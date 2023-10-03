Rewrite this title: تضيف Google المزيد من علامات التبويب إلى بطاقات البحث على الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google المزيد من علامات التبويب إلى بطاقات البحث على الهاتف المحمول

تعمل Google على تحديث بطاقات الرسم البياني المعرفي الخاصة بها في بحث الهاتف المحمول بإضافة المزيد من علامات التبويب لاستعلامات معينة.

على وجه التحديد، سيتم تحديث بطاقات الرسم البياني المعرفي للأفلام أولاً، تليها الكتب والأفلام.

تشتمل تحديثات بطاقات الرسم البياني المعرفي للأفلام على علامات تبويب تتيح لك التعمق أكثر في العنوان الذي يتم البحث عنه.

تعمق في التفاصيل مع التحديثات الجديدة للبحث، حيث يمكنك الآن استكشاف المزيد من المعلومات حول الكتب والأفلام والأسهم، كل ذلك في مكان واحد. pic.twitter.com/7K4FcwDYgV

— جوجل (@جوجل) 8 سبتمبر 2017

كانت علامات تبويب Google الأصلية في بطاقات الرسم البياني المعرفي للأفلام هي: نظرة عامة، وأوقات العرض، وطاقم التمثيل، والمراجعات.

تشتمل مجموعة علامات التبويب الجديدة من Google في بطاقات الرسم البياني المعرفي للأفلام على جميع علامات التبويب الأصلية، بالإضافة إلى:

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سيؤدي التمرير لأسفل على المعلومات الموجودة في بطاقة الرسم البياني المعرفي إلى التقاط علامات التبويب على الشاشة وإنشاء تجربة تصفح أكثر غامرة.

بعد معرفة هذا الخبر، تبقى عدة أسئلة دون إجابة.

متى سيتم طرحه رسميًا للجميع؟ تقول التغريدة “الآن يمكنك استكشاف المزيد من المعلومات…”

تعطي Google الانطباع بأنها يجب أن تظهر للجميع، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال.

هل ستحصل بطاقات الرسم البياني المعرفي الأخرى على نفس المعاملة أو ما شابه ذلك؟ كان هناك ذكر موجز للتغييرات القادمة على الكتب وبطاقات الأسهم، ولكن ليس أي فئات أخرى.

هناك أيضًا سؤال حول نوع التأثير الذي سيحدثه ذلك على مواقع الأفلام. هل ستتضرر حركة المرور الآن بعد أن أصبح بإمكانك الحصول على المزيد مما تحتاج إلى معرفته مباشرة من Google؟ سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ذلك.