Rewrite this title: تصميم موقع سهل الاستخدام للمكفوفين

ستساعدك المقالة التالية: تصميم موقع سهل الاستخدام للمكفوفين

لقد أوضحت Google أنه يجب إنشاء محتوى الويب للمستخدم وليس لغرض وحيد هو التصنيف في نتائج SERP. لماذا لا تخطو خطوة أبعد من معظم الناس وتصمم موقعًا إلكترونيًا يمكن حتى للمكفوفين الاستفادة منه؟ في الولايات المتحدة، يعاني ما يقرب من 20 بالمائة من أحد أشكال الإعاقة و10 بالمائة من الحالات تعتبر شديدة. وهذا يعادل ثلاثة من كل 10 أسر متأثرة بالإعاقة.

ربما تسأل نفسك لماذا تأخذ الوقت الكافي لجعل موقع الويب الخاص بك في متناول المكفوفين؟ الأسباب بسيطة:

إذا كنت صاحب عمل، فسوف تقوم بتوسيع قاعدة عملائك. لها الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. سوف يقدر ضعاف البصر ذلك، ومن المؤكد أن أصدقائهم وعائلاتهم سوف يلاحظون جهودك. قد يؤدي ذلك إلى توليد دعاية إيجابية لشركتك.

تقضي وقتًا في تصميم مواقع الويب وتحسين محركات البحث لجذب الزيارات بهدف التحويل، ولكن هل تصل إلى الجميع على الإنترنت؟ الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر والإعاقات الأخرى هم ضمن القوى العاملة ويكسبون المال، لذلك تريدهم أن يكونوا قادرين على استخدام موقعك أيضًا.

وفقا لدراسة أجرتها اللجنة الرئاسية المعنية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الدخل التقديري وحده للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 175 مليار دولار. مع تقدم جيل طفرة المواليد في السن، فإن عدد الأشخاص ذوي الدخل التقديري والذين يعانون أيضًا من ضعف البصر آخذ في الارتفاع.

أجرى فرع تقنيات الاتصالات التابع لمعهد السرطان بالولايات المتحدة دراسة حول قابلية الاستخدام مع المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، ووجد أن المشاركين ذهبوا إلى www.firstgov.gov و www.google.com محركات البحث أولا. منذ يونيو 2001، أصبح من الضروري أن تكون جميع المواقع الإلكترونية الفيدرالية الأمريكية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. في حين أن مواقع الويب الخاصة لا يتعين عليها الالتزام بهذه المعايير من الناحية القانونية، إلا أنه يُنصح بشدة بالامتثال للمعايير التي حددتها مبادرة إمكانية الوصول إلى الويب التابعة لاتحاد شبكة الويب العالمية (واي).

إن حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر يستخدمون Google أمر مثير للدهشة نظرًا للنسبة المنخفضة من مواقع الويب التي تم إنشاؤها مع وضعهم في الاعتبار. يستمر الأشخاص ضعاف البصر في استخدام Google كمحرك بحث رئيسي، ولهذا السبب يجب أن تفكر جديًا في جعل موقع الويب الخاص بك أكثر سهولة في الاستخدام بالنسبة لهم.

كيف يمكنك جعل موقع الويب الخاص بك قابلاً للاستخدام للمكفوفين؟

الآن بعد أن فهمنا أهمية عدم إهمال هذا الجزء الكبير من السكان، دعنا نناقش كيف يمكنك جعل موقع الويب الخاص بك في متناول الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. إن إنشاء موقع ويب سهل الاستخدام لضعاف البصر ليس بالأمر الصعب كما تظن، وهو في الواقع يعزز العديد من أفضل الممارسات الموصى بها في تصميم الويب وسهولة الاستخدام.

عادةً ما يستخدم الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر برامج قراءة الشاشة للتنقل عبر الويب. يعد Job Access With Speech (JAWS) أحد هذه البرامج وهو أكثر برامج القراءة عبر الإنترنت استخدامًا في الولايات المتحدة. فكي يقرأ بصوت عالٍ ما هو موجود على شاشة الكمبيوتر أثناء استخدام لوحة المفاتيح للتنقل (معظم الأشخاص ضعاف البصر لا يستخدمون الماوس). وهو متوافق مع Windows أنظمة التشغيل والعديد من البرامج الأخرى مثل Microsoft Office وFirefox وAdobe Acrobat. البرنامج الثاني الأكثر شعبية للمكفوفين هو Window-Eyes.

نص بديل فارغ

تمامًا مثلما لن يقرأ المستخدمون المبصرون كل كلمة في موقع الويب الخاص بك وسيقومون فقط بالمسح للعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، فإن المستخدمين ضعاف البصر سوف يقومون “بمسح” موقع الويب الخاص بك باستخدام قارئات الشاشة. يمكن لأولئك الذين اعتادوا على استخدام البرنامج التنقل عبر موقع الويب بسرعة ملحوظة. ومع ذلك، نظرًا لأن قارئات الشاشة تقرأ الكود وليس النص فقط، ففي بعض الأحيان تكون هناك عوامل تمنع المستخدمين ضعاف البصر من الوصول إلى المعلومات التي يريدونها بسرعة. على سبيل المثال، تبدو قائمة الروابط التي تستخدم الرموز النقطية المزخرفة كما يلي لمستخدم مبصر:

(الصورة عبر موقع redish.net)

سيتم قراءتها بواسطة JAWS على النحو التالي: “صورة نقطية مزخرفة: الصفحة الرئيسية. صورة رصاصة مزخرفة: الأسئلة. صورة نقطية مزخرفة: اتصل بنا.

Yikes، وهذا مزعج إلى حد ما أليس كذلك؟ من المؤكد أن المشاركين في الدراسة اعتقدوا ذلك. بالنسبة إلى العناصر التي لا تتعلق بمستخدم ضعيف البصر، مثل رمز نقطي مزخرف، استخدم نصًا بديلًا فارغًا. يعرف برنامج قراءة الشاشة أنه لا يقرأ هذا الرمز وسوف يتخطاه. وينطبق الشيء نفسه على الصور بجوار الرابط. أحد الأمثلة على ذلك هو صورة المغلف بجوار رابط “أرسل هذا بالبريد الإلكتروني”. يساعد المغلف المستخدمين المبصرين على معرفة الغرض من هذا الارتباط بسرعة، ولكنه غير ذي صلة على الإطلاق بالنسبة لضعاف البصر. يمكن القول أن الدرس الآخر المستفاد من ذلك هو أن تسأل نفسك ما إذا كانت هذه العناصر الزخرفية ضرورية قبل إضافتها إلى موقعك. وحتى بالنسبة للمستخدمين المبصرين، فقد يؤدي ذلك إلى خلق فوضى لا داعي لوجودها.

إذا كان الأمر مهمًا، فيجب أن يكون في القمة

والعكس: إذا كان في الأعلى، فيجب أن يكون مهمًا. يجب أن تكون المعلومات الأكثر أهمية في أعلى صفحة الويب الخاصة بك أو في بداية الفقرة. وهذا أفضل للجميع: المستخدمين المبصرين، والمستخدمين ضعاف البصر، ومالك الموقع. كما أنه يساعد Google في تحديد ما إذا كان المحتوى ذا صلة بعنوان الصفحة.

يرغب جميع المستخدمين في العثور على المعلومات التي يبحثون عنها بأسرع ما يمكن وبكل سهولة، لذا ضعها في المكان الذي يسهل عليهم العثور عليها. حتى مستخدمي قارئ الشاشة يمكنهم فحص الفقرات والروابط سريعًا، والاستماع إلى الكلمات القليلة الأولى فقط قبل تحديد ما إذا كانت ذات صلة بهم أم لا.

وينطبق هذا أيضًا على النماذج الموجودة على موقع الويب. تعتبر العديد من مواقع الويب أن إرسال النموذج يعد تحويلاً، لذلك يجب أن يكون من السهل العثور عليه. في الدراسة، طُلب من المشاركين العثور على نموذج موجود على صفحة ويب تحتوي على قدر كبير من المحتوى فوقها وملؤه. استغرق الأمر من المشاركين وقتًا طويلاً للعثور على النموذج، حتى أن بعضهم استسلم قبل العثور عليه.

ميزة أخرى مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء نماذج يمكن الوصول إليها هي سمة tabindex. نظرًا لأن ضعاف البصر يتنقلون عادةً باستخدام لوحة المفاتيح، فمن المحتمل أنهم سيستخدمون زر Tab للتقدم إلى الحقل التالي في النموذج الخاص بك. تسمح سمة tabindex للمطور بالإشارة إلى الحقل الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك في النموذج. وسيضمن ذلك تقدم المستخدم إلى الحقل بالترتيب الصحيح، ولن يرتبك عند محاولة إكمال النموذج.

ستتم زيارة عنصر النموذج المخصص tabindex=”0” بعد تعيين جميع عناصر النموذج الأخرى لنفس tabindex. يمكن استخدام هذا لجلب المستخدم إلى زر الإرسال المطلوب أو أي إجراء آخر قد ترغب في اتخاذه عند إكمال النموذج.

الحد من الروابط لكل صفحة

يجب أن يكون تحديد عدد الروابط على الصفحة أولوية حتى لو لم يتم إنشاء موقع الويب الخاص بك مع وضع الأشخاص ضعاف البصر في الاعتبار. عندما يفتح المستخدمون صفحة باستخدام JAWS، فإن أول ما يسمعونه هو عدد الروابط الموجودة على الصفحة. عندما سمع المشاركون أن هناك أكثر من 100 رابط على الصفحة، أعربوا عن مشاعر خيبة الأمل والارتباك.

وبالمثل، سيقوم المستخدمون المبصرون بمسح الصفحة بسرعة لمعرفة مقدار المعلومات الموجودة فيها لتحديد المدة التي سيستغرقونها للعثور على ما يحتاجون إليه. من المرجح أن يبحث كلا هذين المستخدمين في مكان آخر بدلاً من محاولة التنقل عبر 100 رابط أو أكثر. سبب آخر رائع للحد من كمية الروابط على الصفحة هو أنه كلما زاد عدد الروابط لديك، قل عدد الروابط التي تحملها إلى الصفحات الداخلية لموقع الويب الخاص بك.

استخدم مرساة النص والعناوين

يعد النص والعناوين ذات الصلة أمرًا يجب على كل مطور محتوى تنفيذه ويتم تعزيز هذه النقطة من خلال مستخدمي برامج قراءة الشاشة. يوفر برنامج قراءة الشاشة خيار سماع قائمة الروابط الموجودة على الصفحة فقط كوسيلة لتسريع عملية التنقل. إذا كانت الروابط الخاصة بك تقرأ “انقر هنا” أو “مزيد من المعلومات”، فهذا لا يفيد الشخص الذي يعاني من إعاقة بصرية. سيتعين عليهم الخروج من وضع “قائمة الروابط” (كما يطلق عليه في JAWS) والاستماع إلى المحتوى الذي يأتي قبل الرابط لمعرفة ما إذا كان هذا هو الرابط الذي يريدونه. يعد النص الأساسي مثل “مزيد من المعلومات حول المنتج X” أفضل.

وبالمثل، يعرف برنامج قراءة الشاشة كيفية البحث عن علامات الرأس ويوفر خيار التمرير عبرها. يؤدي فصل الأقسام الموجودة في الصفحة بعناوين H2 ذات الصلة إلى تسهيل التنقل في موقعك على الجميع.

يجب أن تكون الكلمات الرئيسية نصًا على الصفحة

إن استخدام الكلمات الرئيسية على الصفحة ليس مهمًا لـ Google فحسب، بل إنه مهم أيضًا لضعاف البصر. يحتوي برنامج قراءة الشاشة على وظيفة بحث تسمح للمستخدمين بالانتقال مباشرة إلى المحتوى الذي يبحثون عنه. من المهم ملاحظة أن الصورة النصية لن تتم قراءتها بواسطة وظيفة البحث. يجب أن تكون الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها الأشخاص نصًا فعليًا.

لن تلتقط وظيفة “البحث” هذا المحتوى. (الصورة عبر موقع redish.net)

قد لا تحتاج إلى إصدار منفصل

تحتوي بعض مواقع الويب على نسخة منفصلة سهلة الاستخدام لقارئ الشاشة وهي عبارة عن نص بالكامل في محاولة لتوفير تجربة أفضل لضعاف البصر؛ ومع ذلك، قال المشاركون في الدراسة إنهم نادرًا ما استخدموا هذه المواقع عندما عثروا عليها، لأنهم شعروا كما لو أنها لا يتم تحديثها كثيرًا وتحتوي على معلومات غير دقيقة.

يفضل ضعاف البصر إتاحة الوصول إلى النسخة الرسومية من موقع الويب مع بعض التغييرات. هذه في الواقع أخبار جيدة لمطوري الويب الذين يرغبون في جعل مواقعهم في متناول ضعاف البصر. بدلاً من إنشاء موقع ويب منفصل يحتوي على نصوص كاملة، كل ما عليك فعله هو أخذ بعض هذه الاعتبارات في الاعتبار لتسهيل الوصول إلى موقعك الموجود مسبقًا.

فقط إذا كنت تستخدم JavaScript، أو Flash، أو عناصر الوسائط المتعددة التفاعلية الأخرى، فمن الضروري إنشاء إصدار منفصل. يجب أن تظل المواقع التي تستخدم JavaScript قادرة على العمل على المستوى الأساسي بدون JavaScript، حيث قد يتم تعطيلها في البعض. يجب أيضًا أن يكون لدى Flash وJava وDHTML القدرة على الوصول إليها باستخدام لوحة المفاتيح، ويجب أن تكون روابط التنقل النصية العادية متاحة في تذييل الصفحة.

عادةً ما يتم تصميم برامج Adobe لتكون متوافقة مع برامج قراءة الشاشة. إذا كنت تستخدم Flash، فتحقق من ذلك موقع أدوبي والذي يتم تحديثه بمعلومات حول أحدث إصدار من Flash وإمكانية الوصول إليه. إذا كان لا يزال من غير الممكن إنشاء موقع ويب يمكن الوصول إليه باستخدام هذه الإرشادات، فقد يكون من الأفضل إنشاء إصدار نص عادي منفصل، ولكن تأكد من تحديث هذا الإصدار كلما حدث موقع الوسائط المتعددة الخاص بك.

أفضل للمكفوفين، أفضل للجميع

أثبتت نتائج الدراسة أنها تعزز الممارسات الموصى بها بالفعل لمطوري الويب والمحتوى. كما وجدت الدراسة العديد من التحسينات التي يمكن إدخالها على برامج قراءة الشاشة. مع تقدم أعمار السكان وتزايد أعمار مستخدمي الويب، سيصبح ضعاف البصر جزءًا أكبر من المستهلكين على الإنترنت. ولهذا السبب فإن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت مع وضع الأشخاص ضعاف البصر في الاعتبار ليس مجرد الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به.