Rewrite this title: تظهر الأرقام أن Bing يجذب المستخدمين التجريبيين فقط

ستساعدك المقالة التالية: تظهر الأرقام أن Bing يجذب المستخدمين التجريبيين فقط

في حين أن بيانات StatCounter حول حصة Bing في السوق في 4 يونيو والتي أظهرت أن Bing تمكن من تجاوز Yahoo باعتباره محرك البحث رقم 2، كانت علامة إيجابية، فإن تحليل Compete الخاص لسلوك سوق محركات البحث في الأسابيع الماضية يظهر أن استخدام Bing لم يؤثر على محرك البحث بشكل عام. سلوك السوق.

للوهلة الأولى، قد تكون الأرقام مضللة. على سبيل المثال، تظهر بيانات Compete أنه بعد أسبوع واحد من إطلاق Bing، زاد انتشار محرك بحث Microsoft بمقدار 2.3 نقطة مئوية ليصل إلى 11.4%. وأظهر رقم جوجل 0.7% فقط بينما انخفض سهم ياهو بنسبة 0.2%.

ومن المثير للاهتمام أن الزيادة في اختراق محرك بحث Bing لا يمكن أن تعزى إلى فقدان أي من بيانات اختراق محرك بحث Yahoo أو Google. يرجع الارتفاع الكبير في Bing في المقام الأول إلى الحملة التسويقية الضخمة التي قامت بها Microsoft لإطلاق Bing.

لكن حجم البحث الذي حصل عليه Bing منذ إطلاقه ليس كبيرًا بما يكفي للتأثير على مؤشر حصة سوق البحث الذي ظل دون تغيير. وهذا يعني فقط أن الباحثين لم يتخلوا عن محركات البحث المفضلة لديهم بعد، وربما يستخدمون Bing ولكن فقط للاختبار. في الخارج.

لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان Bing يمكنه الحفاظ على حجم البحث الإيجابي هذا. وبحلول الشهر المقبل، عندما يأتي المزيد من البيانات، فهذا هو الوقت الذي نستطيع فيه جميعاً أن نعرف ما إذا كانت ميكروسوفت قد نجحت في تنشيط محرك البحث الخاص بها.