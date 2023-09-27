Rewrite this title: تشرح Google سبب تصنيف الموقع للكلمات الرئيسية غير العادية

ستساعدك المقالة التالية: تشرح Google سبب تصنيف الموقع للكلمات الرئيسية غير العادية

يشرح جون مولر من Google سبب ظهور موقع ويب للكلمات الرئيسية التي تبدو غير عادية أو لا تتعلق بموضوع الموقع.

شارك مولر هذه المعلومات على Reddit ردًا على موضوع بعنوان:

يحير الملصق الأصلي للموضوع بسبب الكلمات الرئيسية التي تظهر في تقرير Search Console الخاص به. عند محاولة العثور على موقعهم الخاص باستخدام نفس الكلمات الرئيسية، فلن يتمكنوا من العثور عليه حتى بعد عشر صفحات من نتائج البحث.

لا يمكنهم فهم سبب ظهور موقعهم لهذه الكلمات الرئيسية. ماذا قد يكون السبب؟

جون مولر من Google يتحدث عن تصنيف الكلمات الرئيسية العشوائية

إذا ظهر موقع ما لاستعلامات غير متوقعة، ولا يمكن تكرار النتائج بسهولة، فإن الأسباب الأكثر احتمالاً هي التخصيص و/أو الاستهداف المحلي.

“عادةً ما يكون ذلك بمثابة التخصيص والاستهداف المحلي. يمكنك في كثير من الأحيان تخمين ما إذا كان من المتوقع أن تحصل طلبات البحث على عدد كبير من مرات الظهور، وما إذا كان موقعك مدرجًا في المواضع الأعلى، ولكنه يحصل على عدد قليل جدًا من مرات الظهور. كما ترى هذا أيضًا عندما تتنقل حسب التاريخ وترى أنه يحصل على عدد قليل جدًا من مرات الظهور بشكل متقطع (وليس بشكل منتظم).”

ويواصل مولر القول إن الصور هي سبب آخر لحدوث ذلك.

من الممكن أن يتم سحب صور الموقع إلى المربعات الواحدة التي تظهر أعلى نتائج البحث، أو لوحات المعلومات التي تظهر على الجانب.

عندما يتم عرض صورة في مربع واحد أو بطاقة معلومات، يتم تسجيلها كمرة ظهور في Search Console. إذا كانت الكلمة الرئيسية الفردية تحتوي على عدد كبير من مرات الظهور، وموقع مرتفع، وعدد قليل من النقرات، فمن المحتمل أن تكون الصور هي سبب تصنيف الموقع لتلك الاستعلامات.

“هناك خيار آخر من الصور. تعرض بعض طلبات البحث أحيانًا مربعًا واحدًا للصور (حيث يكون لديك مجموعة من الصور في أعلى النتائج)، وإذا ظهرت صورة من صفحاتك هناك، فسترى ذلك كمرة ظهور في Search Console (وبالمثل إذا كان تظهر الصورة في جزء بطاقة المعلومات على الجانب). أظن أن الكثير من هذه الصور لا تحصل على نقرات، لذلك قد يبدو أن لديك عددًا كبيرًا من مرات الظهور، وموضعًا مرتفعًا، ولكن عدد قليل من النقرات لتلك الاستعلامات.

وأخيرًا، يوصي مولر باتباع نهج مختلف لتحليل البيانات في Search Console لمعرفة مصدر مرات الظهور.

حدد البلد الأصلي، ثم اضبط إعدادات البحث المتقدم في Google لإظهار النتائج من ذلك البلد. الآن سيكون لديك تمثيل أقرب لما يراه المستخدمون.

“عند تجربة ذلك، تأكد من التعمق في التقرير إلى إصدار البلد المناسب، واستخدام إعداد البحث المتقدم المناسب لذلك البلد، بحيث تكون أقرب ما يمكن مما يراه المستخدمون.”

مصدر: رديت