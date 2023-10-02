Rewrite this title: تضيف أداة اختبار النتائج الغنية من Google الدعم للأحداث والأفلام والبرامج التلفزيونية

ستساعدك المقالة التالية: تضيف أداة اختبار النتائج الغنية من Google الدعم للأحداث والأفلام والبرامج التلفزيونية

أصبحت أداة اختبار النتائج الغنية من Google قادرة الآن على اختبار ترميز البيانات المنظمة للأحداث والأفلام والبرامج التلفزيونية.

تمت ملاحظة هذه الإضافة بواسطة مسوق البحث آرون برادلي، الذي أجرى أيضًا اختباراته الخاصة للتأكد من قدرة الأداة على التحقق من صحة ترميز البيانات المنظمة “التلفزيون والأفلام” و”الحدث”.

مع هذه الإضافات، جوجل أداة اختبار النتائج الغنية يدعم الآن أنواع النتائج المنسّقة التالية:

نشر الوظيفة

وصفة

دورة

التلفزيون والسينما

حدث

تشتمل النتائج الغنية في بحث Google على أنواع نتائج “أكثر ثراءً” من الروابط النصية الزرقاء القياسية. يمكن أن يشمل ذلك الرف الدائري أو الصور أو عناصر واجهة المستخدم غير النصية الأخرى.

على سبيل المثال، سيؤدي إجراء بحث مثل “حفلات موسيقى الجاز في نهاية هذا الأسبوع” إلى ظهور قائمة بالأحداث ذات الصلة بالقرب من موقعك الحالي. وهنا ما سيبدو عليه:

تستطيع Google تعبئة النتائج الغنية في المثال أعلاه من خلال قراءة ترميز البيانات المنظمة الموجودة في صفحات الأحداث. وهذا يعني أنه إذا كنت تستضيف حدثًا، فسيتعين عليك استخدام الترميز المذكور حتى يظهر الحدث الخاص بك في نتائج Google الغنية.

تساعد أداة اختبار النتائج الغنية من Google مالكي المواقع على التحقق من تنفيذ بياناتهم المنظمة بشكل صحيح. لا تدعم الأداة حاليًا جميع أنواع ترميز النتائج المنسّقة، ولكن تتم إضافة المزيد من الأنواع بشكل منتظم. إن التحقق من صحة البيانات المنظمة باستخدام أداة اختبار النتائج الغنية هو الشيء الذي يمكن من خلاله معرفة ما إذا كان بإمكان Google قراءة الترميز الخاص بك أم لا.

يمكنك التعرف على المزيد حول الأنواع المختلفة للنتائج المنسّقة وكيفية ترميز المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك، في Google المبادئ التوجيهية للبيانات المنظمة.