Rewrite this title: تضيف Google البحث المسبق كخيار افتراضي على Android في الاتحاد الأوروبي

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google البحث المسبق كخيار افتراضي على Android في الاتحاد الأوروبي

تضيف Google محرك البحث Presearch الخاص واللامركزي كخيار افتراضي على جميع أجهزة Android الجديدة والمعاد ضبطها في المصنع في المملكة المتحدة وأوروبا.

يستخدم ما يقرب من 70% من مالكي الهواتف الذكية في أوروبا نظام التشغيل Android، مما يعني أن هناك إمكانات قوية لمحرك البحث الناشئ هذا لتنمية قاعدة مستخدميه.

لدى Presearch 2.2 مليون مستخدم مسجل ويبلغ متوسط ​​عمليات البحث 1.3 مليون يوميًا.

من الواضح أن هذا لا يمكن مقارنته بـ Google، ولكن من العدل مقارنة Presearch بمحرك البحث DuckDuckGo الذي يركز على الخصوصية.

بمعدل 1.3 مليون عملية بحث يوميًا، يتساوى Presearch تقريبًا مع حجم بحث DuckDuckGo في عام 2012 بعد 3 سنوات من العمل.

نظرًا لتأسيس Presearch في عام 2017، فإن حجم البحث الحالي الخاص به يعد محترمًا للقطاع الذي يستهدفه. منذ يناير 2021، زاد حجم البحث بنسبة 300%.

لإعطائك فكرة عن شكل سوق محركات البحث التي تركز على الخصوصية في الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​DuckDuckGo حاليًا 94 مليون عملية بحث يوميًا.

الاهتمام موجود ويتزايد عامًا بعد عام. في العام الماضي، على سبيل المثال، بلغ متوسط ​​عدد عمليات البحث على موقع DuckDuckGo 65 مليونًا يوميًا.

ليس هناك ما يضمن أن Presearch سيحقق نجاحًا مماثلاً، ولكنه الآن محرك بحث يستحق مراقبته.

لماذا تضيف Google المزيد من خيارات البحث الافتراضية؟

في وقت سابق من هذا العام أعلنت جوجل أنها ستزيد عدد خيارات البحث الافتراضية على نظام أندرويد في محاولة لإرضاء المفوضية الأوروبية.

تواجه شركة جوجل قدرًا أكبر من التدقيق في أوروبا والمملكة المتحدة مما تواجهه في أمريكا الشمالية. وفي عام 2018، غرمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل بما يزيد عن 4 مليارات يورو، بدعوى أنها تستخدم نظام أندرويد للحصول على ميزة غير عادلة في سوق البحث.

في البداية طلبت جوجل من محركات البحث أن تدفع مقابل إدراجها كخيار افتراضي، لكنها أزالت هذا الشرط منذ ذلك الحين.

ونتيجة لهذه التغييرات، سيتم الآن عرض محركات البحث الخمسة الأكثر شيوعًا في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بترتيب عشوائي أعلى شاشة اختيار Android.

تم تضمين سبعة محركات بحث إضافية أسفل أعلى 5 محركات. وهذا يعني أن Presearch قد يظهر بشكل مختلف في صفحة الاختيار لجهاز Android اعتمادًا على المكان الذي يعيش فيه المستخدم.

بغض النظر عن الموقع أو الجهاز، يمكن لأي شخص استخدام Presearch على سطح المكتب أو الهاتف الذكي الخاص به عبر Google Play أو App Store.

بيان من Presearch

يقول كولين بيب، مؤسس Presearch، في إعلان:

“مع تشغيل Android على حوالي أربعة أخماس أجهزة العالم smartphones بما في ذلك مئات الملايين في أوروبا، فإننا نعتبر هذا بمثابة فوز كبير في استخدام الخدمات اللامركزية وتقنية blockchain السائدة ودفع التبني الجماعي.

مع وجود مئات الملايين من المستخدمين المحتملين بنقرة واحدة فقط على شاشة اختيار البحث، يعد هذا أحد أكبر المكاسب لأي مشروع في مجال العملات المشفرة وفرصة كبيرة لاكتساب تجربة البحث اللامركزية الخاصة لـ Presearch.

مصادر: بحث مسبق, دك دك جو