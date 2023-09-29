Rewrite this title: تضيف Google خصائص بيانات منظمة جديدة إلى صفحة تطوير الراتب المقدر

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google خصائص بيانات منظمة جديدة إلى صفحة تطوير الراتب المقدر

قامت Google بتحديث صفحة تطوير البيانات المنظمة الخاصة بها لإضافة خاصيتين جديدتين إلى البيانات المنظمة والبيانات المنظمة. الخاصيتين هما “” و””.

وفقًا لصفحة مطور Google:

“تسمح البيانات المنظمة للمهنة لمقدمي تقديرات الرواتب بتحديد نطاقات الرواتب ومتوسطات الرواتب على أساس المنطقة لأنواع الوظائف، وتفاصيل حول المهنة مثل المزايا النموذجية والمؤهلات والمتطلبات التعليمية.

تسمح البيانات المنظمة لـ OccupationAggregationByEmployer بتقدير الرواتب لتجميع المهن حسب عوامل مثل مستويات الخبرة أو منظمة التوظيف.

يمكن أن تظهر الرواتب المقدرة في تجربة الوظيفة على بحث Google وكنتيجة منسقة لتقدير الراتب لمهنة معينة.

أضافت Google وثائق لمزايا الوظيفة الاختيارية وخصائص الصناعة. على الرغم من أن هذه الخصائص اختيارية، إلا أنها ستؤدي إلى نتائج غنية.

قد تساعد خصائص البيانات المنظمة الجديدة أيضًا Google على فهم صفحة الويب بشكل أفضل وتصنيفها بشكل مناسب.

تم توثيق التحديث على صفحة دعم تطوير البيانات المنظمة للرواتب المقدرة من Google.

الخاصيتان المُضافتان إلى وثائق Google اختياريتان. وهذا يعني أن Google لن تعتبره خطأً إذا كان مفقودًا.

من السهل فهم معنى خصائص البيانات المنظمة الجديدة.

الأول، JobBenefits، مخصص لوصف أي مزايا تُمنح لشخص في الوظيفة الموصوفة.

متعلق ب: يمكن أن تكون البيانات المنظمة الإضافية مفيدة لتحسين محركات البحث

تصفها صفحة مطور Google على النحو التالي:

“وصف المزايا المرتبطة بالوظيفة.”

أما المجال الثاني، وهو الصناعة، فيبلغ Google بالصناعة التي تشير إليها صفحة الويب.

تصف صفحة مطور Google خاصية “الصناعة” على النحو التالي:

“الصناعة المرتبطة بالمنصب الوظيفي.”

نشرت صفحة مطور Google لهذه البيانات المنظمة المثال التالي لخصائص البيانات المنظمة الجديدة المستخدمة:

},

“حجم العينة”: 1000،

“الصناعة”: “التكنولوجيا”،

“jobBenefits”: “إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أسابيع كل عام”،

“سنوات الخبرة الدنيا”: 3،

“سنوات الخبرة القصوى”: 7

}

في المثال أعلاه، الصناعة هي التكنولوجيا. الميزة الممنوحة للموظفين هي ستة أسابيع إجازة مدفوعة الأجر.

عند إضافة هذه البيانات المنظمة الجديدة، من المهم أن تتذكر أن البيانات الموجودة في البيانات المنظمة يجب أن تكون مطابقة تمامًا للمحتوى الذي سيراه زائر الموقع.

تنص سياسة Google بشأن البيانات المنظمة على أن كل شيء في البيانات المنظمة يجب أن ينعكس في المحتوى المرئي الذي سيراه زائر الموقع.

وهذا يعني أن الناشر الذي يرغب في استخدام الخصائص الجديدة في بياناته المنظمة يجب أن يتذكر أيضًا نشر نفس المعلومات في المحتوى الذي سيراه زائر الموقع.

من المفترض أن تكون خصائص “” و”” الجديدة من Google مفيدة للناشرين الذين ينشرون هذا النوع من المعلومات على الويب.

الاقتباس

اقرأ صفحة مطور Google لـ الراتب المقدر.