Rewrite this title: تصنيف SERP الديناميكي: كيفية التنافس في نتائج Google المترجمة

ستساعدك المقالة التالية: تصنيف SERP الديناميكي: كيفية التنافس في نتائج Google المترجمة

بالنسبة لكل من الشركات المحلية والأسواق القائمة على الويب، فإن محاولة قياس نجاح جهود التسويق عبر محركات البحث أمر معقد، خاصة وأن SERPs أصبحت أكثر ديناميكية.

مع مقدمة تخصيص SERP، تأخذ نتائج Google الآن في الاعتبار الرموز البريدية وأنواع الأجهزة والمواقع الجغرافية لاستعلامات البحث، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة للمستخدمين في مواقع مختلفة. لم تعد هناك صفحة نتائج قياسية واحدة.

إذا كنت تحاول تتبع تصنيفات محرك البحث الخاص بك، فستحتاج إلى معرفة طريقك حول الأدوات وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى قدر من جهود تحسين محركات البحث. سنناقش في هذه المقالة الترجمة والرسم البياني للمعرفة وكيفية تتبع التصنيف الديناميكي والمنافسة وتقنيات بناء الروابط والإشارات الاجتماعية لصفحاتك المحلية.

جوجل الحديثة: نتائج جوجل الديناميكية بناءً على الاستعلام

تعتمد الطرق التقليدية لتتبع جهود تحسين محركات البحث (SEO) إلى حد كبير على تتبع تصنيف Google (جنبًا إلى جنب مع حركة البحث العضوية بالطبع). في حين أن هذا لا يزال يستخدم حتى اليوم من قبل العديد من موفري برامج تحسين محركات البحث (SEO)، إلا أن المشكلة تكمن في الغالب في إعداد تقرير فقط عن مجموعة واحدة من بيانات التصنيف، والتي يشار إليها عادةً باسم “Google USA”.

المشكلة في تتبع التصنيفات المستندة إلى “Google USA” هي أن نتائج بحث Google تأخذ في الاعتبار العديد من الخيارات الشخصية المختلفة، بما في ذلك بيانات الجهاز والموقع.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن عبارة “عروض أسعار التأمين على السيارات” في مكان واحد، على سبيل المثال نيويورك، فسوف يتعرف Google على العبارة ويعرض نتائج موفري التأمين المحليين على السيارات في نيويورك إلى جانب مقدمي الخدمة الوطنيين، أو معلومات أخرى ذات إشارة محلية – ربما الأخبار أو المقالات المتعلقة بالعبارة الرئيسية. سيرى المستخدم في شيكاغو نتائج مختلفة بناءً على نفس طريقة التصفية لموقعه بدلاً من ذلك.

وبالمثل، قد تكون الصفحة التي يتم تقديمها في تلك المنطقة المحلية من موقع وطني أو عرض رقمي فقط، ولكنها قد تكون صفحة مقصودة تم إعدادها خصيصًا لهذا المترو، مثل Company.com/new-york/syracuse/

أدخل الرسم البياني المعرفي

بالإضافة إلى المحتوى المترجم، سيلاحظ المستخدمون أيضًا أن Google تقدم محتوى أكثر بكثير من القوائم العضوية عما كانت عليه في الماضي. ال الرسم البياني المعرفي لجوجل يأخذ محتوى يمكن الوصول إليه بشكل عام (إلى جانب المحتوى المسروق من مواقع مثل ويكيبيديا) ويعرض هذا المحتوى فوق النتائج العضوية. تتضمن الأمثلة إجابات على استعلامات الأسئلة والاستعلامات المتعلقة بالطقس وأوقات عرض الأفلام والمزيد.

هناك طريقة أخرى لاستخدام الرسم البياني المعرفي وهي “News One Box”، والذي يتم وضعه عادةً على الجانب الأيمن من النتائج ويتم دمجه مع أهم عناوين الأخبار التي يتم سحبها وخلطها مع قوائم النتائج العضوية. يؤدي هذا المحتوى الإضافي إلى دفع القوائم العضوية المرغوبة إلى الأسفل، مما يجعل قيمة التصنيف في الأعلى أكثر تنافسية من أي وقت مضى.

نظرًا لتطور نتائج البحث هذه، فإن أرقام تصنيف Google في حد ذاتها لا تعني الكثير – فالطريقة الوحيدة التي سيرى بها المستخدم الحقيقي نفس النتائج التي تعرضها لك أداة تحسين محركات البحث الخاصة بك هي تعيين تفضيلاته لإظهار الإعداد الافتراضي. نتائج البحث عن “جوجل الولايات المتحدة الأمريكية”.

لكن المهم هو أخذ هذا التصنيف وبيانات برنامج SERP واستخدامهما لفهم المشهد التنافسي وما يمكنك تعلمه لتحقيق النجاح!

التوطين: كل مدينة ترى نتائج مختلفة على Google

جوجل تحب SERPS المترجمة! في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإجراء بحث، يتم تعيين نتائج Google افتراضيًا إلى مدينة المستخدم أو الرمز البريدي (ما لم يطلب المستخدم من Google على وجه التحديد عدم القيام بذلك). ستأخذ خوارزمية Google بعد ذلك عبارات الكلمات الرئيسية وتفك تشفير ما إذا كان هناك أي ارتباطات بالأعمال التجارية المحلية أو المحتوى وتعرض تلك النتائج (جنبًا إلى جنب مع أي من المقتطفات الغنية المذكورة أعلاه أو بيانات الرسم البياني المعرفي.

هذا هو المكان الذي تظهر فيه ترجمة Google في الصورة – ويجب عدم الخلط بينه وبين قوائم Google Local/Google My Business (قد تظهر أو لا تظهر في نتائج البحث الديناميكية أيضًا، ولكننا لا نقوم بتضمينها من أجل هذه المناقشة) .

من خلال الترجمة، ستجد عادةً مواقع المعاملات عبر الإنترنت (فكر في مواقع الفنادق والسفر)، ووجهات المعلومات المحلية (مواقع “زيارتنا” التي ترعاها الدولة)، والأدلة المحلية، وبالطبع مواقع الويب التقليدية.

ومن المثير للاهتمام أن هذه SERPS تعرض الصفحات التي تتعلق بالمنطقة المعنية – وليس فقط الصفحات الرئيسية أيضًا، ولكن المحتوى العميق الذي يتعلق بالموقع. ستجد أيضًا صفحات الأخبار والمقالات تظهر بشكل عضوي فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية في المنطقة. ستعرض المواقع المختلفة أنواعًا مختلفة من إستراتيجيات التصنيف، والتي يمكنك دراستها وإنشاء حملات حولها.

التتبع والمنافسة: تحديد المنافسين في الأسواق المحلية

لسوء الحظ، لا يوجد الكثير من الأدوات (خاصة الأدوات المجانية) التي تتبع تصنيفات Google المحلية. في حين أنه من الذكاء التركيز على حركة البحث العضوية في Google Analytics كمؤشر لأداء SERP، واستخدام تتبع ظهور الكلمات الرئيسية في أدوات مشرفي المواقع من Google، باعتبارنا متخصصين في تحسين محركات البحث، نحتاج إلى طريقة لتتبع تصنيفات البحث المحلية لتحديد منافسينا والبحث عنها محليًا. الأسواق.

هناك العديد من التقنيات المدفوعة التي يمكن أن تساعدك في ذكائك التنافسي، بما في ذلك:

SEMRush – مصمم لتلبية احتياجات البحث الخاصة بمنافسي تحسين محركات البحث (SEO) متوسطة الحجم. لن يساعدك SEMRush في إستراتيجيات تحسين محركات البحث العضوية فحسب، بل سيساعدك أيضًا في البحث عن الكلمات الرئيسية لنسخ AdWords عبر 106 مليون كلمة رئيسية و100 مليون نطاق.

مقاييس البحث – حل على مستوى المؤسسة لإدارة مبادرات تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى. توفر مجموعتهم لوكالات تحسين محركات البحث التي لديها عملاء أكبر مجموعة احترافية من الأدوات التي تغطي كل شيء بدءًا من بيانات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وفي هذه الحالة بيانات التصنيف المحلية. يمكنك طلب عرض توضيحي ولكن كحل مؤسسي، فهذا مخصص فقط لأولئك الذين لديهم احتياجات عميقة لتحسين محركات البحث.

مختبرات الهيئة – خدمة إضافية لتتبع الكلمات الرئيسية توفر تقارير SERP يومية لاحتياجات تتبع التصنيف العالمية والمحلية. ستحصل أيضًا على تحليل تنافسي بالإضافة إلى تقارير العلامة البيضاء لوكالتك، ومع وجود نسخة تجريبية مجانية بدون التزام، فإن الأمر يستحق التحقق.

باستخدام SEMRush، على سبيل المثال، يمكنك إعداد التتبع المحلي على مستوى المدينة (أيضًا سطح المكتب مقابل الهاتف المحمول – تم تصنيف النتائج بشكل مختلف للجوال)، ثم استخدم لقطات SERP للتعرف على المشهد التنافسي. تتيح لك Searchmetrics مقارنة بيانات VS Google USA المحلية للحصول على تحليل أكثر تعمقًا.

أحد الأمثلة الواقعية الأنيقة لتتبع الكلمات الرئيسية الديناميكي هو تتبع حملة لوحات إعلانية غير متصلة بالإنترنت والتي دفعت المارة إلى إجراء بحث على Google عن كلمة رئيسية ذات علامة تجارية. صدق أو لا تصدق، قد يؤدي عدد أكبر من الأشخاص الذين يبحثون عنك (والنقرات الناتجة) إلى تعزيزك مؤقتًا لعبارات الكلمات الرئيسية الأخرى ذات الصلة خلال هذا الإطار الزمني. يمكنك استخدام هذه الأدوات لعرض التصنيفات خلال حملتك لتتبع تقدمها.

تحسين محركات البحث الفنية: وضع GEO في الاعتبار عند تطوير موقع الويب للتأكد من قدرة موقعك على المنافسة

الآن بعد أن أصبح لدينا فهم للأنواع المختلفة من المحتوى الذي يعرضه Google هذه الأيام، ولدينا أدوات التتبع الخاصة بنا، فقد حان الوقت للبدء في التكتيكات وتحسين موقعنا قدر الإمكان. هناك بالتأكيد عدد قليل من التقنيات في الموقع التي يجب مراعاتها، اعتمادًا على نوع الموقع الذي تحاول تصنيفه محليًا.

1. إذا كنت تمثل نشاطًا تجاريًا محليًا يخدم مواقع متعددة، أو خدمة ويب تخدم العملاء المحليين عبر العديد من المدن، فمن الجيد إنشاء تسلسل هرمي جغرافي – وهو ما يمنح Googlebot طريقة منطقية ومضبوطة للزحف إلى الروابط.

سيسمح هذا، مقترنًا بخريطة الموقع، لـ Google بالعثور، على سبيل المثال، على الصفحات على مستوى الولاية التي انتقلت إلى صفحات محتوى المقاطعة أو المدينة لتضمينها في الفهرس المحلي. بمجرد إنشاء التسلسل الهرمي الخاص بك، ستحتاج إلى إنشاء بنية عنوان URL جغرافي متداخلة – وبعبارة أخرى، عناوين URL ومسارات التنقل التي تتضمن الموقع وعبارات الكلمات الرئيسية.

2. يمكن أيضًا تطبيق التسلسل الهرمي الجغرافي المتداخل أو بنية عنوان url على المحتوى الحالي ومنشورات المدونة. تأكد من تنظيف عناوين URL هذه (مثل الارتباط الثابت “الفئة” في عناوين URL الخاصة بـ WordPress) قبل إضافة المواقع. هل لديك محتوى موجود يتناسب مع هيكلك المحلي الجديد؟ خذ بعين الاعتبار 301 إعادة توجيه المحتوى المرتبط الحالي إلى الأدلة المحلية الخاصة بك للاستفادة من أي حقوق ملكية موجودة للارتباط.

3. وأخيرا، تأكد من الاستفادة من المحلية Schema.org وضع علامة على؛ تم إنشاء هذا حرفيًا بواسطة محركات البحث لمنحنا القدرة على إخبارهم بالمزيد حول صفحات الويب المحددة وهو مهم جدًا للمعلومات المحلية. يمنحك هذا الترميز القدرة على إضافة بيانات غنية – معلومات العنوان والهاتف وساعات العمل التي يبحث عنها Google في المحتوى المحلي.

يعتبر الكثيرون ترميز المخطط كبديل لميزة وضع علامات على الموقع في أدوات مشرفي المواقع من Google. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا في بعض الأحيان (قد يؤدي التحميل اليدوي في أدوات مشرفي المواقع إلى حدوث أخطاء في علامات الموقع)، فمن الأفضل تغطية جميع القواعد الخاصة بك.

4. هل انتقل عملك مؤخرًا؟ قد يكون تحديث معلومات عنوانك أمرًا صعبًا ولكن يجب القيام به، خاصة من أجل عميلك.

بناء الإشارات المحلية: الروابط المحلية هي صديقك

الآن بعد أن أصبح موقعك جاهزًا للانتقال إلى الجانب الفني، فقد حان الوقت لبذل قصارى جهدك ومنح Google ما تريده حقًا – أي عوامل الثقة التي تبحث عنها في شكل روابط وإشارات اجتماعية. لقد قمت بتحديد عدد من المهام ذات الاستهداف الجغرافي أدناه لمنح صفحاتك المحلية الدفعة التي تحتاجها للتنافس مع الكبار. سيتطلب الأمر بعض العمل والإبداع، ولا يمكنك التغاضي عن ذلك إذا كنت تريد الحفاظ على حركة المرور على المدى الطويل.

إحدى أصعب المهام التي تواجه الشركات الصغيرة دون موارد خدمة ويب أكبر، مثل Airbnb، هي إنشاء محتوى صفحة محلية فريد. المشكلة هي أنك ستجد أن Google يحب هذا المحتوى ويمكنه بالفعل إرسال عدد كبير من الزيارات الطويلة بمجرد إضافة كل الاحتمالات.

فكر في الاهتمامات المحلية حول ما يحب الناس القيام به – التسوق، والرياضة، والحياة الليلية – وقم ببناء أكبر قدر ممكن من المحتوى والموارد الذي يناسب عملك. وينطبق هذا بشكل خاص على خدمة الويب المذكورة أعلاه والتي تلبي احتياجات العديد من المواقع المختلفة، أو لأدلة المدن المحلية. الشعار القديم القائل بأن المحتوى هو الملك يظل صحيحًا تمامًا إذا كان المحتوى فريدًا. قم بالعمل وسترى النتائج – المحتوى الجيد يعمل حقًا!

أنشئ الاستشهادات مع وضع الإشارات الجغرافية في الاعتبار

غالبًا ما يشير متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) إلى بناء الروابط المحلية باستخدام مصطلح “الاستشهادات” – وهو في الأساس رابط أو إشارة إلى شركة محلية من دليل الأعمال أو شبكة التواصل الاجتماعي/خدمة الويب. تريد التأكد من تحديث الروابط الخاصة بك من هذه الملفات الشخصية لتعكس المحتوى الاجتماعي الخاص بك – الملفات الشخصية بما في ذلك Yelp وFoursquare وGoogle+ و Facebook الصفحات.

هناك سبب آخر مهم لاستخدام روابط المحتوى المحلي في الملفات الشخصية الاجتماعية وهو أن Google تريد تقديم معلومات الرسم البياني للمعرفة المحلية في Google+ للشركات والأنشطة التجارية أعلى من نتائج Google العضوية العادية لعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية للعلامة التجارية على أجهزة الجوال. إذا كنت تقوم بتجميع محتوى محلي رائع (أو تضمين محتوى بالإضافة إلى الروابط الموجودة على ملفات التعريف الاجتماعية الخاصة بك)، فسيكون لدى Google وقت فهرسة أسهل وربما تضمين معلوماتك في نتائج الرسم البياني المعرفي الخاص بها.

في بعض الأحيان قد تجد الرسم البياني المعرفي يجذب معلومات المنافسين للحصول على كلمات رئيسية مهمة – ولا توجد طريقة خطوة بخطوة لتغيير ذلك أو تحديه. ركز على أن تصبح موقعًا مرجعيًا من خلال تسويق المحتوى القاتل. تستخدم Google أيضًا البيانات السلوكية للحصول على معلومات الرسم البياني المعرفي، لذا فإن وجود الأشياء التي تحظى بالكثير من الاهتمام (مثل صفحة ويكيبيديا) يمكن أن يساعد في التأثير على الرسم البياني المعرفي بشكل أكبر.

ملاحظة أخيرة تتعلق بهدف صفحات الويب الخاصة بك بشكل عام: قد يكون توجيه المستخدمين إلى الصفحة الرئيسية طوال الوقت أمرًا سيئًا لتجربة المستخدم. قم بإنشاء صفحات غنية بالمحتوى تحتوي على معلومات محلية، ولكن ضع في اعتبارك أيضًا الهدف من وراء تصنيفها في المقام الأول. فقط لأن هذه الصفحات قد تكون غنية بالمحتوى لا يعني أنها لا يمكن أن تكون صفحات جذب عملاء محتملين رائعة أيضًا! ركز على نية الزائر بالإضافة إلى ما يبحث عنه فريق G الكبير لتحقيق نتائج حقيقية (وليس مجرد التصنيف من أجل التصنيف فقط).

المحتوى المحلي والتواصل: مفتاح المنافسة افتراضيًا

على الرغم من أن إنشاء الروابط في ملفاتك الشخصية على الشبكات الاجتماعية يعد الخطوة الأولى في إرسال إشارات الارتباط إلى Google، إلا أنه في نهاية اليوم، لا يعد إنشاء الروابط حدثًا لمرة واحدة – فأنت بحاجة إلى الاستمرار في إنشاء الروابط! مكان رائع (وإن كان أداة مدفوعة الأجر) للبدء هو وايت سبارك، والذي يتيح لك البحث عن الموارد المحلية عن طريق عبارة الكلمات الرئيسية.

سيسمح لك استخدام الأداة باكتشاف المواقع ذات نمط الدليل المحلي التي قد لا تكون على علم بها، وعادةً ما تكون متاحة فقط لأصحاب الأعمال التقليدية. اتخذ الإجراء من خلال إرسال الملفات الشخصية أو تحريرها من خلال الأداة.

هناك طريقة أخرى لإنشاء ملف تعريف الارتباط المحلي الخاص بك وهي استخدام أساليب تحسين محركات البحث القديمة، على المستوى المحلي فقط. قم بإنتاج محتوى سيحبه المؤثرون المحليون ويربطونه ويشاركونه! يقوم Buzzfeed بعمل جيد في هذا الأمر، وستجد المقالات الحديثة تظهر لعمليات البحث المحلية في كل مكان.

هناك أسلوب آخر رائع ومجرب لبناء الروابط وهو egobait – إنشاء قوائم بأهم المدونين في منطقتك. ثم قم بإجراء التواصل للحصول على الروابط والإشارات المحلية.

أخيرًا، ستحتاج إلى إجراء تحليل للمنافسين في المدرسة القديمة – التعمق أكثر للعثور على المزيد من المواقع. قم بإجراء عمليات فحص الروابط الخلفية للعثور على روابط المنافسين واستخدام أدوات مثل مهيب كبار المسئولين الاقتصاديين للعثور على البيانات الجغرافية (فعالة بشكل خاص للامتيازات المتعددة!).

مستقبل البحث المحلي

الآن يجب أن يكون لديك فهم أفضل للاتجاه الذي تسير فيه Google عندما يتعلق الأمر بكيفية تقديم خدمة SERPS. في حين أن هناك الكثير مما يجب مراعاته والبحث فيه، عليك أن تتذكر أن هذا المجال سيستمر في التطور. إن عمل تحسين محركات البحث (SEO) لا “ينته” أبدًا، ومن أجل البقاء في صدارة المنافسة، يجب على المرء الاستمرار في اختبار وتحسين استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO).

يعد توطين البحث مجرد تطور مستمر وهو محور التركيز الرئيسي لشركة Google – وهو خلق أفضل قيمة للمستخدمين من خلال توفير النتائج الأكثر صلة في العالم (وفي العالم في يوم من الأيام). ضع ذلك في الاعتبار عند التفكير في الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة، وفي المستقبل عند تحديد العوامل التي قد يبحث عنها Google. ضع نفسك مكان المستخدمين وقد يكون من الأسهل إدارة الإجابات (وتصنيفاتك).

ملخص فيديو للندوة عبر الويب #SEJThinkTank Dynamic SEO

يستند هذا المنشور إلى البحث والندوة عبر الإنترنت التي قدمتها على #SEJThinkTank. فيما يلي ملخص فيديو لهذه الندوة عبر الويب، والذي يتضمن أسئلة وأجوبة متعمقة حول التنافس في Google SERPS الديناميكي والمحلي. يتمتع!

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