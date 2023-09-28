Rewrite this title: تعرف على أشهر 7 محركات بحث في العالم

ستساعدك المقالة التالية: تعرف على أشهر 7 محركات بحث في العالم

بينما نناضل يوميًا لتحقيق زيادة طفيفة في تحليلاتنا عند مراجعة بياناتنا “جوجل / عضوي” أو “جوجل / تكلفة النقرة“ حركة المرور، يمكن أن يكون هناك كثير من الفرص الضائعة.

في بعض الأحيان يكون من المفيد إزالة غماماتنا وإلقاء نظرة على عدد لا يحصى من الفرص الأخرى من حولنا والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات أكبر في عدد الزيارات و/أو التحويلات بجهد أقل.

فيما يلي نظرة على سبعة من أفضل محركات البحث (هذا صحيح، هناك أكثر من محرك واحد)، واستكشاف موجز لتفاصيل كل منها، وبعض الروابط لبعض أفضل المقالات حول كيفية تسويقها وتحقيق الدخل منها .

1. جوجل

مع أكثر من 86% من حصة سوق البحث، بالكاد يحتاج المرء إلى تعريف القراء بجوجل. ومع ذلك، فمن الواضح أنه يحتاج إلى رأس أي قائمة لمحركات البحث.

تم إنشاؤه كمشروع بحثي في ​​عام 1996 من قبل سيرجي برين ولاري بايج، وقد عرضوا ذلك بيع محركهم في عام 1999 لشركة Excite مقابل مبلغ ضخم قدره 750 ألف دولار. تم رفض العرض، مما وضع Google على رأس قائمة “المكالمات التجارية السيئة” أيضًا. أصبحت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، تستحق العناء الآن 1.012 تريليون دولار حتى كتابة هذه السطور.

بصرف النظر عن تشغيل نتائج البحث الخاصة بها، توفر Google أيضًا نتائج البحث لمجموعة واسعة من المحركات الأخرى، بما في ذلك محرك Ask.com المفضل القديم.

إيجابيات وسلبيات

من الواضح أن عامل الجذب الكبير للتصنيف على Google هو عدد الزيارات المحتمل الهائل.

الجانب السلبي هو أن الجميع يريد هذه الزيارات، مما يجعل البحث العضوي هو البحث الأكثر تنافسية ومدفوعًا في كثير من الأحيان كثيراً أكثر تكلفة من المواقع الأخرى.

علاوة على ذلك، يجادل الكثيرون بأن Google تنقل الباحثين بعيدًا عن النقر للوصول إلى مواقع الويب ونحو تلبية احتياجاتهم ونواياهم مباشرة على موقع Google على الويب عبر المقتطفات المميزة، وتقليل أعداد النتائج العضوية في الصفحة الأولى، وزيادة نتائج البحث المدفوعة، وما إلى ذلك. المنافسة أكثر تكلفة مع مكافأة محتملة أقل.

نصائح التحسين

يمكن العثور على بعض الموارد القيمة حول التسويق على Google على:

2. YouTube

YouTube تم تأسيسها في عام 2005 من قبل خبراء PayPal وتم شراؤها بعد ما يزيد قليلاً عن عام بواسطة Google، مما منحها السيطرة على أفضل محركي بحث في هذه القائمة.

YouTube يستقبل أكثر من 2 مليار المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول شهريًا والخلاصات أكثر من 1 مليار ساعات من الفيديو يوميًا للمستخدمين (هذا صحيح… مليار).

إذا كنت مهتمًا بالفيديو الأول الذي تم تحميله (والذي حصد أكثر من 41 مليون مشاهدة)، فهو مقطع مدته 19 ثانية للمؤسس المشارك جواد كريم في حديقة الحيوان.

ليس تماما قناة MTV تبث أغنية “Video Killed The Radio Star”.“، لكنها أنجزت المهمة.

إيجابيات وسلبيات

كما هو الحال مع Google، من السهل رؤية جاذبية مثل هذه الحركة الهائلة، ولكن هذا أيضًا يشكل مأزقًا للمسوقين.

استخدام YouTube باعتبارها وسيلة لحركة المرور لا يمكن التقليل من تأثيرها في حالة نجاحها.

ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تحميل أكثر من 500 ساعة من الفيديو على YouTube في كل دقيقة، قد يكون من الصعب أن تبرز.

ومع الفرص المدفوعة ضمن نظام إعلانات Google، قد يكون التنافس على هذه الجبهة باهظ الثمن أيضًا.

ومع ذلك، إذا كان بإمكانك جذب انتباه الفئة السكانية المستهدفة YouTube مع حملات مذهلة مثل تلك التي قام بها جيكو أو بلندتك، يمكنك الحصول على تعرض مذهل وبتكلفة زهيدة.

نصائح التحسين

بعض القطع القيمة حول التسويق على YouTube يمكن العثور عليها في:

3. Amazon

Amazon تم إطلاقها في عام 1995، وبالتالي تعتبر واحدة من أولى الشركات الكبيرة التي تبيع البضائع عبر الإنترنت.

لقد بدأوا في بيع الكتب عبر الإنترنت لكنهم توسعوا بسرعة. وفي عام 1999، فاز المؤسس جيف بيزوس شخصية العام في مجلة تايم لجعل التسوق عبر الإنترنت شائعًا ويمكن الوصول إليه.

ناجحة جدا Amazon أنه في العام الماضي، لم يبدأ ما يقرب من نصف عمليات البحث عن التسوق عبر الإنترنت في Google (22%) ولكن في Amazon (49%).

الجمع بين هذا مع بهم الاستحواذ على شركة Whole Foods، مما يتيح لهم الوصول إلى الأطعمة الطازجة، ويمكن للمرء أن يكون متأكدًا تمامًا من أننا سنرى هذا العدد مستمرًا في الارتفاع.

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إيجابيات وسلبيات

إن الإيجابيات، كما هو الحال مع جوجل، واضحة: الحجم. إذا كنت تبيع عناصر واجهة مستخدم باللون الأزرق وتريد أن تكون حيث يبحث الأشخاص عنها، فأنت تريد أن تكون موجودًا Amazon.

في الواقع، يمكن للبعض أن يجادل، بناءً على الأرقام، بأن وجود الكثير من المحتوى الرائع والمفيد قد يساعدك على التصنيف على Google ويجعل كل هؤلاء الأشخاص يحاولون معرفة ما هي الأدوات الزرقاء وأي منها يحتاجون إليها. لكن إلا إذا كنت على Amazon، فلن تكون حيث هم عندما يتطلعون فعليًا إلى التحويل.

الجانب السلبي هو أن المنافسة شرسة، ومن السهل مقارنة الأسعار والتفاصيل الأخرى مقابل المنتجات المنافسة، وقد تصبح تكلفة البيع هناك باهظة جدًا في بعض الأحيان. من الصعب نقل القيمة المضافة الفريدة الخاصة بك في نظام يركز على المنتج.

قد يكون الدخول مبكرًا أمرًا صعبًا إذا لم يكن لديك منتج فريد، حيث أن المبيعات والمراجعات مهمة للتصنيفات. وللسبب نفسه، يمكن للشركات الراسخة التي تتمتع بمنتجات وسمعة جيدة الاحتفاظ بمواقعها بشكل جيد.

هناك أيضًا خيارات تكلفة النقرة لترويج المنتج. يمكن أن يكون باهظ الثمن، لكنك تحصل أيضًا على الباحث في نهاية دورة الشراء، فما هو المحرك الذي لا يتوفر؟

من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير Alexa على عمليات البحث والمبيعات، ولكن هذا مجال يجب مراقبته. لتحضير نفسك للسيناريو المحتمل حيث Amazon يفوز (أو على الأقل يحقق أداءً جيدًا في سباق المساعد الشخصي)، فإن المقالة الثالثة أدناه تناقش الأمر بشكل أكبر.

نصائح التحسين

بعض القطع القيمة حول التسويق على Amazon يمكن العثور عليها في:

4. Facebook

في 2006، Facebook (كما نعرفه) ولد. ومنذ عام 2004 حتى ذلك الحين، كان الوصول إليها متاحًا للطلاب فقط، وفي عام 2006، تم فتحها للعالم.

إنها ليست فكرة طبيعية عند التفكير في محركات البحث. ومع ذلك، فقد تجاوزت بشكل جيد 2 بليون عمليات البحث/اليوم، مما يجعلها متقدمة على Microsoft Bing.

مع أكثر من 1.62 مليار عدد الزوار المسجلين شهريا، Facebook يمنح أيضًا الشركات والمعلنين وصولاً لا يصدق إلى السوق ويميل إلى التواجد في الأماكن التي يتواجد فيها الأشخاص عندما لا يعملون (يتم استبعاد الشركة الحالية بشكل واضح)، مما يعني أنهم قد يكونون في وضع أفضل لمتابعة أنوفهم وتجاهل عروضك إذا كان ذلك من اهتمام.

إيجابيات وسلبيات

ربما أصبح من الواضح جدًا كيف تسير هذه القصة. أكبر “محترف” هو قاعدة المستخدمين، ولكن كما هو الحال مع جميع المنصات تقريبًا. مع قاعدة المستخدمين هذه تأتي أكبر “خدعة” – السعر.

اعتمادًا على المجموعة السكانية المستهدفة، يمكن أن يصل السعر إلى عدة دولارات لكل نقرة، مما يجعله أرخص من إعلانات Google ولكنه لا يزال باهظ الثمن. يمكن للبعض أن يجادل بأن حركة المرور ليست مستهدفة.

هناك إيجابيات وسلبيات أخرى: في حين أن حركة المرور عبر نظام بحث إعلانات Google تدور حول استعلامات البحث (على Google على الأقل) مما يضفي صلة متأصلة، فإن الكثير من Facebook يدور الإعلان حول المسميات الوظيفية والمواقع والاهتمامات والبيانات الديموغرافية الأخرى. أنت تميل إلى فقدان القليل من الملاءمة. ومع ذلك، فهي وسيلة رائعة للظهور أمام الأشخاص عندما لا يبحثون عنك.

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في حين أن وصولها العضوي قد اتجه إلى الانخفاض بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، Facebook كما يمكن أن يكون مصدرًا قويًا لحركة المرور غير المدفوعة.

يتضمن ذلك ضمان الولاء للعلامة التجارية وإنتاج محتوى جيد باستمرار لأن المشاركة المتسقة هي مفتاح التصنيف بشكل عضوي.

نصائح التحسين

بعض القطع القيمة حول التسويق على Facebook يمكن العثور عليها في:

5. مايكروسوفت بنج

حل Bing محل بحث MSN كرد Microsoft على Google في عام 2009. ومع إطلاقه بنسبة 8.4% فقط من حصة سوق البحث، سرعان ما تجاوزت حصته 10%، وفي صفقة، في وقت لاحق من ذلك العام، ارتفع محرك بحث Yahoo إلى 10%. 28.1%. وفي عام 2016، أضافوا AOL إلى المواقع التي يقدمون نتائج البحث عنها.

هذه الإضافات جعلتهم منافسًا حقيقيًا، وعبر جميع منتجات Microsoft وممتلكاتها، أصبحت حصتها في السوق أقرب إلى 25.7%.

لقد قام Bing بالكثير من المسرحيات في المجال الإعلاني في إطار جهوده لمواكبة Google، مضيفًا عددًا من الميزات إلى Microsoft Ads – على الرغم من أنهم جميعًا يبذلون عمومًا جهودًا للعب اللحاق بالركب أو جعل نظامهم يتماشى مع Google لـ سهولة الاستيراد ومعرفة المدير.

في أكتوبر 2020، قام Bing بتغيير علامته التجارية رسميًا إلى Microsoft Bing.

إيجابيات وسلبيات

على الرغم من أن Microsoft Bing لا يمتلك الحصة السوقية التي تمتلكها Google، إلا أنه يحظى بالاحترام في العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

من الناحية العضوية، خوارزمياتهم ليست متطورة مثل خوارزميات جوجل، على الرغم من أنهم يقومون بتحركات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تميل هذه الفجوة في التعقيد إلى تسهيل فهمها والتنبؤ بها وتحسينها. في حين أن هذه لن تكون حالة لأجل غير مسمى، فمن المرجح أن يكون صحيحا على المدى القصير.

نظرًا لانخفاض عدد الزيارات، هناك عدد أقل من محترفي تحسين محركات البحث الذين يتنافسون على المراكز العشرة الأولى ويدرسون الخوارزميات التي توفر عائدًا جيدًا على الاستثمار لأولئك الذين يفعلون ذلك.

على الجانب الإعلاني، هناك أنظمة أقل تعقيدًا للعمل معها. نظرًا لانخفاض حجم الزيارات وسهولة الإعداد من حملات إعلانات Google الحالية، يمكن بسهولة تعويض انخفاض عدد الزيارات من خلال انخفاض تكلفة النقرة.

على الرغم من أنني يجب أن أحذر من التجربة، فإن فهمهم للمتغيرات القريبة سيكون مثيرًا للضحك إذا لم ينزف الكثير من المال.

وبغض النظر عن ذلك، يمكن أن يكون عائد الاستثمار أفضل في كثير من الأحيان على Microsoft Bing، على الرغم من أن عدد التحويلات أقل بكثير.

Note: هذا لا يعني ببساطة نسخ حملاتك في إعلانات Google إلى Microsoft Ads والانتهاء منها. يجب إدارة كل محرك بشكل فردي وفقًا لتكلفة النقرة (CPC) والمعلومات السكانية (مما يؤدي إلى معدلات تحويل مختلفة، وما إلى ذلك). ومع ذلك، يمكن أن يؤدي نسخ الحملات إلى تسريع عملية الإعداد بشكل كبير.

نصائح التحسين

يمكن العثور على بعض المقالات القيمة حول التسويق على Bing على:

6. بايدو

تأسست بايدو في عام 2000 وهي محرك البحث المهيمن في الصين أكثر من 69.55% حصة السوق حيث تأتي جوجل في 3.76.

إنهم يقومون باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، ويوسعون عروضهم الأساسية بطرق مشابهة جدًا لجوجل، وهم الآن (حتى كتابة هذه السطور) نشر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للسيارات ذاتية القيادة (تبدو مألوفة؟).

خارج الصين، تتمتع بايدو بنفوذ ضئيل. داخل الدولة، تقوم بايدو بإجراء 3.3 مليار عملية بحث يوميًا.

إيجابيات وسلبيات

الجانب السلبي لـ Baidu هو أنه يتيح الوصول إلى سوق واحد فقط. الجانب الإيجابي هو أن السوق الذي يتيح الوصول إليه ضخم.

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن الوصول إلى السوق الصينية لا يشبه الوصول إلى أي سوق أخرى (هذه هي لعنة تحسين محركات البحث الدولية).

تختلف العناصر المرئية والإسهاب والعادات تمامًا، ولن تساعدك خدمة الترجمة من Google في جذب أي عملاء.

للوصول إلى السوق الصينية عبر بايدو، تحتاج إلى شخص من فريق العمل يتحدث اللغة ويفهم التسويق وفقًا للثقافة (وليس فقط “شخصًا في فريقي تعلم لغة الماندرين لمدة عامين في المدرسة الثانوية”).

بشكل عام، تعد الخوارزميات العضوية أكثر بساطة من خوارزميات Google، ويمكن أن تكون أنظمتها المدفوعة أسهل بمجرد الإعداد، ولكن هذا الإعداد يكون أكثر صعوبة إذا كنت تقيم خارج الصين.

نصائح التحسين

يمكن العثور على بعض المقالات القيمة حول التسويق على بايدو على:

7. ياندكس

تعود جذور Yandex إلى مشروع بدأه مطوران روسيان للمساعدة في تصنيف براءات الاختراع في عام 1990 تحت إشراف شركة Arkadia.

تم اعتماد مصطلح “ياندكس” في عام 1993، وهو يرمز إلى “يوآخرون ألا أناندكسإيه.” تم إطلاق نطاق Yandex.ru في عام 1997.

وفي عام 2011، تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك بطرح عام أولي بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر اكتتاب في ذلك الوقت (بعد جوجل مباشرة).

تعمل ياندكس حاليًا على تشغيل حوالي 42.35% لجميع عمليات البحث في روسيا.

إيجابيات وسلبيات

كما هو الحال مع معظم المحركات الأصغر حجمًا (مقارنة بـ Google على الأقل)، هناك حركة مرور أقل على Yandex، لكن المنافسة أقل سواء العضوية أو المدفوعة.

تعد الخوارزميات التي تستخدمها Yandex أقل تعقيدًا من خوارزميات Google، وبالتالي فهي أسهل في التقييم والتحسين.

والآن الأخبار السيئة: على الرغم من أن خوارزميات ياندكس أقل تطوراً من خوارزميات جوجل، إلا أنها تحتوي على عناصر تجعل الأمر صعباً على الغرباء ــ بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على تحديد الموقع الجغرافي.

ومن الواضح أن النظام المدفوع أكثر مرونة في هذا الصدد، وبالمقارنة مع جوجل، FacebookوMicrosoft Bing، تميل إلى أن تكون أقل تكلفة لكل نقرة. على سبيل المثال، سيكلف الترتيب رقم 1 لـ “كازينو” أكثر من 55 دولارًا لكل نقرة في الولايات المتحدة و0.82 دولارًا فقط على Yandex. بالطبع، هذه كلمة إنجليزية، ولكن حتى كلمة “casino” الروسية تكلف 1.54 دولارًا فقط.

نصائح التحسين

يمكن العثور على بعض المقالات القيمة حول التسويق على Yandex على: