Rewrite this title: تضيف خرائط جوجل Twitter ووظيفة هوتبوت

ستساعدك المقالة التالية: تضيف خرائط جوجل Twitter ووظيفة هوتبوت

إليك ما نعرفه عن Google Hotpot: إنه أكثر وضوحًا وعمليًا من إعداد الأماكن السابق؛ إنه يحصل على عروض ترويجية أكثر من أي منتج آخر من منتجات Google في الوقت الحالي؛ فهو متكامل مع جميع ميزات Google المحلية الأخرى؛ إنها “خدمة كاملة” لدرجة أن مقدمي البيانات، مثل Yelp، يشعرون بالانزعاج؛ وهو اجتماعي بشكل مدهش. يمكن رؤية بعض هذه الوظائف الاجتماعية من خلال Hotpot نفسه، حيث يستطيع المستخدمون إعداد ملفات تعريف موسعة على Google، وتضمين الصور، والتواصل مع الأصدقاء، ومشاركة المعلومات، والمزيد. ومع ذلك، فإننا نشهد أيضًا بعض الوظائف الاجتماعية القوية في عناصر أخرى من Hotpot.

على وجه التحديد، أنا أتحدث عن آخر تحديث لتطبيق Google Maps for Mobile. أصبح تطبيق الخرائط، الذي كان مرفقًا في السابق مع أداة Hotpot للعثور بسرعة على الأنشطة التجارية وتقييمها أثناء التنقل، يتميز الآن أيضًا بميزة Twitter-آلية المشاركة المتكاملة. بمجرد الانتقال إلى موقع ما وتقييمه، يمكنك التغريد بكل شيء عنه بنقرة واحدة (ما عليك سوى تمكين “نشر المراجعة إلى” Twitter” من اللوحة “الاختيارية” لمراجعتك)، مباشرةً من واجهة التطبيقات.

من المهم أن تظهر Hotpot كشخصية اجتماعية أكثر انفتاحًا، ولكن الأهم من ذلك أن يحدث هذا عبر Twitter. لقد أظهرت Google شراكة قوية مع Twitter في الأشهر الأخيرة. والأهم من ذلك أنه يمكن لمستخدمي Google الآن توصيل Google و Twitter حسابات. يسمح هذا بعنصر البحث الاجتماعي الحديث في Google، أي المواقع التي تم “تغريدها” من قبل أصدقاء في أعلى مرتبة في SERP، وتعرض الصورة الرمزية للصديق الذي شارك الصفحة. كل هذه الميزات الخاصة بـ Twitter تغذي ببساطة الشائعات القائلة بأن Google قد ينتهي بها الأمر إلى شراء خدمة المدونات الصغيرة التي فشل Buzz في التغلب عليها (أو حتى، إذا كنا صادقين، في التنافس معها حقًا).

[via Tech Crunch]