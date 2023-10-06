Rewrite this title: تطور علامات نية البحث: طريقة جديدة للنظر إلى تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: تطور علامات نية البحث: طريقة جديدة للنظر إلى تحسين محركات البحث

للحظة واحدة فقط، دعونا نبتعد عن الطريقة التي نتبعها، كمحسني البحث، في عرض البحث والنظر إليه من خلال عيون الأشخاص الذين يبنون محركات البحث، أليس كذلك؟

الآن، يسعى مطورو محركات البحث عادةً إلى تحقيق هدفين في وقت واحد: فهم نية الباحث وتقديم أفضل إجابة ممكنة لتلبية هذه النية. ومن ثم فإن المعادلة تتكون من جزأين:

هدف البحث مفهوم + نتائج البحث المقدمة = النجاح

أعتقد أننا، كبار المسئولين الاقتصاديين، ركزنا تقليديًا في الغالب على المجموع الثاني في هذه المعادلة، وهو . عندما يتعلق الأمر بفهم نية الباحث، فإن أقصى ما نذهب إليه عادةً هو معرفة الكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص.

أما بالنسبة لمحركات البحث، فقد أخذت نية المستخدم على محمل الجد بشكل أكبر وطورت نظامًا كاملاً (مثل تحديد الموقع الجغرافي وسجل التصفح وما إلى ذلك) يساعدها على فهم ما يريد المستخدم العثور عليه بالفعل.

الآن، مع تحرك محركات البحث نحو الكمال، يستمر تجزئة نتائج البحث الناتجة عن مجموعات مختلفة من علامات نية البحث، ويصبح من الصعب على المسوقين عبر الإنترنت التنبؤ بأنواع نتائج البحث (SERP) التي سيظهر فيها موقع الويب الخاص بهم.

على سبيل المثال، قد تعتقد أن موقع الويب الخاص بك الذي يبيع التذاكر لأحداث Shea Stadium يحتل المرتبة الأولى في “Shea”، بينما في الواقع، تحصل على هذا التصنيف فقط لأنك تبحث من نيويورك. وقد يرى الشخص الذي يبحث من ألاباما نتيجة حول زبدة الشيا أو SHEA (جمعية علم الأوبئة الصحية في أمريكا) بدلاً من موقعك.

لذا، فإن عدم أخذ نية الباحث في الاعتبار في حملة التسويق عبر الويب يشبه بيع الأشياء في سوق المدينة دون أن يكون لديك أي فكرة عما يتم بيعه هناك، والأسعار التي لدى منافسيك، وما إلى ذلك.

وهذا ما سأتحدث عنه في هذا المنشور – سأتحدث عن كيفية تجنب اللعب بشكل أعمى من خلال معرفة معرفات غرض البحث التي يمكن أن تؤثر على نتائج البحث (SERPs) التي يعيدها Google إلى المستخدم، وكيفية تحسين موقعك فيه بطريقة تظهر نتائج البحث التي يراها عملاؤك المحتملون. لنبدأ بمناقشة العلامة الأقدم والأكثر شيوعًا لقصد البحث – الكلمة الرئيسية.

الكلمة الرئيسية

لقد كانت الكلمة الرئيسية بمثابة علامة عالمية لهدف البحث لسنوات – وهي محقة في ذلك. ومع ذلك، فقد توقف منذ فترة طويلة عن كونه المعرف الوحيد لنية الباحث.

فيما يتعلق باختيار الكلمات الرئيسية لحملة تسويق عبر الويب، فإنني عادةً ما أميز بين البحث عن الكلمات الرئيسية التي تعتمد على تحسين محركات البحث (SEO) وتحليل الكلمات الرئيسية الذي يعتمد على نية المستخدم.

منذ بعض الوقت، فعل يوجين منشور قوي حول البحث عن الكلمات الرئيسية المستندة إلى تحسين محركات البحث، لذلك لن أخوض في هذا الأمر الآن.

أما بالنسبة لتحليل الكلمات الرئيسية، فإن أهم شيء يجب القيام به في هذا الصدد هو محاولة توقع المعاني المحتملة وراء كلمة رئيسية معينة. أفضل أداة لاستخدامها لهذا الغرض هو عقلك.

يمكنك أيضًا استخدام القاموس أو كتابة الكلمة في مربع البحث لمعرفة النتائج التي تؤدي إليها. على سبيل المثال، عندما أكتب “طعام ذواقة”، أحصل على مجموعة من النتائج المحلية (مطاعم أطعمة ذواقة) وأماكن شراء أطعمة ذواقة. لذا، إذا كان لديك موقع ويب مخصص لوصفات الطعام الذواقة، فقد لا يكون “الطعام الذواقة” هو أفضل رهان لك.

هذا يعني أنه، على سبيل المثال، إذا كنت تبيع الأجهزة الإلكترونية على موقعك، فمن المنطقي تحسينه لكلمات رئيسية أكثر تحديدًا مثل “أجهزة الكمبيوتر المحمولة”، و”تلفزيون بشاشة مسطحة”، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، فكر في ما يفعله الأشخاص الآخرون قد تنوي العثور على موقعك. هل يمكن أن يبحثوا عن تقييمات أو مقارنات أسعار أو أفضل صفقة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكن الشخص الذي يزودهم بهذه المعلومات (وتحسين الكلمات الرئيسية المعنية).

وبدلاً من ذلك، يمكنك اللجوء إلى قطع التكنولوجيا المبتكرة مثل Zenya (راجع هذا الاستعراض بقلم ميراندا ميلر)، وهي قاعدة بيانات للكلمات الرئيسية تتيح لك فرز مصطلحات البحث حسب غرض الكلمة الرئيسية.

كنتيجة لبحث الكلمات الرئيسية الموجه نحو غرض الباحث، يجب أن تحصل على قائمة بالكلمات الرئيسية جيدة الاستهداف وغير مربكة ومقسمة إلى فئات (ذات علامة تجارية/غير ذات علامة تجارية، قصيرة/طويلة، وما إلى ذلك)

بحث عمودي

معرف غرض المستخدم الآخر هو القطاع الذي يقوم المستخدم بإجراء البحث فيه. عندما بدأ جوجل تجزئة نتائج البحث الخاصة به أضافت بعدا جديدا لنظام الإحداثيات للبحث.

إيلي جودمان يعتقد ظهر هذا البحث العمودي كإجابة لمشكلة قيام محركات البحث بإرجاع نتائج سيئة واضطرار الباحثين إلى تحسين استفساراتهم للتعبير عن نيتهم. الآن، ما هي الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها مُحسنو محركات البحث (SEO) من البحث العمودي؟

في السابق كنت قد كتبت تدوينة شاملة عن كيف أدى عمودي البحث إلى تغيير عادات البحث لدينا. في هذه الأيام، يتوقع الأشخاص الحصول على أنواع من نتائج البحث للاستعلامات. على سبيل المثال، إذا بحث أحد الأشخاص عن “”، فسيتوقع رؤية بعض الأخبار والصور وربما أنواع أخرى من قوائم البحث العالمي ممزوجة مع القوائم “العادية”.

الآن، كيف يمكن للمرء استخدام قطاعات بحث مختلفة لجذب المزيد من الزيارات إلى موقعه؟ إن أبسط اختبار يمكنك إجراؤه هو كتابة كلماتك الرئيسية في مربع البحث ومعرفة ما إذا كانت تؤدي إلى تشغيل أي صور أو مقاطع فيديو أو أنواع أخرى من قوائم البحث العالمي.

بعد ذلك، إذا كنت ترغب في التصنيف لنفس الكلمات الرئيسية في نفس الفئات، فقم بتحسين المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا كان منشور مدونتك يدور حول تطعيم شجرة التفاح، فاستخدم عبارة “تطعيم شجرة التفاح” في عنوان الصورة أو الفيديو المصاحب لمنشورك. كما أنه من الأسهل صنعه YouTube يتم ترتيب مقاطع الفيديو في البحث (على الأقل في تجربتي)، لذلك يمكنك إنشاء ملف YouTube قناة لعملك وتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك هناك أيضًا.

وفقًا للنتائج، يجب أن يكون لدى المرء موقف/استراتيجية حول كيفية استخدام قطاعات البحث المختلفة (الصور ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وما إلى ذلك) لزيادة عدد الزيارات إلى الحد الأقصى والقيام بذلك بطريقة تجذب الزوار بقصد البحث المناسب.

موقع

يعد البحث المحلي كبيرًا جدًا هذه الأيام (أو يجب أن أقول ضخمًا؟). عندما بدأت محركات البحث في تخصيص نتائج البحث الخاصة بها لتتناسب مع الموقع الجغرافي للمستخدم، زادت أهمية هذا الأخير بشكل كبير.

ومن ثم، لدينا علامة مهمة أخرى لنية الباحث – . من الذي يجب عليه الانتباه إلى هذا المعرف عند تشغيل حملة تسويق عبر الويب؟ يجب على أي شركة محلية أو مزود خدمات، وهو ما يمثل الحصة الغالبة من الشركات التي لا تدخل حيز التنفيذ.

للوصول إلى المستخدم الذي يقوم بإجراء بحث محلي، يجب أن يظهر في نتائج البحث المحلية. هناك العديد من المقالات حول كيفية الوصول إلى هناك. شيء واحد يجب أن تتذكره – أنك لا تظهر هناك لأن لديك موقع ويب. يجب أن تكون مدرجًا في القائمة جوجل+ المحلي (بديل Google الجديد لأماكن Google)، في الدلائل المحلية، والحصول على تقييمات وإشارات جيدة/كافية للظهور بالقرب من الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، حاول تحسين تجربة المستخدم من خلال تجنيب زوار موقعك الحاجة إلى تأكيد موقعهم أو تعيينه عند زيارتهم لموقعك. على سبيل المثال، إذا كان لديك صفحات منفصلة لزوارك الإيطاليين أو السنغافوريين أو غيرهم، فمن الأفضل إرسالها إلى الإصدار الصحيح دون طلب ذلك. أو فاجئهم أكثر من خلال تخمين الوقت من اليوم وتقديم نوع المحتوى الذي قد يبحثون عنه في تلك الساعة.

في النهاية، يجب أن يكون عملك مرئيًا للباحث عندما يبحث الأخير من موقع محدد، ويوفر تجربة مصممة خصيصًا لمكان وجود هذا المستخدم المحدد.

[Search History]

ليس سراً أن محركات البحث هذه الأيام تقوم بتخصيص نتائج البحث بناءً على ما بحث عنه الأشخاص سابقًا والنتائج التي نقروا عليها. ولكن ليس هناك أي فائدة تقريبًا لمحاولة أخذ علامة نية البحث هذه في الاعتبار في حملة تسويق عبر الإنترنت، حيث يختلف سجل التصفح من شخص لآخر، ومن المستحيل تقليد متوسط ​​سجل البحث لمجموعتك المستهدفة.

البحث الصوتي

الآن، جاء التغيير الحقيقي في علامات هدف البحث من خلال البحث الصوتي. كما تعلمون، تقنيات التعرف على الصوت موجود لفترة من الوقت، ولكن لم يكن حتى سيري أن صناعة تحسين محركات البحث (SEO) بدأت تأخذ البحث الصوتي على محمل الجد.

باستخدام البحث الصوتي، لا يقوم الباحث بكتابة الكلمات الأساسية في مربع البحث، ولكنه يتحدث إلى محرك البحث كما لو كان شخصًا. في التعليق على سيريووصفها الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، إريك شميدت، بأنها “تحدي مباشر لمحرك بحث جوجل”. لماذا؟ لأنه حقا يغير قواعد اللعبة.

ولكن في الوقت الحاضر، توصلت Google إلى تطبيق البحث الصوتي لنظام iOS هذا بالكاد أدنى من سيري. أنا متأكد من أنك ستجد عددًا كبيرًا من مراجعات البحث الصوتي لـ Siri مقابل Google، ولكن في ملاحظتي، تطبيق Google أفضل في البحث (وأسرع)، في حين أن Siri أفضل في مساعدتك في أشياء أخرى مثل صنع الهاتف المكالمات، جدولة الاجتماعات، الخ.

الآن، التحدي الحقيقي هو أن تكون أفضل إجابة على السؤال المنطوق الذي يطرحه الباحث. كيف تعرف محركات البحث ما يعنيه المستخدم؟ ما هي علامات النية التي يأخذونها في الاعتبار؟

تقول Google (ويرجى تذكر أن حصة الأسد (60٪) من النتائج المقدمة بواسطة Siri مدعومة من Google أيضًا) أنها تنظر إلى الباحثين السابقين والموقع عند تقديم نتائج البحث الصوتي.

يوجد ايضا عرض تقديمي لمات سيلتالا قائلًا إنه من خلال الحصول على اشتراك متميز في Yelp، يزيد تصنيفك في نتائج بحث Siri. ربما يرجع ذلك إلى أن ما يقرب من 50% من جميع عمليات البحث عبر الهاتف المحمول يُقال إنها محلية بطبيعتها، ويُقدر أن Yelp تدعم أكثر من 50% من جميع نتائج Siri المحلية.

حسنًا، أنا لا أخطط للحصول على عضوية مدفوعة الأجر في Yelp (لأنني أعتبر Yelp منصة مراجعة مثيرة للجدل)، ولكن تحسين تصنيفات Yelp الخاصة بك يساعد أيضًا في تصنيفات البحث المحلية الخاصة بك، مما يعني أنه يمكنك نوعًا ما ضرب عصفورين بحجر واحد.

هناك نقطة أخرى مهمة فيما يتعلق بالبحث الصوتي وهي أنه يعتمد على الهاتف المحمول، ومن الطبيعي أن يتمتع موقع/قائمة الهاتف المحمول بفرصة أفضل للحصول على تصنيف أعلى في نتائج البحث.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالبحث عن الكلمات الرئيسية للبحث الصوتي لـ Siri/Google، كما قالت سيندي كروم في مقال “”

في النهاية، لكي يكون الشخص مستعدًا للاستفادة من البحث الصوتي، يجب أن يكون لديه استراتيجية متنقلة ومحلية واجتماعية مجمعة لأعماله.

خاتمة

أتوقع أن يصبح عدد معرفات نية البحث أكبر في المستقبل. علاوة على ذلك، فإن علامات النوايا الموجودة في الوقت الحاضر سيكون لها تأثير مختلف. على سبيل المثال، يقولون إن عدد الاستعلامات الصوتية يتزايد الآن. أنا شخصياً أعتقد أن البحث الصوتي والبحث المحلي + الاجتماعي + عبر الهاتف المحمول والبحث الرأسي سيملك المستقبل، ولكن الوقت المناسب للبدء في أخذ نية البحث على محمل الجد هو الآن.