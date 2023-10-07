Rewrite this title: تشير البيانات إلى استمرار جوجل في السيطرة على سوق البحث

ستساعدك المقالة التالية: تشير البيانات إلى استمرار جوجل في السيطرة على سوق البحث

وفقا لبيانات comScore الصادرة مؤخرا، واصلت جوجل اكتساب حصة في السوق والسيطرة على سوق البحث في الولايات المتحدة الشهر الماضي. أفاد تقرير حصة السوق الصريح من comScore لشهر يونيو، والذي لا يتضمن عمليات البحث من الأجهزة المحمولة، بما يلي فيما يتعلق بمحركات البحث الرئيسية:

جوجل

خلال شهر يونيو، زادت حصتها في السوق بنسبة عُشر واحد بالمائة من 66.7% في مايو إلى 66.8%. في حين أن عُشر النسبة المئوية قد تبدو غير ذات أهمية، إلا أن حقيقة أن Google لا تزال تكتسب حصة في السوق وقد وصلت إلى أعلى نسبة مئوية على الإطلاق تعتبر أمرًا مهمًا.

بنج

واصل محرك بحث مايكروسوفت سلسلة انتصاراته. كان شهر يونيو هو الشهر السادس والعشرون على التوالي الذي أشارت فيه شركة comScore إلى أنها حافظت على حصتها في السوق أو اكتسبتها. بالإضافة إلى ذلك، تمثل زيادة حصة Bing في السوق من 15.4% في مايو إلى 15.6% في يونيو أعلى مستوى على الإطلاق لمحرك البحث.

ياهو

في حين أن زوال ياهو ليس مؤكدًا على الإطلاق، إلا أن هذه الشركة المفضلة لمرة واحدة استمرت في التنازل عن حصتها في السوق لمنافسيها للشهر العاشر على التوالي. خلال شهر يونيو، انخفضت حصة ياهو إلى أدنى مستوى في تاريخ الشركة – 13% فقط.

وبينما كان Bing يعمل على زيادة نسبة حصته في السوق بشكل مطرد خلال العامين الماضيين، يبدو أن محرك بحث Microsoft لا يمكنه الحصول على حصة في السوق على حساب Google. وبدلاً من ذلك، تستمر عمليات البحث التي تدعمها Microsoft، والتي تشمل كلاً من Yahoo وBing، في الانخفاض. خلال شهر يونيو، حصلت شركتا Yahoo وBing معًا على 28.6% من إجمالي عمليات البحث، وهو أقل بكثير من إجمالي 30.3% خلال شهر مايو.

هل تشعر أن أيًا من محركات البحث الحالية يمكنه سرقة حصتها في السوق باستمرار بعيدًا عن تقدم Google؟ ما الذي يتطلبه الأمر حتى يحدث هذا؟

تشمل المصادر: وول ستريت جورنال & مهتم بالتجارة

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