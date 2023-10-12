Rewrite this title: تطلب Google من مزودي خدمات الإنترنت اتخاذ إجراءات صارمة ضد البرامج الضارة وشبكات الروبوت

ستساعدك المقالة التالية: تطلب Google من مزودي خدمات الإنترنت اتخاذ إجراءات صارمة ضد البرامج الضارة وشبكات الروبوت

وفقًا لرئيس فريق مكافحة البرامج الضارة في Google، إريك ديفيس، فإن مقدمي خدمات الإنترنت أو مزودي خدمات الإنترنت لا يبذلون قصارى جهدهم حقًا لوقف انتشار البرامج الضارة الموجهة نحو الروبوتات والتي تؤثر على مستخدمي الويب. يعتقد ديفيس أن مزودي خدمات الإنترنت في وضع أفضل لوقف انتشار البرامج الضارة نظرًا لأن لديهم إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المصابة بشبكات الروبوت هذه على شبكاتهم.

في تقرير زي دي نتونقل عن ديفيس قوله:

“إن مزودي خدمات الإنترنت في أفضل وضع لاكتشاف الأجهزة المصابة. إنهم في أفضل مكان للقيام بشيء حيال البرامج الضارة. لديهم بالفعل أنظمة مراقبة يمكن استخدامها لتحديد علامات البرامج الضارة ونشاط الروبوتات. وقال ديفيس: “إذا رأوا نشاطًا مرتفعًا بشكل غير طبيعي في البريد الإلكتروني، فمن المرجح أن يكون هذا بريدًا عشوائيًا من شبكة الروبوتات”.

لم يتمكن ديفيس من إلقاء اللوم بشكل كامل على مزودي خدمة الإنترنت بسبب نهجهم غير الاستباقي في التعامل مع شبكات الروبوت هذه لأن مزودي خدمة الإنترنت ليس لديهم حافز مالي للمساعدة في تنظيف الأجهزة المصابة.

إذا استجاب مزودو خدمات الإنترنت لنصيحته، فقد اقترح ديفيس العديد من التدابير والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لمحاربة شبكات الروبوت الخبيثة هذه. يتضمن ذلك استخدام مبادرة أمن الإنترنت الأسترالية كنموذج لمكافحة البرامج الضارة، ووضع المعايير التي يجب على مزودي خدمة الإنترنت استيفائها قبل منحهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وجعل جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت مصححة بالكامل ومثبتة ببرامج نشطة لمكافحة البرامج الضارة ( ؟)، وتقييد أجهزة الكمبيوتر التي ليست في حالة جيدة.

كما تحدى ديفيس صناعة مكافحة البرامج الضارة لتحسين وظيفتها المتمثلة في فحص محتوى SWF للتأكد من خلو هذا المحتوى من الأخطاء الضارة. لقد كان محتوى Flash النشط بمثابة بؤرة للبرامج الضارة حيث يصعب اكتشاف هذه الآفات عند تضمينها في محتوى Flash.

“يجب أن يكون لدينا غرفة لتبادل المعلومات حول المعلنين والوكالات. هل يتطابق مضيف خادم الأسماء مع المعلومات الموجودة على بطاقة الائتمان؟ هل يتطابق ذلك مع معلومات الاتصال الخاصة بالعميل؟ يجب أن نكون على رأس هذه الأمور.” قال ديفيس.