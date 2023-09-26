Rewrite this title: تعرف على Botify: نظرة خاطفة من الداخل مع الرئيس التنفيذي أدريان مينارد

ستساعدك المقالة التالية: تعرف على Botify: نظرة خاطفة من الداخل مع الرئيس التنفيذي أدريان مينارد

ربما تكون قد سمعت عن حل Botify لإدارة تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات والذي تحول من طرف إلى طرف.

ولكن ما الذي قامت به الشركة وفريقها مؤخرًا؟

وربما الأهم بالنسبة لهذا الجمهور – إلى أين يتجهون وما الذي يبحثون عنه في المواهب الجديدة في مجال تحسين محركات البحث للمساعدة في الوصول إلى هناك؟

لقد أتيحت لي الفرصة للدردشة مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Botify، أدريان مينارد.

تابع القراءة للتعرف على التحديات والفرص الأكثر إلحاحًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات، وما هو الجديد في علامته التجارية وأداته، وما يبحث عنه Botify في الموظفين الجدد في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، والمزيد.

ما هي أكبر التحديات والفرص التي تواجه التحليلات في المؤسسات الآن؟

أدريان مينارد: أحد أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات المؤسسات هو الاستفادة من الكميات الهائلة من البيانات الأولية المتاحة لها بكفاءة وفعالية من أجل اتخاذ قرارات سليمة. وينطبق هذا بشكل خاص على المؤسسات التي تحتفظ بمواقع كبيرة أو معقدة.

يمكن لأي مؤسسة اليوم الحصول على ما يكفي من البيانات لمحترفي البحث العضوي الماهرين لفهم كيفية عمل بعض الصفحات وتحسينها.

ومع ذلك، من المستحيل على البشر مراجعة هذه البيانات يدويًا لآلاف الصفحات المرتبطة بشكل معقد واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ على أساس يومي أو أسبوعي. ويتطلب ذلك أدوات قوية لتحليل البيانات، وبصراحة، التعلم الآلي.

ولكن هناك تحديًا أكبر مخفيًا داخل هذا التحدي. بمجرد حصولك على رؤية دقيقة لأداء موقع الويب الخاص بك على مستوى الصفحة، كيف يمكنك تحديد أولويات التحسينات؟

لكي نكون صريحين، لا تريد إضاعة الوقت على الصفحات التي ليس لها أي تأثير على الإيرادات؛ ولا ترغب في العمل على تحسين الصفحات التي لم تتم فهرستها بواسطة برامج زحف الويب بسبب بعض الأخطاء في الترميز أو قرار بعض الخوارزميات بأن الصفحات لا تستحق الزحف إليها.

لذا، لا يمكن للتحليل أن يقتصر على تحويل كتلة البيانات الأولية إلى كتلة من البيانات المكررة – أو حتى إلى كتلة من الرؤى الرائعة. وعليها أن تتخذ الخطوة التالية.

يجب أن تتعرف على قيمة إيرادات الصفحات الفردية، وتحديد أولويات التحسينات بناءً على تأثير الإيرادات، والتأكد من فهرسة الصفحات فعليًا بواسطة برامج زحف الويب، واستنباط التحسينات من هناك.

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ما هي تحديات SEO للمؤسسات التي تنتظرنا؟

أدريان مينارد: أعتقد أن فرق التسويق عبر البحث العضوي تواجه نوعين من المشكلات داخل مؤسساتهم.

أولاً، أعتقد أن محترفي البحث يواجهون صعوبة متزايدة في تنفيذ توصياتهم.

إذا كانت لديك أفكار رائعة للتحسينات، ولكن يتعين عليك نقلها إلى فريق ويب مؤسسي محجوز بالفعل لمدة ربعين أو ثلاثة أرباع، أو يتعين عليك تشغيلها من خلال تحدي مراجعي المحتوى، فقد لا تتمكن أبدًا من الحصول عليها تم تفعيل التحسينات.

أنا مقتنع بأن الحل الجيد هو إدخال المزيد من الأتمتة في عملية اتخاذ القرار وأثناء مرحلة التنفيذ.

ثانيًا، أعتقد أن محترفي البحث العضوي يتعرضون لضغوط متزايدة لإظهار النتائج من حيث التأثير على الإيرادات. هذا ليس من غير المألوف.

يجب على كل قناة تسويقية أن تجيب على نفس السؤال!

ومع اكتساب خيار البحث المدفوع المزيد من التنافسية، ومع ظهور أسئلة جدية حول الخصوصية عبر الإنترنت، بدأ المسؤولون التنفيذيون في النظر إلى البحث المجاني مرة أخرى ويتساءلون: “ما الذي يمكنك فعله لتحقيق أعلى النتائج في بحثي؟”

إن الحصول على إجابة ليس بالأمر السهل دائمًا وقد يتطلب أساليب جديدة لمحترفي البحث، ولكنه الآن مطلوب في أي مؤسسة تسويق.

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ما هي المشكلة المستمرة في البحث، هل يمكنك التلويح بعصا سحرية وحلها إذا استطعت؟

أدريان مينارد: كما ذكرت من قبل، أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي سأركز عليها هي تنفيذ التحسينات. هذه مشكلة ذات شقين.

الأول هو التحدي المتمثل في معرفة التغييرات التي يجب تفعيلها والحصول على الإذن لتنشيطها. ويتحول هذا بشكل متزايد إلى مشكلة تتعلق بربط التحسين المقترح بتأثير الإيرادات المتوقع.

ومع محدودية الموارد، فإن الطريقة الحقيقية الوحيدة لتبرير لمس الموقع هي زيادة الإيرادات.

ثانياً، هناك مشكلة الموارد. لا توجد موارد قليلة الاستخدام في معظم مؤسسات الويب.

إذا كنت ترغب في تغيير شيء ما، فيجب أن يكون لديك أقل قدر ممكن من التأثير على الآخرين في المنظمة قدر الإمكان.

ولكن إذا سمحت لي، أود أن أضيف قضية أخرى طويلة المدى: الافتقار إلى التنوع في عالم البحث. عندما نفكر في محركات البحث، في أغلب الأحيان، نفكر في Google.

سيكون الأمر أكثر إثارة لمحترفي البحث العضوي – وفي الحقيقة للمستخدمين – إذا كانت هناك مجموعة واسعة من البدائل.

ولهذا السبب أحب مبادرات مثل You.com وNeva كثيرًا، ولهذا السبب ندعم Bing بشكل نشط.

ما الجديد في Botify؟

أدريان مينارد: كان عام 2021 عامًا رائعًا بالنسبة إلى Botify.

أحد أكثر الأشياء إثارة بالنسبة لنا هذا العام هو مشاهدة Botify Activation – أداتنا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تحسين محركات البحث وتحسينها دون أي موارد تطويرية أو تقنية – وهي تصبح منتجنا الأسرع نموًا.

أعتقد أن هذا يعكس ما أصبح التحدي الأكبر الذي يواجه محترفي تسويق البحث العضوي: تنفيذ التحسينات التي حددوها.

يعد Botify Activation مساعدة كبيرة هنا لأنه يتجنب الاضطرار إلى الحصول على الوقت والموارد من الفرق الأخرى الملتزمة بالفعل، مثل مبرمجي الويب ومصممي الصفحات.

التطور الآخر الذي نحن متحمسون له حقًا هو التطور أكثر.

نحن نعمل الآن على توسيع نطاق التركيز على عملائنا بدءًا من عمليات البيع بالتجزئة والنشر الضخمة والغنية بالموارد إلى العالم الواسع من المؤسسات التي قد يكون لديها مواقع كبيرة ومعقدة ولكن ليس لديها فرق ضخمة من خبراء البحث العضوي ومبرمجي الويب للاتصال بهم.

لذلك، نحن نعمل على توسيع منظمتنا للوصول إلى هذه الآفاق الجديدة.

في سبتمبر، تلقينا 55 مليون دولار أمريكي من التمويل من السلسلة C. يمكّننا هذا التمويل من التوسع والتوسع بسرعة أكبر – فيما يتعلق بفريقنا وشركائنا وعروض منتجاتنا.

في نوفمبر أعلنا عن التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر سوق إقليمي لتسويق البحث العضوي.

نحن نعمل على توسيع تعاوننا مع العلامات التجارية والشركاء الرئيسيين في المنطقة ونقوم بالتوظيف بنشاط في سنغافورة وسيدني وطوكيو في جميع الأقسام.

وأخيرًا، نعمل على توسيع نظامنا البيئي عبر شراكات التكنولوجيا والتسويق والحلول.

نحن نخطط للبناء على الشراكات القوية التي أقمناها بالفعل والاستمرار في خلق فرص التوافق وقابلية التشغيل البيني والتعاون مع الشركاء الذين يعتبرون ضروريين لنجاح عملائنا.

بالنسبة لعام 2022، ينصب تركيزنا على الأتمتة وعلوم البيانات والشراكات لتقديم عائد استثمار أقوى لعملائنا. وهذا يعني الاستمرار في تعزيز Botify Analytics وBotify Intelligence من خلال المزيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في قدراتهما على تحديد فرص نمو الإيرادات والتنبيه عند حدوث تراجع.

ويعني ذلك أيضًا، كما ناقشنا، الاستمرار في تطوير ميزات التشغيل الآلي الجديدة في تنشيط Botify.

سنقوم أيضًا بتوسيع وتعميق علاقاتنا مع شركائنا.

تسهل علاقات الشركاء على فريق تسويق البحث العضوي اعتماد أدواتنا ودمجها في بيئة العمل الحالية.

وهذا أيضًا أحد جوانب تحويل التحليل إلى إيرادات إضافية وعمليات تنفيذ أسرع وأسهل.

كيف يستخدم Botify التعلم الآلي؟

أدريان مينارد: أعتقد أنه للإجابة على ذلك، علينا أن نسأل ما هو التعلم الآلي الجيد حقًا اليوم.

الجواب هو أن التعلم الآلي يتألق حقًا على نطاق واسع. لا يمكن بالضرورة أن يحل مشكلة معقدة واحدة بشكل أفضل مما يستطيع خبير بشري، ولكن يمكنه اتخاذ قرارات أسرع وأفضل بكثير فيما يتعلق بعشرات أو مئات الآلاف أو ملايين الصفحات.

لذلك، جعلنا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حلول Botify.

يساعدنا التعلم الآلي على أتمتة المهام التي تستغرق أسابيع أو أشهر، وتقليصها إلى ساعات. يعتمد كل من Botify Intelligence وBotify Activation عليها.

يقوم Botify Intelligence تلقائيًا بتحديد أولويات خطط العمل باستخدام نماذج ML وAI القوية لإخبار المستخدمين بالضبط بالتحسينات التي يجب عليهم التركيز عليها والتأثير الذي ستحدثه هذه التحسينات.

يمنح تنشيط Botify مديري البحث العضوي الاستقلالية لتنفيذ مشاريعهم ويساعدهم على القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر سهولة، وفي بعض الحالات تلقائيًا، دون دعم فريق هندسي.

وهذا يمكّن المؤسسات من توفير الموارد والوقت والتحول إلى المزيد من المبادرات الإستراتيجية.

الذكاء الاصطناعي هو الميزة التي لا غنى عنها اليوم: تقوم الشركات بطرح نماذج التعلم الآلي في كل مشكلة يمكن تصورها. ولكنني أعتقد أن تجربتنا أكدت أننا نسير على الطريق الصحيح.

أصبح الوضع التنافسي الذي يواجهه عملاؤنا أكثر صعوبة، لذلك سنواصل الاستثمار بشكل مكثف في أجزاء تعلم الآلة في أدواتنا.

بالنسبة إلى Botify Intelligence، سنقوم بتعميق وإثراء نماذجنا للعلاقة بين تحسينات الصفحة والإيرادات، حتى نتمكن من التنبؤ بشكل أكثر دقة بالنتيجة المالية لتطبيق تحسين معين.

بالنسبة لتنشيط Botify، سنستمر في تطوير نماذجنا لأتمتة تطبيق التحسينات على موقع العميل.

هل يقوم Botify بتوظيف محترفي تحسين محركات البحث (SEO)؟

أدريان مينارد: ومن خلال توسعنا المخطط له في عام 2022، نتوقع أن نقوم بتوظيف الموظفين في أي مكان نتواجد فيه في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة واليابان؛ لذلك، لدينا ثروة من المواقع والفرص المتاحة – حوالي 170 في عام 2022.

تشمل المناصب المحددة التي نسعى لشغلها محترفي تحسين محركات البحث (SEO)، ومهندسي البرمجيات وDevOps، ومديري نجاح العملاء، ومجموعة من مناصب التسويق والمبيعات على مستويات مختلفة من الأقدمية.

هذه فرصة رائعة للعمل مع العملاء مع بعض مؤسسات تحسين محركات البحث الأكثر تقدمًا في العالم!

تحقق من الأدوار المفتوحة المتوفرة لدينا هنا.

هل هناك أي نصيحة أخرى لمسوقي المؤسسات ومحترفي تحسين محركات البحث؟

أدريان مينارد: إذا كان بإمكاني أن أترك لجمهورنا نصيحة واحدة، فستكون تقدير خفة الحركة.

إن عالمنا يتغير بسرعة لا تصدق: تتوسع أحجام البحث، وتتغير مصطلحات البحث يوميًا، وتحاول المؤسسات باستمرار العثور على أفضل مزيج من البحث العضوي، والبحث المدفوع، وغيرها من الأساليب.

إن القدرة على التعرف على التحولات في البيانات الأولية على الفور، وتفسير تلك التحولات، والتعرف على آثارها على الصفحات الرئيسية في موقع ضخم ومعقد، وتفعيل التحسينات المطلوبة فعليًا، يمثل تحديًا هائلاً.

إنه تحدٍ نحن حريصون على حله.

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