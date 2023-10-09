Rewrite this title: تعالج Google بشكل نشط مشكلات واجهة مستخدم Android

ستساعدك المقالة التالية: تعالج Google بشكل نشط مشكلات واجهة مستخدم Android

بدأت Google بنجاح كبير لأن الشركة كانت مكونة من اثنين من المبتكرين اللامعين الذين تشبثوا ببعض الأحلام التي لا هوادة فيها. قد تكون قصة نجاح الشركة منذ ذلك الحين هي نفس القصة، نظرًا لأن الكثير مما يدفع الشركة – بما في ذلك المجالات الجديدة التي تستطيع Google دخولها – لا ينبع من شيء أكثر أو أقل من مواردها البشرية. نعم، يأتي بعض هذا من مبدأ “20% من الوقت” الشهير في Google، ولكن جزءًا كبيرًا منه يرجع أيضًا إلى التوظيف الذكي. من أكثر قرارات الشركة عبقرية في هذا المجال؟ جلب ماتياس دوارتي للمساعدة في تجديد واجهة مستخدم Android.

دوارتي ليس عديم الخبرة بأي حال من الأحوال في هذا المجال. ال تقرير نظام جوجل يخبرنا أن Duarte عمل سابقًا لدى Sidekick وHelio وPalm على أنظمة تشغيل الويب الخاصة بهم. انضم دوارتي إلى فريق Google في مارس 2010، ومنذ انتقاله الأصلي إلى الشركة، تمكن من معالجة أكثر من عدد قليل من أوجه القصور الإشكالية في واجهة مستخدم Google. تعد لوحة المفاتيح الافتراضية، بما في ذلك إصلاحات المفاتيح الوظيفية والقائمة المخفية، أحد التغييرات الأكثر بروزًا. قام Duarte أيضًا بتجديد الواجهة بالكامل للمساعدة في جعل المهام المتعددة أكثر بساطة وأكثر سهولة وأكثر متعة (دعونا نواجه الأمر).

ومع ذلك، فإن عمل Duarte قد بدأ للتو في الانطلاق إلى عالم Android. ليس من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على الإصدارات المبكرة هذا العام، والتحولات المبتكرة الحقيقية التي ناقشناها تنتمي في المقام الأول إلى Gingerbread. وبينما نتطلع إلى فيلمي “Ice Cream” (2.4) و”Honeycomb” (3.0) القادمين، يمكننا حقًا أن نرى أفكاره تتألق.

وقد ناقش دوارتي بعضًا من أفكاره، بالإضافة إلى ما كان عليه العمل مع Google وشركاتها الشريكة المتنوعة في عالم الهاتف المحمول، وذلك في إطار مناقشة مقابلة مع Engadget.