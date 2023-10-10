Rewrite this title: تطرح إشارات Google المرجعية ميزة القائمة الاجتماعية

ستساعدك المقالة التالية: تطرح إشارات Google المرجعية ميزة القائمة الاجتماعية

وعلى الرغم من أن جوجل قد توقفت بالفعل عن دعم خدمة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، إلا أن أولئك الذين لم يحذفوا حساباتهم لا يزال بإمكانهم استخدام الخدمة وميزاتها. تتمثل إحدى ميزات Google Notebooks في إنشاء قوائم بالمحتوى المثير للاهتمام الذي وجدته على الويب. تم الآن نقل هذه الميزة إلى خدمة Google الأخرى عبر الإنترنت – إشارات Google المرجعية.

العناصر التي تضيفها في حساب إشارات Google المرجعية الخاص بك كانت في السابق مخصصة للعرض الخاص فقط. ولكن الآن، يمكنك إنشاء قائمة تحتوي على بعض عناصر الإشارات المرجعية الخاصة بك ومشاركتها مع أصدقائك وجهات الاتصال الخاصة بك.

وفق جوجل:

“نحن نعمل جاهدين على تحسين الإشارات المرجعية وجعل حفظ العناصر ومشاركتها على الويب أسهل من أي وقت مضى. لهذا السبب قمنا بإنشاء القوائم. كما هو الحال مع التصنيفات، تتيح لك القوائم تنظيم العناصر الخاصة بك في فئات. ولكن يمكنهم أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير!

ولإنشاء قائمة الإشارات المرجعية الخاصة بك، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار العنصر (العناصر) الذي تريد إضافته إلى القائمة. في أعلى الصفحة، تحت إشارات مرجعية، انقر نسخ إلى القائمة. لإضافة العنصر (العناصر) إلى قائمة موجودة، انقر فوق اسم القائمة. لإضافة العنصر (العناصر) إلى قائمة جديدة، انقر فوق إنشاء قائمة جديدة واتبع التعليمات.

بالإضافة إلى ذلك، مدونة نظام جوجل يلاحظ أنه يمكنك بسهولة تحويل تسميات الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها مسبقًا إلى قائمة. وبالمثل، يمكن لأولئك الذين تدعوهم لعرض قائمتك أيضًا إضافة صفحات ويب جديدة إليها. باختصار، لقد حولت ميزة القائمة للتو خدمة إشارات Google المرجعية إلى أداة تعاونية عبر الإنترنت.