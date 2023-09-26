Rewrite this title: تطور الويب: 4 اعتبارات مستقبلية لتحسين محركات البحث للمؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: تطور الويب: 4 اعتبارات مستقبلية لتحسين محركات البحث للمؤسسات

مع نمو الويب، تتطلع المزيد والمزيد من المؤسسات الآن إلى تحسين محركات البحث (SEO) للمساعدة في تقديم رؤى حول كيفية تفاعل المستخدمين مع محركات البحث وكيفية تواصلهم (والمواقع الأخرى) بشكل مستقل.

تسلط هذه المقالة الضوء على أربعة اتجاهات وطرق لمسوقي تحسين محركات البحث للمؤسسات (Enterprise SEO) للبقاء في صدارة التغيير وتطور الويب.

في دراسة استقصائية لمنظمات الإدارة الجماعية في الولايات المتحدة، أُجريت في أغسطس 2021، 43% أشار المشاركون إلى أن تكنولوجيا التسويق والبيانات والتحليلات هي أولويتهم القصوى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ارتفع عدد مستخدمي الويب في جميع أنحاء العالم إلى 4.5 مليار، مع أكثر من 2 مليار موقع الآن على شبكة الإنترنت.

في الوقت نفسه، يتزايد حجم مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات حيث يقوم كل من المسوقين والآلات، يوميًا وفي كل ساعة، بإضافة المزيد من صفحات المحتوى والأصول والمعلومات

أصبح ضمان قابلية اكتشاف علامتك التجارية من قبل الجمهور المناسب أكثر تنافسية وتعقيدًا.

وعلى رأس هذه التحديات، تتلاقى الاهتمامات والفرص حول:

ويب 3.0 : تزداد أهمية الحاجة إلى فهم ما تعنيه لامركزية الويب عندما يبدأ المستخدمون في امتلاك بياناتهم وتخصيصها.

: تزداد أهمية الحاجة إلى فهم ما تعنيه لامركزية الويب عندما يبدأ المستخدمون في امتلاك بياناتهم وتخصيصها. تجربة صفحة Google ومؤشرات أداء الويب الأساسية : صعود وأهمية تحسين محركات البحث التقنية والبنية التحتية لموقع الويب والمحتوى والسرعة

: صعود وأهمية تحسين محركات البحث التقنية والبنية التحتية لموقع الويب والمحتوى والسرعة انتشار مداخل البحث : نقاط دخول البحث الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء والتي تعمل بالصوت والهواتف المحمولة تعني أن سوق الجيل التالي هو كذلك ومن المتوقع أن يصل إلى 55.7 مليار دولار بحلول عام 2025.

: نقاط دخول البحث الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء والتي تعمل بالصوت والهواتف المحمولة تعني أن سوق الجيل التالي هو كذلك ومن المتوقع أن يصل إلى 55.7 مليار دولار بحلول عام 2025. خصوصية البيانات والامتثال: مع نمو المبادرات المتعلقة بالخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واستخدام مصادر بيانات خارجية، يجب على المسوقين البحث عن طرق جديدة لضمان دقة البيانات وأمانها.

وفقا لجوجل جون مولر:

“إن أفضل طريقة لتلخيص ما يتم دفعه باعتباره الويب 3، في رأيي: إنها طريقة لتخزين بعض أنواع المعلومات والوصول إليها ونقلها باستخدام “قواعد البيانات العامة”.

إن تحسين محركات البحث، كما تعلم، يتعلق بجعل بعض المعلومات (مثل المحتوى أو قوائم المنتجات) أكثر سهولة في الوصول إليها والعثور عليها عبر الإنترنت.

الويب كما تعلمون لن يتغير. سيظل لديك محركات بحث، وأسواق، وشبكات اجتماعية، وتجارة إلكترونية، وما إلى ذلك. وطالما توجد محركات بحث، ستكون هناك حاجة إلى تحسين محركات البحث.

خلال السنوات الأخيرة، كان جزء مهم من تحسين محركات البحث (SEO) يركز (ولا يزال ينبغي) على كيفية تفاعل المستخدمين مع محركات البحث.

ومع ذلك، مع تطور الويب، هناك حاجة إلى فهم كيفية تواصل الأجهزة مع بعضها البعض وكيف تتواصل مواقع مثل Google و Facebook التفاعل مع المواقع.

إن تحسين تجارب البحث يعني فهم كيفية قيام البشر والآلات بإنشاء البيانات ومعالجتها.

فيما يلي بعض المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها للتحضير للجيل القادم من تحسين محركات البحث.

بناء بنية تحتية معلوماتية جديرة بالثقة

إن النمو الهائل للبيانات يعني أن المسوقين يحتاجون الآن إلى التأكد من أن مصادر بياناتهم جديرة بالثقة ودقيقة.

أصبح الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والخصوصية مصدر قلق كبير للمؤسسات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، كما تمت الإشارة إليه في CIO.com أهم ثماني أولويات لعام 2022

يعد الأمان عنصرًا حيويًا في تحسين محركات البحث على مستوى المؤسسات، مما يضمن توافق تقنياتك الآن وفي المستقبل.

وهذا يحميك أنت وعملائك ومستخدميك.

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التركيز على الدلالات

في عام 2001، تيم برنرز – لي (مؤسس الإنترنت) وصف الويب الدلالي بأنه أحد مكونات الويب 3.0.

“إن الويب الدلالي ليس شبكة ويب منفصلة، ​​بل هو امتداد للشبكة الحالية، حيث يتم إعطاء المعلومات معنى محددًا جيدًا، مما يتيح لأجهزة الكمبيوتر والأشخاص العمل بشكل تعاوني بشكل أفضل.”

تتمحور الابتكارات في تكنولوجيا البحث حول فهم الرسم البياني المعرفي. تساعد علم الدلالات المسوقين على فهم العلاقات والمعنى الكامن وراء استعلامات البحث بشكل أفضل.

تستخدم Google معالجة اللغات الطبيعية (NLP) لمساعدة محرك البحث على فهم الاستعلامات ومعالجتها بشكل أفضل – تمامًا كما يفعل البشر.

في تحسين محركات البحث للمؤسسات، فهو يساعد أيضًا خبراء تحسين محركات البحث للمؤسسات على فهم المعنى الكامن وراء عمليات البحث ورغبات المستهلكين واحتياجاتهم بشكل أفضل.

ومع تزايد التواصل بين آلة وآلة، سيكون من الضروري أيضًا فهم كيفية قيامهم بذلك، وما هي البيانات التي تنتجها، وكيفية معالجتها.

استفد من التكنولوجيا الجديرة بالثقة ومصادر البيانات المنظمة وركز على المفاهيم الأساسية مثل EAT لضمان تطابق المحتوى الخاص بك مع سياق النية والإجابات بين العبارات والأسئلة.

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تطوير فهمك للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي

اعتبارًا من عام 2021، كان هناك تركيز عام بين المؤسسات الأمريكية التي شملتها الدراسة، على دفع الابتكار باستخدام البيانات. وأشار ما يقرب من الثلث إلى نتائج أعمال تحويلية نشطة داخل شركاتهم.

سيكون تطبيق تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP) هو القوة الدافعة وراء الجيل القادم من تحسين محركات البحث (SEO).

يعد احتضانها أمرًا ضروريًا بدءًا من استرجاع البيانات والمعلومات وحتى اكتشاف أخطاء موقع الويب والأتمتة.

لا يستطيع العقل البشري معالجة سوى قدر كبير من البيانات.

مع كمية البيانات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت 175.000 زيتا بايت، تصبح المعالجة مستحيلة.

يتم الآن تكليف مؤلفي المحتوى وخبراء التسويق الرقمي بالأولوية الأولى – فهم الاتصالات بين مواقع الويب – حتى يتمكنوا من تحديث وإجراء التعديلات اللازمة على مواقعهم على الويب والبحث واستراتيجيات تسويق المحتوى.

تعتبر التقنيات المتقدمة ذاتية التعلم، وفي بعض الحالات، ذاتية القيادة لمساعدة محترفي تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسات على فهم البيانات المعقدة ومعالجتها.

إنهم يساعدون المسوقين على توفير الموارد القيمة في المهام العادية، وأتمتة التقارير، وإصلاح الأخطاء الجسيمة على موقع الويب الخاص بهم بدون لمس.

يوفر الاستخدام الذكي لتكنولوجيا التسويق معلومات حيوية للأعمال ويساعد على أتمتة تنفيذها.

يستخدم مُحسّنات محرّكات البحث الذكية هذا لتحسين نتائج الأعمال وتطوير حياتهم المهنية من خلال رفع دورهم وتعلم مهارات جديدة.

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قم بتطبيق رؤى البيانات عبر بحثك وMartech Stack

تقليديًا، اعتمد تحسين محركات البحث (SEO) على أفضل الممارسات القائمة على الافتراضات.

ولا يزال الأمر كذلك.

ومع ذلك، أصبح تطبيق علم البيانات في البحث أمرًا بالغ الأهمية.

وينطبق هذا بشكل خاص على وظائف موقع الويب واحتياجات تحسين محركات البحث (SEO) التي أصبحت أكثر تقدمًا.

وفي الوقت نفسه، أصبحت محركات البحث أكثر تعقيدًا في تقييم مواقع الويب.

والنتيجة هي الحاجة إلى الحصول على رؤى وتحليلها واستخراجها من مجموعات البيانات الكبيرة.

في بيئة المؤسسة على وجه الخصوص، يعتمد مُحسنات محركات البحث (SEO) بشكل كبير على أساليب وأدوات علم البيانات لمعالجة بيانات البحث بطريقة تؤدي إلى الرؤى: سواء من خلال التحليل الإحصائي، أو الوصول الكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API) إلى مجموعات البيانات، أو خوارزميات معالجة البيانات المصممة للبيانات الضخمة، أو حرية التجربة. من خلال كيفية جمع بيانات البحث.

ومع ذلك، مع الكميات الهائلة من البيانات، ليس من المنطقي عدم استخدام المسوقين للتكنولوجيا لتبسيط جهود تحسين محركات البحث الخاصة بهم.

عندما يتعلق الأمر بعلم البيانات، يواجه خبراء تحسين محركات البحث (SEO) معضلة في اختيار النهج الصحيح.

على سبيل المثال، غالبًا ما يسألون أنفسهم:

هل يجب أن أستخدم برنامج Excel في عملي اليومي في معالجة البيانات، أم أن تعلم بايثون يستحق العناء؟

هل سأتمكن من إنتاج عمل أفضل من خلال إنشاء لوحات المعلومات التفاعلية الخاصة بي باستخدام R أو Python، أم يجب عليك فقط استخدام Google Data Studio؟

يمكن أن يساعد دمج وحدات علوم البيانات في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك على تحسين محركات البحث للمؤسسات، وخاصة المسوقين الرقميين، على الاستفادة من علم البيانات دون الحاجة إلى أن تصبح عالم بيانات – ودون استخدام الموارد لمعالجة المعضلات الموضحة أعلاه.

تتطلب منصات تحسين محركات البحث للمؤسسات في المستقبل قدرات البنية التحتية لعلوم البيانات في قلب مجموعة أدوات التسويق الخاصة بها لمنح المسوقين مرونة في الخيارات.

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خاتمة

مع تطور الويب – واتساع وعمق الاتصال البشري بداخلها – ستستمر قيمة بيانات البحث كبديل لصوت العميل في الوقت الفعلي في النمو.

بالنسبة إلى تحسين محركات البحث للمؤسسات، يتطلب إطلاق هذه الإمكانات تركيزًا متزايدًا على التكنولوجيا، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب التفكير المدروس والإبداعي الذي يقود تجارب العملاء الاستثنائية.

يعد هذا التوازن بين علم البيانات والإبداع وإضفاء الطابع الإنساني على نقاط الاتصال التي ينشئها الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تسويق مصممة لتحمل هذه الحقبة القادمة من نمو الويب.

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