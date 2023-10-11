Rewrite this title: تضيف Google اقتراحات مخصصة إلى خرائط Nexus One

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google اقتراحات مخصصة إلى خرائط Nexus One

يرى؟ إليك أحد الأسباب العديدة التي تجعل هاتف Nexus One هاتفًا ذكيًا أفضل من iPhone الذي يركز على Google. نظرًا لكونها إحدى ممتلكات Google، فإنها ستحظى دائمًا بالخبرة المباشرة في العديد من خدمات Google للجوال.

خذ على سبيل المثال تطبيق خرائط Google للجوال لجهاز Nexus One الذي حصل للتو على ميزة رائعة – اقتراح مخصص وبطولة متزامنة. تتيح لك الاقتراحات المخصصة العثور على الأماكن التي بحثت عنها مسبقًا سواء في هاتف Nexus One أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وهذا يعني أنه عندما تكون قد بحثت بالفعل عن مكان معين قبل المرة التالية التي تريد فيها البحث عنه باستخدام هاتفك، فسوف تحصل على الفور على اقتراح بحث، وبالتالي لن تحتاج إلى إعادة كتابة الاستعلام بالكامل مرة أخرى. قد يكون هذا أمرًا مزعجًا خاصةً إذا كنت بالخارج وتستخدم جهاز Nexus One للبحث.

الآن هذا هو الجزء الأفضل. بمجرد العثور على صفحة مكان معينة على خرائط Google، يمكنك تمييزها بنجمة وفي المرة التالية التي تفتح فيها خرائط Google على جهاز Nexus One، سيتم عرض هذا المكان مع علامات النجمة التي وضعتها مسبقًا. انقر على تلك النجمة وسيتم عرض المعلومات الخاصة بالمكان.

لاستخدام كلتا الميزتين، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وتمكين إعدادات سجل الويب. وستكون هذه متاحة لخرائط Google 3.4 على جهاز Nexus One مباشرة بعد تلقي إشعار تحديث البرنامج الذي تم الإعلان عنه أيضًا اليوم.

بالنسبة لأجهزة Android الأخرى، ستكون هذه الميزات متاحة على Google Maps 3.4 بمجرد وصولها إلى سوق Android.