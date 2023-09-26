Rewrite this title: تضيف Google Search Console مزيدًا من التفاصيل إلى تقارير الأخطاء

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google Search Console مزيدًا من التفاصيل إلى تقارير الأخطاء

تضيف Google مزيدًا من التفاصيل إلى تقارير Search Console في محاولة لمساعدة مُحسنات محركات البحث في حل أخطاء النتائج الغنية.

أصدرت الشركة إعلانا عن Twitter الذي يقرأ

“اليوم نضيف المزيد من التفاصيل لبعض الأخطاء في تقارير حالة النتائج المنسّقة في Search Console لجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ولمساعدتك على فهم كيفية حل هذه المشكلات. تعرف على المزيد حول استخدام تقارير النتائج الغنية وجربها!

ترتبط تغريدة Google بصفحة حول ماهية تقرير النتائج الغنية في Search Console وكيفية استخدامه.

باختصار، تم تصميمه لتحديد أي أخطاء في البيانات المنظمة لموقع الويب الخاص بك والتي قد تمنع عرض الصفحات كنتائج غنية في SERPs.

إذا لم تكن متأكدًا تمامًا من التحديث بعد قراءة إعلان Google، فأنت لست وحدك.

التغريدة قليلة التفاصيل، لكن دانييل وايزبيرج من جوجل تابعها بعد ذلك بمزيد من المعلومات.

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

تقرير النتائج الغنية لـ Google Search Console: ما الذي تغير؟

عندما يتعلق الأمر باستخدام تقرير النتائج الغنية في Search Console لتحديد الأخطاء وإصلاحها، لم يتغير شيء هناك.

لا تقوم Search Console بالإبلاغ عن أخطاء الأنواع الجديدة، ولكنها ببساطة تضيف المزيد من المعلومات حول الأخطاء التي تبحث عنها بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتم إضافة المزيد من التفاصيل حول أنواع الأخطاء التالية:

طول سلسلة السمة غير صالح

قيمة تعداد السمة غير صالحة

كائن غير صالح

فشل تحويل النوع

خارج النطاق الرقمي

إذا كان لديك أي من هذه الأخطاء، فيمكنك الآن معرفة المزيد عنها مباشرةً في Search Console.

كيف يمكن أن يساعد هذا؟

يجب أن تكون المعلومات المضافة هي ما يحتاجه مُحسنو محركات البحث لضبط تنفيذ موقع الويب للبيانات المنظمة والتعرف عليها على أنها صالحة.

البيانات المنظمة الصالحة فقط هي المؤهلة للعرض كمقتطف منسق في نتائج بحث Google.

ومع ذلك، بيانات منظمة صالحة لا يضمن أن Google ستعرض عنوان URL كنتيجة غنية في SERPs.

إذا كنت تنظر إلى تقرير الخطأ وتفكر:

حسنًا، ليس هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال. إنه مثل السؤال “لماذا لا تحتل صفحتي المرتبة الأولى؟”

وهذا أحد تلك الأشياء التي تحددها خوارزمية Google بناءً على العديد من العوامل.

أنت تفعل كل ما بوسعك من الناحية الفنية إذا كانت بياناتك المنظمة صالحة.

ما يجب عليك التركيز عليه بعد ذلك هو تحسين الجودة الشاملة وملاءمة صفحاتك. قد يتضمن ذلك إضافة المزيد من المحتوى، أو الحصول على المزيد من الروابط، أو شيء من هذا القبيل.

مصادر: @googlesearchc, @دانييلوايسبيرج