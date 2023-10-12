Rewrite this title: تطلق Google بهدوء موردًا لإحصائيات الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: تطلق Google بهدوء موردًا لإحصائيات الإنترنت

يبدو أن Google تعمل على مصدر جديد عبر الإنترنت يسمى Internet Stats. من المقدمة الرسمية للموقع:

“يجمع مورد Google هذا بين أحدث الحقائق والأفكار المتعلقة بالصناعة. وقد تم جمعها من عدد من مصادر الطرف الثالث التي تغطي مجموعة من المواضيع بدءًا من الاتجاهات الاقتصادية والإعلامية المجهرية وحتى كيفية تغير سلوك المستهلك والتكنولوجيا بمرور الوقت.

يتم تصنيف إحصائيات الإنترنت من Google إلى خمسة مواضيع عامة:

اتجاهات المستهلك

الاتجاهات الاقتصادية الكلية

استهلاك الإعلامي

المشهد الإعلامي

تكنولوجيا

يتم تصنيف كل موضوع من هذه المواضيع بشكل فرعي إلى جوانب مختلفة أيضًا. على سبيل المثال، يتم تقسيم مجموعة التكنولوجيا أيضًا إلى النطاق العريض والسرعة والأجهزة والهاتف المحمول. يمكنك ببساطة النقر على المواضيع الفرعية للحصول على البيانات الإحصائية المتاحة أو استخدام مربع البحث على مستوى الموقع.

قامت Google أيضًا بإدراج البائعين الخارجيين الذين أتت منهم جميع البيانات الإحصائية. وتشمل هذه الشركات أمثال comScore وPriceWaterHouseCoppers وNielsen وجميع بائعي الإحصائيات الآخرين.

الأمر المثير للاهتمام بشأن إحصائيات الإنترنت الخاصة بشركة Google، كما لاحظت موقع Read and Write Web، هو حقيقة استضافتها على Google UK وليس على نطاق Google.com. يجب أن يكون هناك سبب وراء قيام Google بذلك. لا تغطي الإحصائيات سوق المملكة المتحدة فقط، لذا لا يعد ذلك سببًا حقيقيًا لاستضافة Google للموقع على نطاقها الفرعي في المملكة المتحدة.

أحد الأشياء الجيدة التي يجب ملاحظتها حول Google Internet Stats هو حقيقة أن معظم البيانات الإحصائية يتم تحديثها بشكل جيد. على الرغم من أن عمق المعلومات ليس شاملاً بعد.

وفي انتظار أي إعلان رسمي من جوجل حول هذا المركز الإحصائي، قد ترغبون في الاطلاع عليه ومعرفة ما إذا كان سيكون له أي فائدة. يمكنك الاطلاع على إحصائيات الإنترنت من Google من هذا الرابط.