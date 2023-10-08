Rewrite this title: تضيف خرائط Google تنبيهات بشأن تأخيرات النقل العام

ستساعدك المقالة التالية: تضيف خرائط Google تنبيهات بشأن تأخيرات النقل العام

لقد جعلت خرائط جوجل من نفسها أداة لا تقدر بثمن للعديد من المستخدمين، وخاصة أولئك الذين لديهم جهاز أندرويد ويستخدمونه للحصول على الاتجاهات – وحتى التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) – أثناء فرارهم. يمكنك الحصول على التنقل خطوة بخطوة في سيارتك، واتجاهات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء المشي، ويمكنك حتى الاستفادة من بيانات النقل العام في أكثر من 440 مدينة حول العالم. تعمل خيارات النقل العام في خرائط Google الآن على زيادة قيمة المستخدم مرة أخرى، وهذه المرة عن طريق إضافة التنبيهات وأوقات المغادرة المباشرة لأي حافلة أو قطار يغادر متأخرًا عن الموعد المحدد.

في السابق، كانت معلومات النقل العام – بما في ذلك بيانات المغادرة التي يمكن عرضها من خلال النقر على محطة النقل العام على خرائط Google واتجاهات النقل العام – تعرض فقط البيانات المتاحة للجمهور في الجدول الزمني الفعلي للمغادرة. إذا تأخر أي خط، فلن يتمكن مستخدمو الخرائط من فعل أي شيء أكثر من الانتظار بصبر حتى تصل وسيلة النقل. ومع ذلك، في بوسطن وبورتلاند وسان دييغو وسان فرانسيسكو وتورينو ومدريد، سيتمكن المستخدمون الآن من معرفة متى ستظهر رحلتهم فعليًا.

يمكن للمستخدمين عرض هذه البيانات المحسنة في إحدى الواجهتين. أولاً، إذا نقرت على محطة النقل العام في خرائط Google، ستلاحظ رمزًا جديدًا يسمى “أوقات المغادرة المباشرة”، الموجود مباشرة فوق رحلات المغادرة المجدولة. ثانيًا، عند الحصول على اتجاهات النقل العام، سيتم إخطار المستخدمين بأي تنبيهات للخدمة، أو تغييرات في الجدول الزمني، أو غيرها من البيانات ذات الصلة، وسيتم تحديث الاتجاهات تلقائيًا لتعكس أي تغييرات ضرورية في خطتك.

في حين أن الميزة متاحة في البداية في ست مدن فقط، فقد أوضحت جوجل أنها حريصة على ضم المزيد من المدن. أولئك الذين يريدون إلقاء نظرة على هذه الميزة يحتاجون ببساطة إلى إجراء بحث عن النقل العام في إحدى المدن المذكورة أعلاه باستخدام أحدث إصدار من خرائط Google للجوال أو إصدار سطح المكتب المباشر من خرائط Google.

[via the Google LatLong Blog]