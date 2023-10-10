Rewrite this title: تضيف Google اتجاهات ركوب الدراجات إلى الخرائط

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google اتجاهات ركوب الدراجات إلى الخرائط

أثناء تفكيرك في النقاط التي طرحها تود بشأن التقاعد عبر الإنترنت، إليك نشاطًا جديرًا بالاهتمام وإن كان صحيًا قد ترغب في أخذه في الاعتبار – وهو ركوب الدراجات. ولمساعدتك على التنقل عبر مدن الولايات المتحدة على دراجتك، أضافت Google للتو ميزات مفيدة اتجاهات ركوب الدراجات وبيانات مسار الدراجة إلى خرائط Google.

تقوم Google بجمع بيانات مسارات الدراجات هذه منذ بعض الوقت، والآن بعد أن جمعت أكبر قدر ممكن من البيانات، أصبحت اتجاهات ركوب الدراجات هذه الآن جزءًا من واجهة خرائط Google. توفر اتجاهات ركوب الدراجات هذه طرقًا فعالة وتسمح لك بتخصيص رحلتك، والاستفادة من الممرات المخصصة للدراجات، وحساب الطرق الملائمة للراكب، بالإضافة إلى تخصيص مظهر خرائط Google لتناسب أنشطة ركوب الدراجات.

أضافت Google أيضًا معلومات حول مسارات الدراجات والممرات والطرق الموصى بها مباشرةً على خرائط Google. سيساعدك هذا في الحصول على فكرة أفضل عن الطريق والممرات التي تستحق اجتيازها إذا كنت من محبي الرحلات الترفيهية. يمكنك التحقق من طبقة ركوب الدراجات على زر “المزيد” أعلى خريطة Google. تحتوي هذه الطبقة على ثلاثة أنواع من الخطوط – الأخضر الداكن للممر المخصص للدراجات فقط، والأخضر الفاتح للممر المخصص للدراجات على طول الطريق، والأخضر المتقطع للطرق الموصى بها لركوب الدراجات ولكن ليس بها مسار للدراجات.

تحتوي خرائط Google حاليًا على أكثر من 12000 ميل من مسارات الدراجات، وبيانات حارات الدراجات في 150 مدينة أمريكية. يمكنك التحقق من اتجاهات ركوب الدراجات في خرائط Google هنا.