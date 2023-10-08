Rewrite this title: تظهر الدراسة أن Google تبلغ بشكل مباشر 15.4% من محادثات العلامات التجارية

ستساعدك المقالة التالية: تظهر الدراسة أن Google تبلغ بشكل مباشر 15.4% من محادثات العلامات التجارية

وفقًا لدراسة رعتها Google وأدارتها Keller Fay، تشارك Google بشكل مباشر كمورد معلومات في 15.4% من جميع المحادثات حول العلامة التجارية. وهذا يعادل 146 مليون محادثة مع العلامة التجارية يوميًا.

تفاصيل الدراسة

استطلعت دراسة كيلر فاي، التي تحمل عنوان دراسة “الحديث الشفهي والإنترنت”، مجموعة من 3000 مشارك من 12 فئة سكانية مختلفة. في حين أن الدراسة استطلعت آراء المستخدمين في ديسمبر من عام 2010، إلا أن التفاصيل صدرت هذا الشهر فقط. استندت الدراسة إلى المعلومات السابقة التي خلصت إلى أن 2.4 مليار محادثة تحدث كل يوم لمناقشة علامة تجارية ما. بالنسبة للمشاركين في الدراسة، كان الإنترنت هو الطريقة الأفضل ليصبحوا أكثر اطلاعًا على العلامة التجارية أثناء وبعد محادثات العلامة التجارية.

عادة ما تتم “المحادثات الشفهية” وجهًا لوجه، ولكن عندما يلجأ الأشخاص إلى الإنترنت – والبحث على وجه التحديد – يكتسبون المزيد من الثقة في المنتج. من المرجح أيضًا أن تؤدي معلومات البحث إلى شراء المنتج أكثر من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الآراء الموجودة عليه Facebook و Twitter. وجدت الدراسة أن 45% من المشاركين وجدوا أن نتائج البحث ذات مصداقية، مقارنة بـ 36% لمواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان 54% أكثر عرضة للتصرف بناءً على علامة تجارية بناءً على بيانات البحث، بينما كان 46% من المرجح أن يتصرفوا بناءً على وسائل التواصل الاجتماعي. إدخال الوسائط.

وشملت الطرق الأخرى للحصول على معلومات عبر الإنترنت البحث عن الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية (وهو ما فعله 3.2% من المشاركين الذين شملهم الاستطلاع)، والذهاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي (وهو ما فعله 3.2% من المشاركين)، والنظر في مواقع التجارة الإلكترونية (وهو ما فعله 7% من المشاركين). فعل). نسبة البحث التي تبلغ 15.4% تجعلها أكثر شيوعًا من جميع الأوضاع الأخرى المستندة إلى الإنترنت مجتمعة. نظرًا لأن Google هي الطريقة الأكثر شيوعًا للبحث عن البيانات، يتم إبلاغ ما يقدر بنحو 146 مليون محادثة للعلامة التجارية مباشرةً بواسطة Google كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن موارد Google الأخرى – مثل عمليات البحث عن الأنشطة التجارية المحلية – غالبًا ما تلعب دورًا.

[Sources include: The Keller Fay Word of Mouth and the Internet study & the Google AdWords Blog]