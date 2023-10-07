Rewrite this title: تصور بيانات الارتباط باستخدام الضفدع الصارخ وبرنامج Excel الجزء الأول

ستساعدك المقالة التالية: تصور بيانات الارتباط باستخدام الضفدع الصارخ وبرنامج Excel الجزء الأول

عندما طرحت جوجل البطريق، كان هناك حالة من التوتر على الإنترنت. شعر أصحاب المواقع بالفزع، وبدأ مُحسنو محركات البحث في إجراء الاختبارات وعمليات البحث لمعرفة ما حدث بالضبط. إحدى الخصائص التي يبدو أنها ظهرت هي الإفراط في استخدام نص ربط المطابقة التامة. حتى أن بعض الأشخاص قد تلقوا رسائل بريد إلكتروني تطلب تغيير النص الأساسي في تعليقاتهم:

شاهد القصة “الرجاء إزالة تعليقاتي” على Storify

نظرًا لأنني لا أمارس التعليق على الروابط (هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة، فأنا لا أستخدم هذه الطريقة) لم يكن هذا مصدر قلق كبير بالنسبة لي، وكانت عمليات فحص الروابط الخلفية التي أجريتها بمثابة راحة لي. لا يوجد شيء ثقيل حقيقي على أي مراسي مطابقة تمامًا. ولكن بعد ذلك فكرت “ماذا عن الروابط الداخلية؟” لقد ركزنا على تحسين روابطنا الداخلية في العديد من المواقع في العام الماضي، فهل بالغنا في ذلك؟

نحن نستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لقياس الروابط الخلفية، ولكن الأداة الرئيسية التي نميل إلى استخدامها في أغلب الأحيان هي Open Site Explorer (OSE). يوجد خيار في بيئة نظام التشغيل للتحقق من الروابط الداخلية فقط، ولكنه لا يوفر جميع المعلومات التي سيوفرها Screaming Frog على الروابط الداخلية.

لقد بدأت أعتقد أنني سأضطر فقط إلى استخدام البيانات التي أملكها حتى تذكرت أنني اشتريت للتو ترخيصًا كاملاً للعبة Screaming Frog. لقد تمكنت من استخدام المعلومات التي قدمها Screaming Frog لتحديد أدوات التثبيت المستخدمة وعدد مرات استخدامها وأين تم توجيهها باستخدام برنامج Excel أيضًا. عندما انتهيت من هذا الفرز، عدت بعد ذلك وفرزت روابطنا الخارجية باستخدام طريقة مشابهة باستخدام بيئة نظام التشغيل، ثم قارنت كيفية استخدامنا لروابطنا الخارجية مع روابطنا الداخلية، وسأغطي هذه العملية في الجزء الثاني. وغني عن القول أن هذا قدم بعض المعلومات والرؤى الرائعة، ليس فقط من منظور العميل ولكن من منظور تنافسي أيضًا.

ولكن، قبل أن نبدأ. ما هو صراخ الضفدع؟

ما هو صراخ الضفدع؟

في كلمة واحدة؟ مدهش. يقوم تطبيق سطح المكتب هذا بالزحف إلى الموقع من الأعلى إلى الأسفل (إذا كنت قد اشتريت ملفًا ترخيص كامل وإلا فإنه يصل إلى 500 URI) و يوفر كل شيء تقريبًا حول موقعك الذي يمكنك تخيل تحليله. من السهل حقًا أن تضيع عندما تطلق هذا لأول مرة، ولكن دعونا نحافظ على تركيزنا. بنهاية هذه المقالة، سنكون قد مررنا بخطوات تصور بيانات الارتباط الداخلي والخارجي بالإضافة إلى المقارنة بين الاثنين. في الوقت الحالي نحن فقط بعد بيانات الربط الداخلي.

ما تحتاجه من صراخ الضفدع

توجد معلومات الارتباط الداخلي في قسم “In Link” الموجود في النافذة السفلية:

في علامة التبويب هذه، سترى نص الرابط، والصفحة التي يأتي منها الرابط، وما هو البديل (إذا كان صورة) وما إذا كان الرابط غير مُتبع أم لا. المشكلة هي أن هذه البيانات قابلة للتصدير صفحة واحدة فقط في كل مرة. بمعنى أنه لا يمكنك تصدير بيانات “In Link” للموقع بأكمله. يجب عليك النقر بزر الماوس الأيمن على الصفحة التي ترغب في الاطلاع عليها ثم تحديد تصدير ثم تحديد “في الرابط”:

إذا كنت تريد تصدير صفحة واحدة فقط ثم المتابعة إلى جزء Excel من هذا البرنامج التعليمي، فاستمر، وإذا كنت ترغب في الاطلاع على صفحات متعددة (أو الموقع بأكمله)، فأنت بحاجة إلى إنشاء مجلد لحفظ جميع ملفات CSV التي تريدها سيتم تصدير ملفات الارتباط إلى. في كل مرة تقوم فيها بتصدير ملف، سيتعين عليك إعطاؤه اسمًا فريدًا. الافتراضي في اسم ملف الارتباط هو “in_links.csv”، وحفظ واحد مرة أخرى دون تغيير اسم الملف سوف يحل محل الاسم السابق.

هذه عملية شاقة ولهذا أقترح تقسيمها حسب القسم. إذا كنت تريد فقط التحقق من النص الأساسي لجزء التنقل الرئيسي، فاترك Screaming Frog يعمل بالكامل ثم انتقل إلى تصدير أقسام التنقل الرئيسية فقط. إذا قمت بإيقاف Screaming Frog قبل الأوان، فسيظهر فقط بيانات الرابط الداخلي من تلك الصفحات التي تم الزحف إليها قبل إيقافها فقط. ستستغرق المواقع الأكبر بعض الوقت، أما المواقع الأصغر فلن تستغرق الكثير من الوقت.

بمجرد حصولك على جميع ملفات CSV التي تحتاجها في مجلد واحد، تصبح جاهزًا للجزء التالي.

دمج ملفات CSV في ملف واحد

افتح المجلد الذي توجد به العناصر وانقر فوق شريط العناوين لتحديد موقع المجلد، ثم انسخ العنوان المميز والصقه في المفكرة.

انتقل إلى قائمة ابدأ وابحث عن “cmd” وانقر بزر الماوس الأيمن على موجه الأوامر لتشغيله كمسؤول. في موجه الأوامر وأدخل العنوان الذي قمت بلصقه للتو في المفكرة كما هو موضح أدناه:

“قرص مضغوط C:\Users

ame\file\file

ame-of-the-folder-the-csvs-are-in”

(استبدل الخط الغامق بالمسار الذي لديك إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات .CSV)

بعد أن يظهر السطر التالي (يجب أن يكون المؤشر بجانب مسار المجلد الآن) اكتب:

نسخ *.csv com.allinlinks.csv

(استبدل الخط الغامق باسم ملف من اختيارك)

أغلق موجه الأوامر وانتقل إلى المجلد الذي قمت بإنشائه للعثور على ملف .CSV تم إنشاؤه حديثًا مع كل الملفات الأخرى التي قمت بتصديرها من Screaming Frog إلى ملف واحد.

إذا كنت بحاجة إلى دليل أفضل حول هذه الخطوة من العملية، فاطلع عليها هذا الدليل موجود في Solve Your Tech.

فرز بيانات الارتباط الداخلي باستخدام الجداول المحورية

افتح الملف الجديد وقم بفرزه حسب النوع للعثور على جميع معلومات الفرز الزائدة (احذف هذه الصفوف) في الأعلى وفي الأسفل:

كتفضيل شخصي، أقوم بإزالة العمود الأول والصف الأول لإظهار المعلومات التي تهمني فقط. بالإضافة إلى ذلك، أفضل تبديل أسماء علامات التبويب وإعادة ترتيبها:

في رأيي، هذا يجعل الأمر أسهل عند الرجوع إلى هذه الورقة الرئيسية عند النظر إلى الاستخدام العام للمرساة. لكننا سنصل إلى ذلك بعد قليل.

بعد ذلك، سنقوم بإنشاء أوراق العمل الثلاث الجديدة. انقر أولاً على إدراج ثم انقر على الجدول المحوري (كتب ريتشارد باكستر برنامج تعليمي رائع حول الجداول المحورية هذا مفيد حقًا). تأكد من ضبط الإعداد على الفتح في ورقة عمل جديدة، ثم انقر فوق “موافق”.

في الشاشة الجديدة، حدد URL وAnchor Used ووضعهما في قسم “Row Labels”. تأكد من وجود المرساة المستخدمة في الأسفل. بعد ذلك، احصل على عنوان URL مرة أخرى وضعه في قسم “القيم”. نحن الآن قادرون على عرض عدد المرات التي تم فيها ربط كل عنوان URL والنص الرابط الذي تم استخدامه وعدد المرات التي تم فيها استخدام هذا النص الرابط لعنوان URL المحدد هذا.

لا تتردد في تغيير حجم الأعمدة ورمز اللون لتناسب رغبتك.

علامة التبويب التالية التي سنقوم بإنشائها هي التي ستوفر لنا تمثيلاً مرئيًا لعناوين URL المرتبطة. لذا ارجع إلى علامة التبويب الأصلية التي قمنا بفرزها وانقر فوق “إدراج” ولكن هذه المرة سننقر على المخطط المحوري. تأكد مرة أخرى من أنه سيتم فتحه في ورقة عمل جديدة وحدد عنوان URL واسحبه إلى قسم “تسميات الصفوف” و”القيم”. ستحتاج إلى نقل المخطط وتغيير حجمه حتى تتمكن من مشاهدته بوضوح. في هذا المثال، أستخدم مخططًا شريطيًا يعرض إجمالي عدد المرات التي تم فيها ربط هذه الصفحات في نهاية الشريط.

يمكنك أيضًا تعديل إعدادات التصميم حتى تصل إلى العرض الذي يناسبك.

ارجع مرة أخرى إلى جدول البيانات الأصلي وقم بتنفيذ نفس الخطوات التي قمت بها للتو لإنشاء مخطط شريطي يعرض عدد المرات التي تم فيها ربط كل صفحة بها. ولكن عندما تقوم بتحديد البيانات المراد تضمينها، حدد نص الربط بدلاً من ذلك.

الآن سيكون لديك عرض مرئي للنص الرابط المستخدم للعرض.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من كل هذا، يجب أن يكون لديك أربع علامات تبويب.

أقترح الاحتفاظ بعلامة التبويب الأصلية للرجوع إليها عند عرض النص الأساسي وظهور حالة شاذة حيث يمكنك عرض الصفحة التي تحتوي على نص الرابط ومن أين يأتي.

حسنًا، ماذا الآن؟

لقد وصلت أخيرًا إلى النهاية ولديك الكثير من البيانات التي يجب النظر إليها. ما ستفعله هذه المعلومات هو إظهار ما تركز عليه أنت أو عملاؤك على روابطك داخليًا ومع النص الأساسي. بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها الآن هي:

هل هناك ما يكفي من التنوع في نص الربط؟

هل يتم استهداف الصفحات بنص الربط الصحيح؟

كيف يمكن مقارنة تنوع الاستخدام الداخلي للنص الرابط بالاستخدام الخارجي؟

هل هناك أي صفحات لا يتم استهدافها داخليًا والتي ينبغي استهدافها؟

يعد هذا أمرًا رائعًا للاستخدام إذا كنت تحاول فهم المكان الذي كان يركز فيه الأفراد السابقون اهتمامهم. كما أنه مثالي أيضًا إذا كان الموقع قد بدأ للتو وتريد تتبع المكان الذي يتم توجيه الروابط إليه. ما عليك سوى إعادة تشغيل التقرير كل بضعة أشهر وتتبع أين يسير كل شيء وكيف يتم وصفه في النص الأساسي.

يعد هذا أيضًا مثاليًا للنظر في ما تفعله المنافسة داخليًا. إذا كانوا يستهدفون صفحات معينة داخليًا، فيمكنك أيضًا الاطمئنان إلى أنهم يستهدفون نفس الصفحات في حملة بناء الروابط.

أدرك الآن أن تحقيق ذلك سيكون أسهل بالنسبة للمواقع الأصغر حجمًا مقارنة بالمواقع الأكبر حجمًا. بالنسبة للمواقع الكبيرة حقًا، أقترح تصدير بيانات الارتباط قسمًا واحدًا في كل مرة، وإلا فستظل أمام شاشتك طوال اليوم. نأمل أن يكون لدى الأشخاص في Screaming Frog وظيفة في إصدارهم التالي تسمح بتصدير بيانات الارتباط الداخلي على مستوى الموقع. ولكن حتى يحدث ذلك، استمتع بمراجعة الروابط الداخلية الخاصة بك! وانتظروا الجزء الثاني ليس ببعيد.

تحديث 27/12/12:

أولاً، أريد أن أعتذر لأولئك الذين قلت لهم إنني سأقوم بنشر الجزء الثاني من هذا المنشور. ليس لدي أي عذر حقيقي سوى مزيج من الحياة والمماطلة في طريقي. أنا حقًا أكره كتابة هذا ولكن بعد تأجيله وإعادة كتابة منشور المتابعة عدة مرات قرأت منشورًا قبل بضعة أشهر بواسطة تشيلسي بلاكر من بلو جلاس. لقد قامت في المنشور بتفصيل ما كنت أتطلع إلى القيام به في الجزء الثاني من هذا.

أنا أشجعك على قراءة البرنامج التعليمي المذهل الذي قامت بإعداده حول مقارنة انتشار الروابط الداخلية والخارجية. إنه مفصل، ويولد بيانات مثيرة للإعجاب، والأهم من ذلك أنه شيء يمكنك القيام به الآن.