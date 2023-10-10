Rewrite this title: تعرض Google شراء حلول IP العالمية لموفر VOIP

ستساعدك المقالة التالية: تعرض Google شراء حلول IP العالمية لموفر VOIP

تعود Google إلى التسوق المعتاد للشركة مرة أخرى. وهذه المرة، تتطلع الشركة إلى Global IP Solutions، وهي شركة توفر التكنولوجيا المستخدمة لتوصيل الصوت والفيديو عبر شبكات IP. يقال إن Google قدمت عرضًا بقيمة 68.2 مليون دولار للاستحواذ على الشركة المذكورة التي تضم Google و Yahoo كاثنين من عملائها منذ فترة طويلة. تعمل Global IP Solutions على تشغيل خدمة الدردشة الصوتية على Yahoo Messenger.

فقط لتذكيرك، هذه هي المرة الثانية التي تستثمر فيها Google في شركة ذات صلة بـ VOIP. في السابق، اشترت Google أيضًا Gizmo5، وهو مزود آخر لحلول VOIP.

وفقًا لمدير الهندسة في Google، ريان ليبنبرغ:

“توفر تقنية GIPS صوتًا وفيديو عالي الجودة وفي الوقت الفعلي عبر شبكة IP، ونحن نتطلع إلى العمل مع فريق GIPS في Google لمواصلة الابتكار لمنصة الويب.”

وبطبيعة الحال، فإن موظفي GIPS سعداء للغاية بما تقدمه لهم Google. يخبرنا إيمريك وودز، الرئيس التنفيذي لشركة Global IP Solutions:

“مع انتشار Google العالمي وحجمها وقيادتها المعترف بها على نطاق واسع، نحن واثقون من أن عملائنا الحاليين سيستمرون في الحصول على الدعم الكامل بينما نواصل تحسين وتوسيع منتجاتنا وتقنياتنا في Google.”

هل لديك أي فكرة عن كيفية تأثير هذا الاستحواذ على منتجات وخدمات Google؟ ربما مكالمات VOIP عبر 3G على هواتف Android؟

في بيان لها، تقول Global IP Solutions إنها تتوقع الاستمرار في دعم عملائها الحاليين ولكنها لا تقدم تفاصيل محددة حول المكان المناسب لها في Google، قائلة ببساطة إنها “ستواصل تعزيز وتوسيع منتجاتنا وتقنياتنا”.