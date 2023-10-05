Rewrite this title: تطور البحث الدلالي ولماذا لا يزال المحتوى هو الملك

ستساعدك المقالة التالية: تطور البحث الدلالي ولماذا لا يزال المحتوى هو الملك

هل أنا فقط، أم يبدو أننا بالأمس بالكاد عرفنا معنى كلمة “Google”؟

لقد تقدم تطور تكنولوجيا البحث على قدم وساق بسرعة تبدو وكأنها سرعة البرق. بدأ كل شيء بعمليات بحث بسيطة عن الكلمات الرئيسية، حيث أنتجت محركات البحث نتائج لعبارات موجهة من قبل المستخدمين. في ذلك الوقت، كان هذا هو النهج الرئيسي لمحركات البحث لتعيين التصنيف لصفحات الويب.

انتقل سريعًا إلى البحث الدلالي، الذي يستخدم الذكاء الآلي لتفسير المعنى المقصود للكلمات حتى تصبح عمليات البحث على الويب أكثر أهمية. في الواقع، تستخدم بعض محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا هذه التكنولوجيا لمساعدة المستخدمين على التعلم واستكشاف اهتماماتهم وإجراء الاتصالات. لقد تسلل هذا النوع من البحث بسرعة إلى حياتنا، ويدفع الكثيرون التكنولوجيا نحو آفاق جديدة.

فكر في عدد الأشخاص المتعطشين للمعرفة الجديدة الذين يتوجهون الآن إلى الويب لإشباع فضولهم. وفي عام 2013، كان هناك 20 بالمائة من عمليات البحث الجديدة على Google، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن المستخدمين بدأوا في كتابة الجمل في محركات البحث. خذ لحظة للتفكير – هل تبحث عن “فنادق رخيصة” أو “فنادق رخيصة في هاواي في ديسمبر”؟ توضح هذه الإجراءات أن الأشخاص يتوقعون الآن أن تعمل محركات البحث مثل اللغة الطبيعية.

آلات الإجابة المتوسطة الهزيلة

لقطة الشاشة تم التقاطها في يوليو 2014

لم تقم Google بتطبيق Hummingbird للمساعدة في فهم ما يريده المستخدمون فحسب، بل قدمت أيضًا “الرسم البياني المعرفي“، والتي تتعمق أكثر من نتائج البحث التقليدية. لدى Bing أيضًا شاشة عرض مماثلة ببلاطاتها.

الأمر الرائع في البحث الدلالي الجديد هو أنه يتم التحقق من صحته البيانات المنظمة، فهم قادرون على تقديم تجربة أفضل للمستخدم. تعتبر هذه النتائج رائعة للعرض على الأجهزة المحمولة والتقنيات القابلة للارتداء.

ما بدأ كبحث بسيط عن الكلمات الرئيسية أصبح الآن يجعل حياة الناس أسهل بكثير. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك المستخدم الذي يتابع علامة تجارية Facebook، ويظهر العرض الترويجي في الوقت الفعلي عندما يضعون أحد العناصر في عربة التسوق الخاصة بهم عبر الإنترنت.

إن استخدام البحث الدلالي يعني أن الآلات قادرة على منح العملاء إمكانية الوصول إلى المعلومات التي لم يعرفوا حتى أنهم يريدونها.

إذا ما هو التالي؟ يعتقد مراقبو الصناعة أن الأجهزة المترابطة ستصل قريبًا إلى منزل قريب منك. قد يعني ذلك أن منظم الحرارة الخاص بك سوف يتكيف مع تفضيلات المستخدم المختلفة، أو أن ثلاجتك ستقدم توصيات للوصفات بناءً على المكونات الموجودة في ثلاجتك. إذا كنت مثل الكثيرين منا الذين يكرهون التنظيف، فربما توجد في يوم من الأيام مكنسة كهربائية سيتم تشغيلها وتنظيفها تلقائيًا عندما تكتشف أنك لم تقم بإزالة الغبار منذ فترة.

هل لا يزال المحتوى هو الملك؟

الإجابة القصيرة هي نعم.

واستجابة لكيفية تفاعل المستخدمين مع المحتوى، بدأت Google بالفعل في النظر إلى المحتوى حول رابط لتحديد مدى صلته بالموضوع، بدلاً من أخذ الإشارات من النص الأساسي. قد يبدأ بالفعل في فهم محتوى معين ذي صلة بناءً على السياق.

ماذا يعني ذلك في الواقع؟

أولاً، هذا يعني أن استراتيجية المحتوى الخاصة بك لا ينبغي أن تعتمد فقط على عدد النصوص الأساسية التي تستخدمها، ولكن على مدى ملاءمة المحتوى الخاص بك. تحتاج علامتك التجارية وشركتك إلى التفكير في كيفية إنشاء ارتباطات وكلمات رئيسية ذات صلة من أجل جذب الأنواع المناسبة من الجماهير.

ثانيًا، قد لا تحتاج إلى القلق كثيرًا بشأن الروابط، لأنها ستصبح أقل أهمية كعامل تصنيف. إذا لم تكن بحاجة إلى القلق بشأن الروابط، فهذا يعني أن الكلمات الموجودة فعليًا على الصفحة سيتم احتسابها أكثر من أي وقت مضى. نعم، كما تعتقد، المحتوى الخاص بك مهم جدًا.

ما يتلخص في ذلك هو أن محركات البحث وخوارزمياتها المعقدة تحاول التعرف على الجودة بدلاً من الزغب. من المؤكد أن تحسين محرك البحث سيجعلك أكثر وضوحًا، ولكن المحتوى هو ما سيجعل الأشخاص يعودون للحصول على المزيد. يمكنك القول بأمان أن المحتوى سيصبح أحد أصول الشركة لأن الهدف الأساسي للشركة هو إعطاء قيمة لجمهورها.

أهمية اللغة الطبيعية

يتوق المستخدمون إلى الحصول على إجابات لأسئلتهم الملحة ويريدون أن تعمل محركات البحث مثل اللغة الطبيعية. هذا يعني أنه لا يمكنك فقط وضع المحتوى في مكان ما وتوقع أن يتدفق المستخدمون. إذا لم يكن المحتوى الخاص بك فريدًا أو حتى مكتوبًا بشكل جيد، فلماذا يأتي الناس للحصول على المزيد؟ ما الذي تفضل قراءته، شيئًا يمكنك قراءته بسهولة على جهازك المحمول، أو مقالة طويلة حول نوع إطارات الصور الخشبية التي ستستخدمها؟

إذا أراد المستخدمون أن تعمل محركات البحث مثل اللغة الطبيعية، فيمكنك المراهنة على أنهم يريدون أن يتصرف محتوى الويب بهذه الطريقة أيضًا. قم بمحاكمتهم بالمحتوى الخاص بك وسوف يقع جمهورك في الحب مرارًا وتكرارًا.

تريد أن يتحول هؤلاء المتابعين المخلصين إلى عملاء. لا، اسمحوا لي أن أعيد صياغة ما. أنت بحاجة إلى هؤلاء المتابعين المخلصين حتى يتمكنوا من التحول إلى عملاء مخلصين.

وهذا يعني أن المحتوى الجيد سيُظهر أنك تتمتع بسلطة في مجال تخصصك، وسينظر الأشخاص إلى موقعك كمصدر مهم للمعلومات. وهذا بدوره يجعل تصنيفاتك أعلى. ليس هذا فحسب، بل سيكون للمحتوى ذي الصلة تأثير على مبيعاتك. فكر مرة أخرى في العرض الترويجي الذي يصل بطريقة سحرية إلى عربة التسوق الخاصة بالعميل. من المرجح أن يقوم هذا الشخص بعملية الشراء هذه، بدلاً من التخلي عن عربة التسوق.

بغض النظر عن كيفية تطور محركات البحث، سيظل المحتوى دائمًا البوابة الرئيسية للنجاح عبر الإنترنت. أنت بحاجة إلى التفكير مليًا في كيفية إدارة المحتوى الخاص بك وكيف يمكنك جعله أكثر صلة بقطاعك المستهدف من أجل الحصول على تصنيفات مناسبة.

تحسين محركات البحث (SEO) كما نعرفها يتغير. يندرج الآن جزء كبير من الأنشطة التي ينطوي عليها إنشاء تواجد عبر الإنترنت لشركتك ضمن التسويق وأعتقد أن البحث الدلالي يجب أن يكون جزءًا من خطتك التسويقية الشاملة. هل أنت؟