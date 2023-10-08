Rewrite this title: تضيف أدوات مشرفي المواقع Bing أنواع ملفات خريطة الموقع والتنقل الموسع

ستساعدك المقالة التالية: تضيف أدوات مشرفي المواقع Bing أنواع ملفات خريطة الموقع والتنقل الموسع

بذل Bing جهودًا كبيرة في الأشهر الأخيرة لتحسين أدوات مشرفي المواقع الخاصة به. حدثت أبرز تحديثات الميزات عندما قامت الشركة بإزالة الحاجة إلى Silverlight وقامت بتبسيط الواجهة بالكامل. ومع ذلك، تواصل أدوات مشرفي المواقع Bing مسيرتها في التحسين. تضيف مجموعة حديثة من تحديثات الميزات خيارات نوع ملف Sitemap، وتوسع التنقل، وتضيف خيار الإعلام، وتضيف دعمًا للغات إضافية.

في السابق، كانت أداة تحميل خريطة الموقع على الموقع تسمح فقط بنوع الملف .XML. يسمح الإصدار الجديد بخرائط مواقع RSS وAtom وTXT أيضًا. يتم دعم كل من Atom 0.3 و1.0. كما وعد Bing أيضًا “بمزيد من التوسع في قائمة أنواع الملفات هذه في المستقبل.”

يأخذ التنقل الموسع للموقع شكل شريط ثانٍ يوفر خيارات إضافية ذات صلة بمستوى التنقل الأعلى لديك. على سبيل المثال، ستوفر زيارة علامة التبويب “الفهرس” خيارات متعلقة بالفهرس كان من الممكن الوصول إليها سابقًا من خلال التنقل الأقل وضوحًا.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى خيارات الإعلام في قائمة التفضيلات الخاصة بهم. يمكن إرسال إشعار لعناصر مثل أخطاء الزحف على الموقع والبرامج الضارة المشتبه بها وتحديثات أدوات مشرفي المواقع في Bing والمزيد. ومع ذلك، فإن اختيار أنواع الإشعارات المحددة التي ترغب في تلقيها ليس ممكنًا. يجب على المستخدمين الاشتراك في جميع رسائل BWT أو إلغاء الاشتراك فيها.

وأخيرًا وليس آخرًا، قام Bing بتوسيع BWT لدعم 34 لغة، بما في ذلك الإيطالية واليابانية والعربية والبولندية والإسبانية والألمانية والهندية والبرتغالية.

تحتوي أدوات مشرفي المواقع في Bing على المزيد من الميزات الموعودة في الأفق أيضًا. من الواضح أن Bing على استعداد لتعزيز لعبته والتنافس مع أدوات مشرفي المواقع والتحليلات التي توفرها شركة Google المنافسة. مع ارتفاع شعبية Bing، خاصة عندما قامت Yahoo! يتم جدولة الأرقام أيضًا، ويعتبر التوقيت مثاليًا لتحسين الإضافات الموجهة لمشرفي المواقع.

[Sources include: the Bing Blog]