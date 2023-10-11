Rewrite this title: تضيف Google ميزة أداء الموقع إلى أدوات مشرفي المواقع

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google ميزة أداء الموقع إلى أدوات مشرفي المواقع

يمتد اهتمام Google بجعل الويب أسرع إلى أدوات مشرفي المواقع عبر ميزة تحليلات أداء الموقع. أداء الموقع والتي توجد حاليًا ضمن مختبرات أدوات مشرفي المواقع توفر لك معلومات متنوعة تشير إلى مدى سرعة تحميل موقعك من نهاية المستخدم. ويمنحك أداء الموقع متوسط ​​وقت تحميل الصفحة للصفحات المختلفة التي تتألف منها مواقع الويب أو المدونات الخاصة بك. كما يوفر لك أيضًا الاقتراحات المناسبة التي يمكنك القيام بها لتحسين مجالات المشكلات في أداء تحميل مواقعك.

يقوم Google بجمع بيانات أداء موقعك من المستخدمين الذين يستخدمون شريط أدوات Google وقاموا بتمكين ميزة PageRank.

يعد أداء الموقع ميزة رائعة جدًا في أدوات مشرفي المواقع. من المثير للاهتمام أن ترى كيف يؤثر تصميم مواقع الويب والمدونة على أداء موقعك.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم قالب WordPress عامًا، فيمكن أن يخبرك أداء الموقع ما إذا كانت قوالب Javascript وCSS المتعددة تؤثر بالفعل على وقت تحميل موقعك.

يمكنك أيضًا تثبيت متصفح سرعة الصفحة من حساب أدوات مشرفي المواقع الخاص بك. ستساعدك هذه الوظيفة الإضافية للمتصفح على تقييم أداء صفحاتك بالإضافة إلى اقتراح كيفية تحسينها.