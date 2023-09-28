Rewrite this title: تضيف Google مزيدًا من المعلومات حول النطاقات في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google مزيدًا من المعلومات حول النطاقات في نتائج البحث

تعرض Google مزيدًا من المعلومات حول النطاقات في نتائج البحث، مما يساعد الباحثين في التعرف على المصادر دون إجراء استعلامات متعددة.

يضيف تحديث لبحث Google، الذي تم طرحه اليوم، رمزًا جديدًا ثلاثي النقاط إلى الركن الأيمن العلوي من مقتطفات البحث.

سيؤدي النقر على الأيقونة إلى سحب بطاقة من أسفل الشاشة تحتوي على معلومات إضافية حول نتيجة البحث.

تتضمن بطاقات “حول هذه النتيجة” الجديدة المعلومات التالية:

وصف المجال

ما إذا كان المجال آمنًا

عنوان URL الكامل لنتيجة البحث

سواء كانت النتيجة عضوية أو إعلانية

بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقات للمستخدمين وصولاً سريعًا إلى إعدادات الخصوصية الخاصة بهم ورابطًا لمقطع فيديو حول كيفية عمل البحث.

فيما يلي مثال لإصدار مختلف لإحدى هذه البطاقات حيث يكون المصدر عبارة عن خلاصة تلقائية، مثل قوائم الوظائف.

تقول Google إن معظم نتائج البحث، وليس كلها، ستحتوي على إحدى هذه البطاقات. يعتمد ذلك على ما إذا كان المجال يحتوي على إدخال ويكيبيديا مرتبط به.

تحصل Google على جميع المعلومات المتعلقة بالنطاقات من Wikipedia، مما يعني عدم وجود طرق تحسين في الموقع يمكن استخدامها لمساعدة Google في ملء هذه البطاقات.

“استنادًا إلى نموذج التحرير المفتوح في ويكيبيديا، والذي يعتمد على آلاف المتطوعين العالميين لإضافة محتوى، ستوفر هذه الأوصاف أحدث المعلومات التي تم التحقق منها والمصدر المتوفرة على ويكيبيديا حول الموقع.

إذا كان موقعًا لم تسمع عنه من قبل، فإن هذه المعلومات الإضافية يمكن أن تمنحك السياق أو راحة البال، خاصة إذا كنت تبحث عن شيء مهم، مثل المعلومات الصحية أو المالية.

إن اعتماد جوجل على ويكيبيديا يؤدي إلى تكافؤ الفرص بطريقة ما، لكنه يستبعد العديد من المواقع الأصغر حجمًا التي ليس لديها مدخلات ويكيبيديا خاصة بها.

قد يعرض Google سياقًا إضافيًا في حالة عدم توفر أوصاف ويكيبيديا، كما هو الحال عندما تمت فهرسة الموقع لأول مرة.

تهدف Google من خلال هذا التحديث إلى مساعدة الباحثين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن المواقع التي يرغبون في زيارتها.

بطريقة Google النموذجية، يتم تقديم كل السياق المضاف حول المواقع دون الحاجة إلى قيام الباحثين بزيارة الموقع بأنفسهم.

سواء كان ذلك جيدًا أم سيئًا، فهي مسألة وجهة نظر. فمن ناحية، فهو يوفر للباحثين المعلومات التي يحتاجونها بشكل أسرع. ومن ناحية أخرى، قد يؤثر ذلك على حركة المرور بطريقة لم يتم تحديدها بعد.

على الأقل لا تتخلى Google عن أي محتوى إضافي على الصفحة في SERPs. المعلومات المضمنة في البطاقات الجديدة خاصة بالمجال نفسه.

مرة أخرى، ليس هناك ما يمكن لمالكي المواقع فعله لعرض إحدى هذه البطاقات في نتائج البحث. إذا كان لدى Google سياق كافٍ حول أحد النطاقات، فستتم إضافة البطاقات تلقائيًا.

يتم طرح هذا التحديث اليوم باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة وتطبيق Google على نظامي التشغيل iOS وAndroid.

تقوم Google بطرح هذا أولاً كنسخة تجريبية. وتقول الشركة إنها أجرت الكثير من اختبارات المستخدم لمعرفة ما إذا كان الأشخاص يجدون هذه الميزة مفيدة، وستستمر في تكرارها بمجرد إطلاقها. نتوقع أن تتطور هذه الميزة مع مرور الوقت.