Rewrite this title: تصميم “للتحويل!”: مقابلة مع بن هانت

ستساعدك المقالة التالية: تصميم “للتحويل!”: مقابلة مع بن هانت

باعتباري مدافعًا منذ فترة طويلة عن استخدام SEO وCRO جنبًا إلى جنب لإنشاء مواقع ويب أكثر فعالية وعالية الأداء، فأنا معجب جدًا بالأشخاص الذين يمكنهم الجمع بين هذين التخصصين بسلاسة. أشخاص مثل المؤلف والمتحدث بن هانت، الذي كان مصمم ويب منذ السنوات الأولى للإنترنت والذي تشمل شهرته كونه من بين مصممي الويب الرائدين لتطبيق تقنيات التسويق المباشر في تصميم الويب.

بالنسبة لأولئك منكم الذين لم يسمعوا عنه، فإن Ben Hunt هو مالك شركة Ben Hunt Limited، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة توفر خدمات التدريب والموارد لمحترفي الويب الذين يرغبون في إنشاء مواقع ويب أفضل. باختصار، جعل بن من مهمته مدى الحياة تثقيف مصممي الويب الآخرين حول إنشاء مواقع الويب التي تبيع المنتجات، وسيكون أحد المتحدثين في أول عرض على الإطلاق في شيكاغو لمؤتمر التحويل. تابع القراءة للتعرف على Ben Hunt ورحلته كمصمم ويب ومسوق رقمي:

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن نفسك؟ منذ متى وأنت مصمم ويب وما الذي دفعك إلى إنشاء شركتك الخاصة؟

ما الذي دفعك إلى نشر كتابك الأول “Save the Pixel” بنفسك؟

لقد كتبت أيضا “يتحول! “تصميم مواقع الويب لحركة المرور والتحويل” الذي نشره وايلي في عام 2011. في هذا الكتاب، بدأت التركيز على تصميم مواقع الويب التي تحقق أداءً جيدًا للغاية من حيث عائد الاستثمار، هل هذا صحيح؟ ما الذي ألهم هذا التحول في المنظور؟

أنا من أشد المعجبين بالرئيس التنفيذي لشركة SiteTuners تيم آش. هل تعتقد أنه على حق في أن “مصممي الويب يمكن أن يقتلوك” (على الأقل من الناحية التجارية)؟ في رأيك، ما هي بعض أكبر الأخطاء التي يستمر مصممو الويب في ارتكابها عند إنشاء مواقع الويب؟

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أنت قادم من المملكة المتحدة كأحد المتحدثين في مؤتمر التحويل في يونيو. ما الذي يمكن للحاضرين أن يتطلعوا إليه في جلستك في شيكاغو؟

الآن هناك سبب آخر لحضور مؤتمر التحويل في شيكاغو. إذا كنت حريصًا على مقابلة Ben Hunt، فقم بالتسجيل بحلول 11 مايو — أي بعد أسبوعين من الآن — لتوفير ما يصل إلى 500 دولار تلقائيًا على بطاقة مؤتمر التحويل الخاصة بك. هل تريد حفظ المزيد؟ احصل على خصم إضافي قدره 100 دولار على تصريح مؤتمر التحويل الخاص بك باستخدام الرمز CH12344.