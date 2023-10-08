Rewrite this title: تطلق خرائط Google إصدارًا للهواتف المحمولة مستقلاً عن النظام الأساسي

ستساعدك المقالة التالية: تطلق خرائط Google إصدارًا للهواتف المحمولة مستقلاً عن النظام الأساسي

لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن خرائط Google مؤخرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديثات التي تم إجراؤها على الميزات في الإصدار الأساسي، وجزئيًا بسبب الإصدار الجديد الذي تم إصداره لمنصة الهاتف المحمول. ومع ذلك، في النهاية، نستمر في الحديث لأن Google يمنحنا المزيد لنتحدث عنه. مثال على ذلك: قامت Google للتو بجعل نسخة الهاتف المحمول من صفحتها تعتمد الميزات الأساسية لتطبيقها، بغض النظر عن النظام الأساسي للجوال الذي تستخدمه.

ما يعنيه هذا هو أن أي هاتف جوال مزود بمتصفح كامل الوظائف يمكنه الانتقال إلى موقع الويبmaps.google.com والاطلاع على إصدار غني بالميزات يعكس العديد من الإضافات الحديثة إلى الخرائط. سيكون أولئك الذين استخدموا إصدارات Android أو iOS من Google Map على دراية بالميزات والإمكانيات الجديدة، والتي تشمل القدرة على:

انقر على أيقونات محطات النقل العام والشركات الشهيرة والمواقع الرئيسية الأخرى عندما تظهر على خريطتك. يؤدي النقر إلى صفحة وصف تفصيلي للموقع.

اعرض موقعك الحالي على الخريطة.

احصل على اتجاهات ركوب الدراجات والمشي والقيادة والنقل العام. اتجاهات النقل العام متاحة حاليًا في 440 مدينة وما زال العدد في ازدياد.

البحث عن الخدمات القريبة حسب الفئة.

تلقي اقتراحات الإكمال التلقائي.

قم بتشغيل “طبقات” مختلفة للخريطة (مثل مسارات ركوب الدراجات، وخرائط النقل العام، وما إلى ذلك).

عرض صفحة Google Place للتعرف على المواقع. ويمنحك هذا أيضًا وصولاً سريعًا إلى صفحة التقييم/المراجعة حيث يمكنك رؤية سمعة الشركة وإضافة رأيك الخاص.

احصل على وصول سريع إلى البيانات المخزنة في حساب Google الخاص بك، مثل المواقع المميزة بنجمة وأي خرائط مخصصة (“خرائطي”) قمت بإنشائها.

عندما يزور المستخدمون الموقع من متصفح الهاتف المحمول، سيتعين عليهم الاشتراك في مشاركة موقعهم الحالي، ولا تتوفر بعض الميزات إلا عند تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. ومع ذلك، بالإضافة إلى هذين التحذيرين، يوفر هذا الإصدار الخدمات الأساسية لتطبيق الخرائط دون الحاجة إلى جهاز Android أو Apple هاتف.

[via the Google LatLong Blog]