.

ينضم فرد يُدعى Hazel Wwrong إلى البث المباشر ليسأل مولر عن كيفية التعرف على Google عندما يتم استهداف محتوى موقع الويب جغرافيًا، بخلاف البحث عن تنفيذ hreflang.

ردًا على ذلك، يصف مولر كيف يبحث Google عن الأنماط في عناوين URL التي تشير إلى البلد المخصص للصفحة.

يمكنك استخدام هذه المعلومات لتنظيم موقع الويب الخاص بك بطريقة تستهدف بلدانًا متعددة بنفس النطاق.

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كيفية استهداف بلدان متعددة بنفس المجال باستخدام الدلائل الفرعية

عندما سئل عن الإشارات التي تبحث عنها Google للتعرف على الوقت الذي يتم فيه تحسين المحتوى لبلد معين، قال مولر:

“نحن نحاول تجميع عناوين URL حسب أنماط واضحة يمكننا التعرف عليها. وذلك، على سبيل المثال، حسب النطاق الفرعي أو الدليل الفرعي.

لذا، إذا كان لديك البلد في الدليل الفرعي، في مكان أعلى في المسار، فمن الأسهل علينا أن نقول أن كل شيء تحت هذا المسار مخصص لهذه الدولة، وكل شيء تحت هذا المسار الآخر مخصص لبلد آخر.

ويمكنك أيضًا التحقق من المسارات الفردية في Search Console والقول على وجه التحديد أن هذا المسار مخصص لهذا البلد، أو هذا المسار مخصص لبلد آخر، مما يجعل الأمر أسهل قليلاً بالنسبة لنا.

يبدو نمط عنوان URL الذي يصفه مولر بهذا الشكل عمليًا.

لنفترض أنك تمتلك متجرًا في الولايات المتحدة يشحن المنتجات إلى بلدان أخرى حول العالم. إليك كيف قد يبدو نمط عنوان URL:

الولايات المتحدة الأمريكية : your-website.com/products

: your-website.com/products كندا : your-website.com/canada/products

: your-website.com/canada/products المملكة المتحدة: your-website.com/uk/products

وما إلى ذلك وهلم جرا.

يشير مولر إلى أن هذا الاستخدام للأدلة الفرعية لن يُحدث فرقًا كبيرًا على الأرجح إذا كنت تستخدم hreflang وSearch Console بالفعل لاستهداف بلدان معينة.

لذا، إذا لم يتم إعداد موقع الويب الخاص بك بهذه الطريقة، فلن تضطر إلى تغيير كل شيء من حولك.

إنها مجرد إشارة أخرى تبحث عنها Google بالإضافة إلى إشارات الاستهداف الجغرافي الأخرى.

“من الناحية العملية، لا أسمع الكثير من التعليقات من الأشخاص الذين يقولون إن هذا يحدث فرقًا كبيرًا. لذلك لا أعرف إذا كان هذا شيئًا تحتاج إلى القيام به بالفعل، خاصة إذا كان إعدادًا أكثر تعقيدًا.

ولكنني سأحاول أن أجعل الأمر واضحًا قدر الإمكان أي بلد ذو صلة بعناوين URL الفردية. نوعًا ما بمسار واضح في عنوان URL.

أعتقد أنه كان هناك سؤال أرسله أحد الأشخاص أيضًا حول استخدام البلد كمعلمة لعنوان URL في النهاية. من الناحية النظرية، يمكنك القيام بذلك. أعتقد أن أنظمتنا تجعل من الصعب جدًا التعرف على عناوين URL التي تنتمي إلى أي بلد. لذلك أرى أنه من غير المرجح بالنسبة لنا أن نختار الاستهداف الجغرافي.

من الواضح، إذا كنت تستخدم hreflang، فهذه مشكلة أقل لأنه يمكنك القيام بذلك على أساس كل عنوان URL.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه:

لمزيد من المعلومات حول الاستهداف الجغرافي، راجع: