Rewrite this title: تعرض Google Insights 5 هدايا شهيرة للعطلات

ستساعدك المقالة التالية: تعرض Google Insights 5 هدايا شهيرة للعطلات

على الرغم من وجود الكثير من أدلة الهدايا التي يمكن العثور عليها على الويب، فإن Google قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد توقع للهدايا الساخنة لهذا الموسم؛ يمكنهم إخبارنا بما هو شائع بالفعل، هنا والآن. تسمح أداة Google Insights للباحثين بفحص بيانات الكلمات الرئيسية، وبالتالي المنتج، واتجاهات البحث. ومن وقت لآخر، يقومون أيضًا بإصدار قائمة بالعناصر التي تحقق أداءً جيدًا بشكل خاص.

في الثامن من ديسمبر، أطلقوا مثل هذه القائمة على مدونة جوجل للبيع بالتجزئة. في ذلك، أظهروا خمس هدايا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها في موسم العطلات هذا.

5. سنوجيز

لقد تضاعفت عمليات البحث عن هذه “البطانية التي يمكنك ارتدائها” منذ أن وصلنا إلى موسم الخريف. في حين أن الكثير من هذا يمكن أن يُنسب إلى الطقس البارد، فقد كانت هناك زيادات مستمرة في جميع أنحاء العالم الجمعة السوداء والاثنين السيبراني.

4. الغناء في ما الرقص

تشهد فرقة Sing-a-Ma-Jig ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت شعبيتها على شبكة البحث منذ شهر يوليو. إنهم لا يتحدثون فحسب، بل يغنون أيضًا رطانة ولكن من الواضح أنها أغاني سعيدة عندما تضغط على بطونهم.

3. دمى مونستر هاي

في حين أن العديد من الدمى تشهد زيادة في حجم البحث، فإن “Monster High Dolls”، وهي عبارة عن نسخ للمراهقين من الوحوش الشهيرة مثل فرانكشتاين ودراكولا، شهدت أكبر طفرة حتى الآن – حيث تضاعفت شعبيتها ثلاث مرات منذ بداية نوفمبر.

2. تدافع نيرف

إن Nerf Stampede هو مسدس Nerf فريد من نوعه – لأنه كذلك تعمل بالبطارية وتلقائية بالكامل. شهد منتج Hasbro هذا زيادة بنسبة 60 بالمائة منذ بداية نوفمبر.

1. وسادة الحيوانات الأليفة

ربما تكون هذه شهادة على التطور المبكر لمهارات تعدد المهام حيث تشهد وسائد الحيوانات المحشوة هذه ارتفاعًا في شعبيتها. لقد تضاعفت شعبيتها منذ بداية شهر نوفمبر، مع ذروة عالية بشكل خاص في يوم الجمعة الأسود.

هذه ليست سوى عدد قليل من المنتجات الشعبية في موسم العطلات هذا. قم بإجراء عمليات البحث الخاصة بك رؤى جوجل للعثور على تفاصيل العناصر الشائعة الأخرى.