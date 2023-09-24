Rewrite this title: تشرح Google لماذا يجب على المواقع دمج البيانات المنظمة

ستساعدك المقالة التالية: تشرح Google لماذا يجب على المواقع دمج البيانات المنظمة

أجابت ليزي ساسمان من Google على سؤال في جلسة ساعات عمل Google SEO حول ما إذا كان من المقبول الجمع بين أنواع مختلفة من البيانات المنظمة.

سلطت الإجابة الضوء على نقطة مهمة حول كيفية تفسير Google للبيانات المنظمة وما إذا كان من الأفضل دمج البيانات المنظمة أو فصلها.

يسمى الجمع بين البيانات المنظمة المتعددة .

ما هو التعشيش؟

تتعلق البيانات المنظمة بشكل أساسي بأنواع البيانات عالية المستوى (تسمى الأنواع) وسمات تلك الأنواع (تسمى الخصائص).

إنه يشبه إلى حد ما HTML حيث تسمى العناصر الأساسية لصفحة الويب بتنسيق HTML وكل عنصر له خصائص تعدلها والتي تسمى “السمات”.

يبدأ HTML لصفحة الويب بالإشارة إلى أنها صفحة ويب بتنسيق HTML على النحو التالي:

<أتش تي أم أل>

وبالمثل، يبدأ البرنامج النصي للبيانات المنظمة بتوضيح البيانات المنظمة الرئيسية لصفحة الويب.

تبدو البيانات المنظمة للوصفة على صفحة الويب التي تدور حول الوصفة كما يلي: