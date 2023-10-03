Rewrite this title: تطرح Google اختصارات الهاتف المحمول للوصول بشكل أسرع إلى المعلومات

ستساعدك المقالة التالية: تطرح Google اختصارات الهاتف المحمول للوصول بشكل أسرع إلى المعلومات

جلبت جوجل اختصارات قابلة للنقر عليها إلى بحث الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطبيق iOS وAndroid، الذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول بلمسة واحدة إلى معلومات حول موضوعات محددة.

الآن، عند الهبوط على الشاشة الرئيسية، سيتم مقابلة الباحثين بمجموعة من الاختصارات القابلة للتمرير السريع للحصول على معلومات حول أشياء مثل الرياضة والأطعمة والمشروبات والترفيه والطقس والمزيد.

سيتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى اختصارات إضافية مقارنة بمستخدمي iOS، بما في ذلك:

ترجمات

مناطق الجذب القريبة

الرحلات الجوية

الفنادق

اختبار سرعة الانترنت

محول العملات

تيك تاك تو

رمي النرد

أصوات الحيوانات

سوليتير

ومن خلال هذه الإضافات إلى بحث Google، تريد الشركة مساعدة المستخدمين على تجاوز مربع البحث التقليدي والعثور على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع.

“الآن، بنقرة واحدة على اختصار الترفيه، يمكنك رؤية ما يتم عرضه في نهاية هذا الأسبوع في مسرحك المحلي أو ما تريد مشاهدته على التلفزيون…

عندما يكون لديك فضول بشأن خيارات الغداء القريبة أو تناول الطعام في الهواء الطلق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فإن اختصار تناول الطعام والشراب هو المستكشف المحلي الخاص بك…

وبالمثل في الرياضة، سواء كنت تحب كرة السلة أو الهوكي أو كرة القدم، فلن تحتاج الآن إلى كتابة أي شيء عندما تريد أحدث النتائج.

توصي Google بإبقاء تطبيقك محدثًا للعثور بسرعة على الاختصارات الأكثر استخدامًا وفي الوقت المناسب، والتي سيتم تحديثها باستمرار للحظات الكبيرة والأحداث الجارية.