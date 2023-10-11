Rewrite this title: تضيف Google المزيد من الإضافات إلى أحدث متصفح Chrome

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google المزيد من الإضافات إلى أحدث متصفح Chrome

أصدرت Google للتو الأحدث والأكثر بناء الافراج مستقرة لمتصفح Chrome الخاص به Windows. تتمثل أبرز الميزات في إضافة المزيد من ملحقات متصفح Chrome وبالطبع مزامنة الإشارات المرجعية التي تم اختبارها في الإصدار التجريبي السابق للمتصفح.

إذا لم تقم بتنزيل الإصدار التجريبي السابق من متصفح Chrome، فربما فاتتك ميزة الإضافات. هذه مجرد المكونات الإضافية/الوظائف الإضافية المعتادة في Firefox والتي تعمل على توسيع وظائف المتصفح.

يوجد حاليًا أكثر من 1500 ملحق متاح في معرض ملحقات متصفح Chrome.

الميزة الأخرى التي وصلت إلى الإصدار الأحدث من متصفح Google Chrome هي مزامنة الإشارات المرجعية. يعد هذا مفيدًا جدًا إذا كنت تستخدم متصفح Chrome على أجهزة مختلفة. يتيح لك مزامنة جميع إشاراتك المرجعية من كمبيوتر إلى آخر. بعد تمكين مزامنة الإشارات المرجعية، فإن أي إشارات مرجعية تضيفها عند تثبيت أحد المتصفحات ستظهر تلقائيًا عند تثبيت المتصفح الآخر على أجهزة الكمبيوتر الأخرى.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون متصفح Chrome على نظام التشغيل Linux، فإن ميزة الإضافات متاحة بالفعل في القناة التجريبية. بينما سيتعين على مستخدمي Mac الانتظار أكثر حتى تتم مزامنة الإضافات والإشارات المرجعية على عمليات تثبيت متصفح Chrome الخاصة بهم.