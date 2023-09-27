Rewrite this title: تضيف Google تعليقات توضيحية جديدة للشحن والإرجاع في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google تعليقات توضيحية جديدة للشحن والإرجاع في نتائج البحث

تمنح Google تجار التجزئة خيار الإشارة في نتائج البحث عندما يقدمون عروضًا ترويجية خاصة تتعلق بالشحن والإرجاع.

إن بائعي التجزئة الذين يستخدمون القوائم المجانية أو المدفوعة في Google Shopping مؤهلون للاستفادة من هذه الميزات الجديدة.

سيتم أيضًا عرض التعليقات التوضيحية، مثل “احصل عليها بحلول 24 ديسمبر”، عند عرض قوائم المنتجات في نتائج البحث.

وتقدم جوجل هذه الميزات خصيصًا لاستهداف المتسوقين في العطلات، مع الإشارة إلى أن عمليات البحث في الولايات المتحدة عن “أفكار هدايا العيد” في أغسطس قد تجاوزت بالفعل مستويات عام 2020.

علاوة على ذلك، يقول المتسوقون إنهم ينوون الطلب عبر الإنترنت بشكل أكبر في موسم العطلات هذا مقارنة بالسنوات السابقة:

“اعتبارًا من يونيو، قال 58% من المتسوقين في العطلات في الولايات المتحدة إنهم سيتسوقون عبر الإنترنت هذا الموسم أكثر مما كانوا عليه في السنوات السابقة، وقال 59% إنهم سيتسوقون مبكرًا لتجنب نفاد المخزون.”

ارتفعت عمليات البحث وتشير جميع الدلائل إلى ازدهار التسوق عبر الإنترنت في هذه العطلة.

نظرًا لحالة صناعة الشحن هذا العام والتأخيرات العديدة التي يواجهها الأشخاص، فإن ضمان التسليم بحلول 24 ديسمبر يمكن أن يساعدك في الحصول على مبيعات أفضل من المنافسين.

إليك المزيد حول التعليقات التوضيحية الجديدة التي سيتم طرحها اليوم.

تعليقات توضيحية جديدة للشحن في Google Shopping

تتيح التعليقات التوضيحية للشحن لبائعي التجزئة أن يوضحوا للعملاء أنهم يقدمون شحنًا سريعًا ومجانيًا.

قبل اليوم، كانت التعليقات التوضيحية الوحيدة المتاحة إما “سريعة” أو “مجانية”.

الآن، يمكن لتجار التجزئة إضافة ما يلي:

“التوصيل مجاني يوم الجمعة 24 ديسمبر”

“احصل عليه بحلول 24 ديسمبر”

“”يوم X مجاني””

يشير هذا الأخير إلى العروض الترويجية للشحن المجاني خلال عدد X من الأيام، مثل “الشحن المجاني لمدة يومين”.

لقطة شاشة من blog.google.com، أغسطس 2021.

معايير الأهلية

للتأهل لإضافة تعليقات الشحن إلى قوائم المنتجات الخاصة بك، يجب أن يكون لديك:

حساب نشط على Merchant Center يتضمن منتجات مفعّلة في إعلانات Shopping وبيانات مجانية في الولايات المتحدة.

تتبع تحويل الويب النشط في حسابك في إعلانات Google.

المنتجات النشطة في حسابك على Merchant Center والتي يمكنك التعرف عليها من خلال هذه التعليقات التوضيحية.

تم ضبط إعدادات الشحن على مستوى الحساب لعروض الشحن الترويجية الخاصة.

سمات خلاصة المنتج Shipping_label وtransit_time_label

الصفحات المقصودة أو صفحات التفاصيل وصفحات الدفع التي تحتوي على رسائل تتوافق مع التعليقات التوضيحية.

التعليقات التوضيحية الجديدة للإرجاع في Google Shopping

عند إعداد قوائم التسوق، يمكن لتجار التجزئة اختيار تقديم معلومات حول سياسات الإرجاع واسترداد الأموال.

تمنح التعليقات التوضيحية الخاصة بالإرجاع للمتسوقين المزيد من الثقة في مشترياتهم مع العلم أنه يمكنهم استرداد أموالهم خلال فترة محددة.

قبل اليوم، كانت التعليقات التوضيحية المتاحة عامة ولا تنطبق على أي موسم تسوق معين، مثل “إرجاع مجاني لمدة 30 يومًا”.

الآن، يمكن لتجار التجزئة الإشارة إلى تاريخ محدد يمكن إرجاع مشتريات العطلات فيه، مثل “الإرجاع المجاني حتى 31 يناير”.

لإعداد التعليقات التوضيحية بشأن الإرجاعات، ستحتاج إلى إنشاء سياسات إرجاع في حسابك على Merchant Center.

يمكن ربط سياسات الإرجاع بجميع المنتجات، أو بمجموعات محددة من المنتجات، أو حتى بمنتج واحد باستخدام سمة return_policy_label في خلاصة منتجك.

لمزيد من النصائح من Google حول كيفية استهداف المتسوقين خلال العطلات باستخدام الميزات الحالية، راجع إعلان جوجل.