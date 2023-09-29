Rewrite this title: تشرح Google سبب كون البيانات الميدانية أكثر موثوقية من بيانات المختبر

ستساعدك المقالة التالية: تشرح Google سبب كون البيانات الميدانية أكثر موثوقية من بيانات المختبر

قدم مارتن سبليت من Google مؤخرًا شرحًا تفصيليًا للفرق بين بيانات المختبر والبيانات الميدانية من حيث صلتها بأدوات الاختبار.

يقول سبليت إن البيانات الميدانية أكثر موثوقية، لأنها مؤشر على مدى تجربة المستخدمين الحقيقيين لموقع الويب وتفاعلهم معه.

تم طرح هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بـ Google Webmasters JavaScript SEO والتي عقدت في 10 يونيو.

أرسل أحد مالكي الموقع سؤالاً يسأل فيه عن سبب وجود اختلاف بين البيانات الميدانية وبيانات المختبر عند قياس سرعة الصفحة.

إليك ما قاله سبليت ردًا على ذلك:

“تأتي البيانات الميدانية من مستخدمين حقيقيين، في حين تأتي البيانات المخبرية من جهاز قوي للغاية وربما يتمتع بإنترنت جيد من مكان ما حول العالم. لذلك قد لا ترى نفس النتائج.

البيانات الميدانية مقابل بيانات المختبر

يقدم سبليت مثالاً افتراضيًا لاختبار موقع باستخدام أداة تستخدم بيانات معملية من بلد يوجد به خادم الموقع أيضًا.

في هذا المثال، من المرجح أن تحدد بيانات المختبر أن الموقع يتم تحميله بسرعة كبيرة. وذلك لأن الموقع مستضاف في نفس البلد الذي يتم فيه إجراء الاختبار، وبالتالي فإن الوقت الفعلي المستغرق لإرسال البيانات يكون ضئيلًا.

لنفترض أن البلاد أيضًا مغطاة جيدًا نسبيًا بإمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. وهذا من شأنه أن يزيد من سرعة الموقع التي تقاسها بيانات المختبر.

ومع ذلك، تنخفض هذه السرعة بشكل كبير عندما يكون زوار الموقع متواجدين في بلد آخر. تنخفض السرعة بشكل أكبر إذا لم يكن لدى الزوار اتصال إنترنت عالي السرعة في المكان الذي يعيشون فيه.

هذا هو الفرق الرئيسي بين بيانات المختبر والبيانات الميدانية.

لماذا تعتبر البيانات الميدانية أكثر موثوقية

يتم قياس بيانات المختبر من خلال اختبار متحكم فيه في ظل ظروف مثالية، بينما يتم قياس البيانات الميدانية وفقًا لكيفية تفاعل المستخدمين الواقعيين مع الموقع في ظل مجموعة متنوعة من الظروف.

وكما يقول مارتن سبليت:

“في هذه الحالة، تبدو بياناتي المختبرية مذهلة. ومن ثم فإن بياناتي الميدانية، نظرًا لأن المستخدمين يجلسون في الطرف الآخر من العالم، تبدو فظيعة.

وهذا ما يحدث لأن بيانات المختبر هي بيانات اصطناعية فقط. إنه مجرد تقريب لما يحدث في العالم الحقيقي. ثم لديك بيانات ميدانية والتي، بشكل مدهش، تعطيك الشيء الفعلي الذي يختبره الناس.

لذلك إذا كنت تعلم أنك تخدم المستخدمين على هواتف قديمة وبطيئة. أو اتصالات الإنترنت الريفية والمتقطعة. هذا ما يحصل. يحدث هذا عندما تبدو البيانات الميدانية أسوأ بكثير مما تراه في بيانات المختبر.

هذه مشكلة عامة – عادةً ما يعمل المطورون باستخدام اتصالات إنترنت رائعة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة. ومن ثم فإن مستخدم العالم الحقيقي موجود على جهاز iPhone 2 قديم، في مكان ما في المناطق الريفية بشمال ألمانيا حيث يتوفر لديك اتصال إنترنت Edge إذا كنت محظوظًا. ثم يبدو كل شيء فظيعًا بالنسبة لهم …

من المحتمل أن تكون البيانات الميدانية مؤشرًا أفضل لكيفية تجربة المستخدمين الحقيقيين لموقعك على الويب مقارنة بالبيانات المعملية. لأن بيانات المختبر هي حرفيًا مجرد خادم لشخص ما يقدم طلبًا إلى الشيء الخاص بك. وبعد ذلك، إذا كان هذا الخادم ضخمًا جدًا، فستحصل على أرقام جيدة المظهر، ولكن العالم الحقيقي ليس سمينًا ولطيفًا.

استمع إلى رد سبليت الكامل في الفيديو أدناه: