Rewrite this title: تعتيم ويكيبيديا: خمسة بدائل رائعة وبديل فكاهي

ستساعدك المقالة التالية: تعتيم ويكيبيديا: خمسة بدائل رائعة وبديل فكاهي

في أقل من عشر ساعات، ستبدأ ويكيبيديا في حجب ويكيبيديا باللغة الإنجليزية. يعد انقطاع التيار الكهربائي، الذي يبدأ في الساعة 12:00 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) غدًا ويستمر لمدة 24 ساعة، بمثابة احتجاج عام على قانون إيقاف القرصنة عبر الإنترنت (SOPA) وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).

فيما يلي خمسة بدائل رائعة لويكيبيديا لاستخدامها أثناء فترة الحظر لمدة 24 ساعة:

الإجابات.كوم – موقع موثوق به للأسئلة والأجوبة يحتوي على معلومات حول أي موضوع يمكن تخيله. يوجد على الموقع مزيج جيد من الكتب المرجعية التحريرية والإجابات المنشورة من قبل المجتمع.

موسوعة.كوم — هذه الموسوعة الإلكترونية (المجانية) عبارة عن تجميع لأكثر من 100 من الموسوعات والقواميس الموثوقة. هذا الموقع هو مصدر تعليمي عظيم.

سكولاربيديا – على الرغم من أن تصميم هذه الموسوعة عبر الإنترنت ومظهرها يشبه ويكيبيديا، إلا أنه يُسمح فقط للمؤلفين الخبراء المعتمدين بالنشر وتخضع كل مقالة لمراجعة النظراء.

موسوعة سميثسونيان — تتضمن هذه الموسوعة الإلكترونية، التي تديرها مؤسسة سميثسونيان، مقالات وصورًا ومقاطع صوتية وفيديو.

افتح الموقع — الموقع المفتوح عبارة عن موسوعة على الإنترنت يتم تحريرها بواسطة متطوعين ثم يتم مراجعتها من قبل كبار المساهمين. إنه مصدر مجاني وموثوق

موسوعة – إذا وجدت نفسك تعاني من أعراض الانسحاب بعد 20 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي، قم بزيارة هذا الموقع الذي يبدو مطابقًا لموقع ويكيبيديا. ومع ذلك، فإن هذا الموقع ساخر للغاية بطبيعته ويهدف إلى أن يكون فكاهيًا وليس مصدرًا فعليًا للمعلومات. شعارهم هو “الموسوعة الحرة للمحتوى” ومن المؤكد أن الفكاهة ستدفعك خلال الساعات الأربع الماضية بدون ويكيبيديا.

نشرت سو جاردنر، المدير التنفيذي لمؤسسة ويكيميديا، البيان التالي بخصوص انقطاع التيار الكهربائي:

“آمل أنه عندما يتم إغلاق ويكيبيديا في 18 يناير/كانون الثاني، سوف يفهم الناس أننا نقوم بذلك من أجل قرائنا. نحن ندعم حق الجميع في حرية الفكر وحرية التعبير. نعتقد أنه يجب أن يحصل الجميع على المواد التعليمية حول مجموعة واسعة من المواضيع، حتى لو لم يتمكنوا من دفع ثمنها. نحن نؤمن بوجود إنترنت حر ومفتوح حيث يمكن مشاركة المعلومات دون عوائق. نحن نعتقد أن القوانين الجديدة المقترحة مثل SOPA وPIPA، وغيرها من القوانين المماثلة قيد المناقشة داخل وخارج الولايات المتحدة – لا تخدم مصالح عامة الناس.

لمزيد من المعلومات حول SOPA/PIPA، يرجى الرجوع إلى بعض المقالات الحديثة الأخرى:

مشروع قانون SOPA يحول الشركات المتنافسة إلى حلفاء غير محتملين

قانون إيقاف القرصنة عبر الإنترنت (SOPA) الإصدار 2.0

تستمر ملحمة SOPA: عمالقة الإنترنت يفكرون في يوم التعتيم

اتصل بمؤيدي SOPA في الكونجرس – راجع القائمة