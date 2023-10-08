Rewrite this title: تضيف كتب Google الإلكترونية ميزات التحديد والترجمة والبحث

ستساعدك المقالة التالية: تضيف كتب Google الإلكترونية ميزات التحديد والترجمة والبحث

لقد كان Google اسمًا كبيرًا في دائرة الكتب الإلكترونية. بالطبع، يرجع ذلك لفترة طويلة إلى أنهم كانوا منخرطين بشكل كبير في مسح المحتوى بحثًا عن كتب Google، مما يجعل محتوى النطاق العام متاحًا مجانًا. كما أنهم بذلوا بعض الجهد، حتى في تلك المراحل المبكرة، من أجل توفير معاينات الكتب للمشاريع التجارية. منذ ستة أشهر، أطلقت Google متجر الكتب الإلكترونية الخاص بها، والذي يدمج مشترياتك من الكتب الإلكترونية مع حسابك في Google، مما يتيح لك عرض المحتوى الخاص بك على العديد من برامج قراءة الكتب الإلكترونية. smartphonesوالأجهزة اللوحية وأي جهاز كمبيوتر يمكنك من خلاله تسجيل الدخول إلى حسابك. تعمل Google الآن على إضافة مجموعة من الميزات لأولئك الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لقراءة الكتب.

تمت إضافة ثلاث ميزات أساسية: التحديد والترجمة والبحث. وفيما يلي وصف موجز لكل منها.:

يُعرِّف. لا أعرف ماذا تعني كلمة؟ حسنًا، عندما تظهر كلمة “معقدة” في النص الخاص بك، يمكنك فقط تمييزها واختيار “تعريف” لتعلم أن العبارة تعني “معقدة للغاية ويصعب متابعتها” من خلال نافذة منبثقة بسيطة على صفحة Google.

لا أعرف ماذا تعني كلمة؟ حسنًا، عندما تظهر كلمة “معقدة” في النص الخاص بك، يمكنك فقط تمييزها واختيار “تعريف” لتعلم أن العبارة تعني “معقدة للغاية ويصعب متابعتها” من خلال نافذة منبثقة بسيطة على صفحة Google. يترجم. إذا كنت ترغب في قراءة كتب أجنبية أو إذا صادفت عبارة أجنبية في كتاب تقرأه (أو فصلًا كاملاً باللغة اللاتينية، كما هو الحال في )، فيمكنك الآن ترجمة المحتوى بسهولة باستخدام أداة الترجمة من Google عن طريق تمييز النص المعنية وتحديد خيار “الترجمة”. هناك العشرات من اللغات التي يمكنك الترجمة منها، أو يمكنك جعل Google يقوم بمسح النص لمعرفة اللغة التي يعتقد أنها هي.

إذا كنت ترغب في قراءة كتب أجنبية أو إذا صادفت عبارة أجنبية في كتاب تقرأه (أو فصلًا كاملاً باللغة اللاتينية، كما هو الحال في )، فيمكنك الآن ترجمة المحتوى بسهولة باستخدام أداة الترجمة من Google عن طريق تمييز النص المعنية وتحديد خيار “الترجمة”. هناك العشرات من اللغات التي يمكنك الترجمة منها، أو يمكنك جعل Google يقوم بمسح النص لمعرفة اللغة التي يعتقد أنها هي. يبحث. يمكنك تمييز أي عبارة وإجراء بحث عن تلك العبارة داخل الكتاب الإلكتروني الذي تقرأه، عبر Google، أو عبر Wikipedia. وهذا يعني أنه عندما يذكر نيل فيوري أبراهام ماسلو في (كتابي المفضل الذي أقرأه عندما أكون مماطلة)، يمكنك إجراء بحث سريع للعثور على المزيد من البيانات.

تتوفر هذه الميزات على الفور لأي شخص يقرأ كتابًا إلكترونيًا من Google على جهاز الكمبيوتر الخاص به. في الوقت الحالي، لا يعد التحديد والترجمة والبحث جزءًا من إصدارات iOS أو Android للكتب الإلكترونية.

[via the Official Google Blog]