Rewrite this title: تضيف Google البيانات الجزئية الرياضية

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google البيانات الجزئية الرياضية

بذلت Google جهدًا كبيرًا في إضافة خيارات ترميزية غنية لمشرفي المواقع منذ عام 2009. وفي هذا العام، أدت إضافة مشروع توحيد ترميز schema.org إلى رفع المستوى إلى أبعد من ذلك. أحدث الإضافات عبارة عن علامة رياضية محدودة قامت Google بإقرانها مؤخرًا مع ESPN لتوفير علامة موسيقية.

البيانات الجزئية الرياضية

يصف كريس جيسون من ESPN البيانات الجزئية بأنها “طريقة لوصف شيء ما – على سبيل المثال شخص، أو حدث، أو مكان، وما إلى ذلك – من خلال الاستخدام الخاص لعلامات وخصائص HTML5 المنظمة.” بمعنى آخر، إنها ترميز غني، مع الاختلاف الأساسي وهو أن هذه الميزة حصرية حاليًا لـ ESPN وشركاء محددين. ومع ذلك، فإن التفرد لن يبقى طويلاً؛ يقول جيسون: “إننا نعمل مع Google لتوحيد التنسيق حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة من هذه التكنولوجيا في المستقبل”.

ولكن في الوقت الحالي، إليك ما تفعله البيانات الجزئية: ستؤدي عمليات البحث عن لاعب أو فريق أو نتيجة مباراة للبيسبول إلى إدخال صفحة نتائج محرك البحث التي تعرض لك المباريات السابقة والقادمة؛ نتائج المباريات المنتهية؛ الجدول الزمني للمباريات في المستقبل القريب؛ وروابط سريعة لملخص الصفحات وبيانات المشغل التفصيلية والمزيد. في الوقت الحالي، تعمل فقط مع لعبة البيسبول، لكن ESPN أشارت إلى أنه سيتم تضمين كرة القدم والهوكي وكرة القدم وكرة السلة في المستقبل القريب.

ترميز الموسيقى

إضافة حديثة أخرى يجب أن تكون على دراية بها هي ترميز الموسيقى. يسمح الترميز للمواقع بإضافة أسماء المسارات والأطوال والفنانين لتسهيل التنقل من صفحة نتائج البحث.

تم توحيد هذا الترميز على schema.org، لذلك قد تستفيد عمليات البحث التي يدعمها Bing أيضًا من النتائج الغنية في المستقبل القريب.

بالنسبة لمواقع الرياضة والموسيقى، تعد هذه العلامات المحددة خيارات رائعة. والأهم من ذلك، أن هذه بمثابة تذكير بأن Google مستمرة في توسيع خيارات الترميز التي يمكن أن تكون ذات قيمة لأي صفحة ويب. الدفع schema.org للحصول على قائمة أكثر شمولاً للبدائل.

[Sources include: The Inside Search Blog, 2 Entries]