Rewrite this title: تشرح Google لماذا يجب على المواقع دمج البيانات المنظمة

ستساعدك المقالة التالية: تشرح Google لماذا يجب على المواقع دمج البيانات المنظمة
أجابت ليزي ساسمان من Google على سؤال في جلسة ساعات عمل Google SEO حول ما إذا كان من المقبول الجمع بين أنواع مختلفة من البيانات المنظمة.
سلطت الإجابة الضوء على نقطة مهمة حول كيفية تفسير Google للبيانات المنظمة وما إذا كان من الأفضل دمج البيانات المنظمة أو فصلها.
يسمى الجمع بين البيانات المنظمة المتعددة .
ما هو التعشيش؟
تتعلق البيانات المنظمة بشكل أساسي بأنواع البيانات عالية المستوى (تسمى الأنواع) وسمات تلك الأنواع (تسمى الخصائص).
إنه يشبه إلى حد ما HTML حيث تسمى العناصر الأساسية لصفحة الويب بتنسيق HTML وكل عنصر له خصائص تعدلها والتي تسمى “السمات”.
يبدأ HTML لصفحة الويب بالإشارة إلى أنها صفحة ويب بتنسيق HTML على النحو التالي:
<أتش تي أم أل>
وبالمثل، يبدأ البرنامج النصي للبيانات المنظمة بتوضيح البيانات المنظمة الرئيسية لصفحة الويب.
تبدو البيانات المنظمة للوصفة على صفحة الويب التي تدور حول الوصفة كما يلي:
لا يتم تشذير العلامة مع النص المرئي للمستخدم، مما يسهل التعبير عن عناصر البيانات المتداخلة، مثل بلد العنوان البريدي لمكان الموسيقى لحدث ما.
كما يمكن لـ Google قراءة بيانات JSON-LD عندما يتم إدخالها ديناميكيًا في محتويات الصفحة، مثل كود JavaScript أو الأدوات المضمنة في نظام إدارة المحتوى الخاص بك.
ما يعنيه القسم المقتبس أعلاه من وثائق Google، باللغة الإنجليزية البسيطة، هو أن صفحة الويب التي تدور حول نوع البيانات المنظمة لحدث موسيقي (باستخدام الحدث)، يمكن أن تتضمن أيضًا أنواع بيانات إضافية لمكان الموسيقى والعنوان البريدي.
صفحة الويب في المثال أعلاه تدور حول حدث ما، وليس مكان الحدث.
لذا فإن النص البرمجي JSON-LD الذي يحتوي على البيانات المنظمة للحدث سيكون على النحو التالي: