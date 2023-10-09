Rewrite this title: تشهد خدمة “انقر للاتصال” من Google نجاحًا باهرًا

ستساعدك المقالة التالية: تشهد خدمة “انقر للاتصال” من Google نجاحًا باهرًا

حصل Android مؤخرًا على المركز الأول في عالم الأجهزة المحمولة، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للدخل الفعلي للشركة؟ لقد التزمت Google الصمت بشأن الأرقام، وهناك مجال كبير للتنوع. بعد كل شيء، يتخذ الكثير من إعلانات Google للجوال شكلاً مختلفًا عن إصدارات بيئة سطح المكتب الخاصة بها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأحد أساليب الإعلان عبر الهاتف المحمول، فإننا نعلم أن Google قد حققت نجاحًا باهرًا. هذا النهج؟ “انقر للاتصال”، وهو خيار الإعلان المخصص للجوال والذي تم إصداره قبل عام واحد فقط.

بحسب حديث تقرير، ذكر سوروجيتي تشاترجي من Google أن الشركة تشهد “ملايين المكالمات كل شهر”، وأن خيار “انقر للاتصال” أصبح يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي سوق إعلانات الهاتف المحمول لشركة Google. يرتبط نمو الإعلانات لهذه الإعلانات بنمو smartphonesمما يعني أن مناطق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان تشهد الكثير من النشاط، في حين أن العديد من المناطق الأخرى لا تشهد ذلك.

يجب على المعلنين الاشتراك في إعلان “انقر للاتصال”، واختيار إضافة “امتداد هاتف” إلى إعلاناتهم. يتم بعد ذلك جعل رقم الهاتف هذا هدفًا محتملاً للإعلان، مما يسمح للمستخدمين بطلب الرقم تلقائيًا عند النقر عليه. وذكر تشاترجي أن هذه الإعلانات حققت نجاحًا خاصًا باعتبارها “إعلانات محلية مفرطة” – لدرجة أن الشركة أصدرت الآن إصدارًا “للاتصال فقط” للإعلانات، مما يجعلها جذابة حتى للمعلنين الذين ليس لديهم موقع ويب كامل.

يُجري Google الكثير من التجارب، وينتهي الأمر بالعديد منها ملطخًا بالدماء وسكرانًا في مزراب في مكان ما، ويتساءل لماذا غادروا منزل عقل منشئهم. ومع ذلك، فإن الاستثمار في هذه التجارب يمثل حكمة لوجستية بسيطة بالنسبة لشركة Google، حيث إن نجاحًا واحدًا – مثل Click-to-Call، مع ملايين المتصلين شهريًا، أو Android، مع معدل نمو عالمي يبلغ 615٪ – يمكن أن يعوض خسارة هائلة. مجموعة من الإخفاقات (البحث عن العقارات، Google Wave، Google Buzz، Goog411، وما إلى ذلك).