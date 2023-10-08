Rewrite this title: تطبيقات Google المعتمدة بواسطة DirectSki

ستساعدك المقالة التالية: تطبيقات Google المعتمدة بواسطة DirectSki

غالبًا ما تتفاخر Google بالشركات الجديدة التي اعتمدت منصة Google Apps الخاصة بها. إن عملية مشاركة قصة الشركات التي قامت بالتحول إلى السحابة تمنح كلا الجانبين العديد من المزايا. تحصل Google على بعض المواد الترويجية الرائعة، وإمكانية الحصول على سمعة طيبة بين المؤسسات، كما أنها تضمن ولاء الشركة التي ضمنت لهم للتو؛ من الصعب أن تنقلب على شخص قلت للتو أنك تحبه. وفي الوقت نفسه، فإن الشركة التي تقوم بالترويج لديها معلومات على موقعها منشورة على منافذ معلومات Google الرئيسية، وهي نعمة عظيمة عندما يتعلق الأمر بالرؤية. ومع ذلك، عادةً لا تستحق هذه المناقشات القائمة على الترويج الحديث عنها كثيرًا. تجدر الإشارة إلى أحدث حالة، وهي موقع DirectSki.com.

كما ينبغي أن يكون واضحًا، يعد DirectSki موقعًا للمتزلجين، ولكنه بشكل أكثر تحديدًا هو موقع تخطيط السفر لقضاء عطلات التزلج. وهذا يعني أن Google تسير على أراضي Bing؛ في حين يتمتع كل من Google وBing بميزات السفر، كان Bing Travel واحدًا من المجالات القليلة التي ازدهر فيها Bing حقًا. إن جعل شركة تخطيط العطلات تنتقل إلى منطقة Google، خاصة عندما تقوم Microsoft بدفع مجموعة الإنتاجية المستندة إلى السحابة الخاصة بها (في كل من BPOS الحالية ومجموعة Office 365 القادمة)، يجب أن يكون أمرًا مؤلمًا.

أشار رونان هيوز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في DirectSki، إلى أنهم قاموا بتقييم العديد من الخيارات قبل استخدام Google، إلا أن Google Apps قدمت العديد من المزايا. المزايا الأساسية، كما يقول هيوز، هي:

خفض التكاليف الإجمالية.

تقليل ساعات تكنولوجيا المعلومات اللازمة.

إمكانية الوصول إلى “الوظائف المتطورة” في Google Apps.

تقليل حجم التدريب المطلوب.

إمكانية الوصول من جميع مكاتبهم الخمسة.

DirectSki.com هي شركة قائمة مقرها في دبلن، أيرلندا. لقد كانت موجودة منذ أكثر من عشر سنوات ولديها أكثر من 30 موظفًا في خمسة مواقع. يمكنك مشاهدة مقابلة بالفيديو مع رونان هيوز هنا.

[via the Google Enterprise Blog]