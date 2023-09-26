Rewrite this title: تعرف على Google Analytics 4: دليل كامل

ستساعدك المقالة التالية: تعرف على Google Analytics 4: دليل كامل

في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت Google عن أهم تغيير في Google Analytics على الإطلاق: Google Analytics 4.

هناك الكثير لتتعلمه من خلال التحديثات الكبيرة ومن الطبيعي أن تتساءل عن مدى تأثير ذلك على وظيفتك أو عملك.

على الرغم من أننا لم نسمع أي إشارة إلى أن Google Analytics التقليدي سينتقل إلى أي مكان في أي وقت قريب، إلا أن المواقع الجديدة أصبحت الآن تستخدم Google Analytics 4 افتراضيًا. وهذه علامة قوية على أن تعلم Google Analytics 4 يستحق إعطاء الأولوية.

في هذا الدليل الكامل، ستتعلم كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء استخدام “إحصاءات Google” 4:

ما تغير.

جعل Switch إلى GA4.

كيف يساعد “إحصاءات Google”‏ 4 في إعداد التقارير.

أفضل الطرق لاستخدام تقارير “إحصاءات Google”‏ 4.

تحليلات جوجل 4: ما الذي تغير؟

باختصار…الكثير.

يستخدم “إحصاءات Google”‏ 4 بنية بيانات ومنطقًا مختلفًا لجمع البيانات بشكل كبير.

الآن، تم بناء كل شيء حول المستخدمين والأحداث – وليس الجلسات، كما اعتدنا.

يعالج النموذج القائم على الأحداث كل تفاعل للمستخدم كحدث مستقل.

يعد هذا التغيير مهمًا لأننا اعتمدنا تاريخيًا على نموذج قائم على الجلسة والذي قام بتجميع تفاعلات المستخدم ضمن إطار زمني محدد.

يوفر نقل التركيز من الجلسات إلى الأحداث فوائد كبيرة للمسوقين مثل التحليل عبر الأنظمة الأساسية والقدرة المحسنة على تحليل المسار.

ومن خلال الانتقال إلى النموذج المستند إلى الحدث، أصبح “إحصاءات Google”‏ 4 أكثر مرونة وقدرة أفضل على التنبؤ بسلوك المستخدم.

هل علي أن Switch إلى Google Analytics 4؟

هذا هو السؤال الكبير – هل أنت بحاجة إلى التبديل إلى Google Analytics 4 الآن؟

اجابة قصيرة: نعم.

يمكنك إعداد موقع على “إحصاءات Google”‏ 4 ليتم تشغيله بالتوازي مع Universal Analytics.

حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدامه على الفور، فإن جمع البيانات وتعزيز نماذج التعلم الآلي (ML) الخاصة بك سيجعل التحليل المستقبلي أكثر فائدة.

جمع أفضل للبيانات = استراتيجيات تسويقية أفضل.

كيفية إعداد GA4

تعد تهيئة GA4 أمرًا بسيطًا لا يتطلب سوى بضع نقرات.

سيتم ترك خاصية التحليلات التي تعرفها دون تغيير، مع الاستمرار في جمع البيانات. سيظل بإمكانك الوصول إلى عرض UA الخاص بك عبر شاشة المسؤول.

إليك كيفية ربط مصدر بيانات GA4 جديد بحسابك الحالي على Universal Analytics. (إذا كنت تقوم بإعداد موقع جديد تمامًا، فارجع إلى برنامج إدارة العلامات من Google: دليل المبتدئين على GA4.)

خطوات تكوين GA4

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google Analytics. انقر فوق المسؤول. رمز الترس، التنقل السفلي الأيسر. تأكد من تحديد الحساب المطلوب. تأكد من تحديد الخاصية المطلوبة. انقر فوق الخيار الأول في عمود الخاصية.

بمجرد الدخول إلى معالج الإعداد، انقر فوق الزر الأزرق الكبير .

هناك خطوة أخرى فقط، انقر على الزر الأزرق للقيام بذلك

انها حقا بهذه السهولة!

مهم Note: يعمل مساعد إعداد “إحصاءات Google”‏ 4 تلقائيًا مع gtag.js. إذا كنت تستخدم أداة إنشاء مواقع الويب مثل WordPress أو Wix وما إلى ذلك، فستحتاج إلى ذلك أضف علامة Analytics بنفسك.

تتبع الأحداث

بعد إنشاء موقعك، سيتم تنشيط مساعد الإعداد تلقائيًا قياس معزز في موقعك على “إحصاءات Google”‏ 4.

لا تزال هناك حاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة لتتبع عناصر الجهات الخارجية وعمليات إرسال النماذج، ولكن النماذج الأساسية لتتبع الأحداث تكون تلقائية وجاهزة للاستخدام.

كيف يساعد “إحصاءات Google”‏ 4 في إعداد التقارير؟

تكون استراتيجية جمع البيانات قوية بقدر قوة المعلومات التي يمكنك استخراجها منها.

إذًا كيف سيساعد التبديل إلى “إحصاءات Google”‏ 4 في إعداد التقارير؟

مع الضغط من أجل خصوصية المستخدم، أصبح من الصعب بشكل متزايد تتبع المستخدمين أثناء سفرهم عبر منصات متعددة، باستخدام أجهزة متعددة.

يُعد “إحصاءات Google”‏ 4 حلاً تطلعيًا يستخدم تقنيات تعلُّم الآلة المحسّنة للمساعدة في سد فجوة البيانات المفقودة. إنشاء رحلة مستخدم واحدة لجميع البيانات المرتبطة بنفس الهوية.

وأخيرًا، قامت “إحصاءات Google”‏ 4 بتبسيط واجهة إعداد التقارير مما يسهّل على جهات التسويق اكتشاف الاتجاهات الرئيسية والمخالفات في البيانات.

بدلاً من قائمة طويلة من التقارير المحددة مسبقًا التي تحاول تغطية كل حالة استخدام، يستخدم “إحصاءات Google”‏ 4 تقارير النظرة العامة في البطاقات التلخيصية. إذا كنت تريد التعمق أكثر، فما عليك سوى النقر على بطاقة الأداء.

أفضل الطرق لاستخدام تقارير Google Analytics 4

سيغطي هذا القسم الأخير من التعرف على Google Analytics 4 أفضل الطرق لاستخدام تقارير GA4.

عند تسجيل الدخول لأول مرة، سترى أن الصفحة الرئيسية تلخص إجمالي عدد الزيارات والتحويلات والإيرادات لهذا الموقع. من الأفضل استخدام هذا كفحص سريع للتأكد من أن كل شيء يتصرف كما هو متوقع.

سوف يجيب تقرير صفحتك الرئيسية بسرعة:

من أين يأتي المستخدمون الجدد؟

ما هي حملاتك الأفضل أداءً؟

ما هي الصفحات والشاشات التي تحصل على أكبر عدد من المشاهدات؟

تقرير في الوقت الحقيقي

تقرير الوقت الفعلي هو التقرير الافتراضي التالي في شريط التنقل الأيمن، ويعرض الأحداث التي حدثت خلال الـ 30 دقيقة الماضية.

استخدم تقرير الوقت الفعلي للقيام بما يلي بسرعة:

تأكد من عمل رمز التتبع.

عرض التأثيرات من أ YouTube فيديو.

عرض إسقاط المنتج الجديد، كما يحدث في الوقت الحقيقي.

ميزة رائعة: “عرض لقطة المستخدم”

انقر في الزاوية العلوية اليمنى من تقرير الوقت الفعلي لرؤية لقطة حرفية لمستخدم واحد.

يتضمن ذلك معلومات حول جهاز المستخدم وموقعه وتفاعله في الوقت الفعلي مع الموقع/التطبيق من خلال الأحداث التي يتم تشغيلها.

تقارير دورة الحياة

تعكس تقارير دورة الحياة مسار اكتساب المستخدمين وإشراكهم وتحقيق الدخل منهم والاحتفاظ بهم.

إنه مثالي لتحليل كيفية دخول المستخدمين إلى مسار التحويل وكيف يتصرفون بمجرد دخولهم إلى مسار التحويل.

سوف تجيب تقارير دورة الحياة بسرعة:

كيف يدخل المستخدمون إلى مسار التحويل؟

كيف يتصرف المستخدمون بمجرد دخولهم إلى مسار التحويل؟

ويتضمن “إحصاءات Google”‏ 4 أيضًا تقارير المستخدمين عن الخصائص الديمغرافية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأحداث والإحالات الناجحة.

تقارير المستكشف: التحليل

قد يكون هذا هو التغيير الأقوى في “إحصاءات Google”‏ 4 (أو على الأقل ما أعتقد أنه سيكون الأكثر فائدة لجهات التسويق): التحليل الجديد Hub.

على الرغم من أن التقارير الافتراضية تساعدك على مراقبة مقاييس الأعمال الرئيسية، إلا أن تحليل GA4 Hub يتيح لك الوصول إلى العديد من التقنيات المتقدمة ومعرض النماذج غير المتاح في أي مكان آخر.

إنشاء تحليل جديد

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google Analytics.

انقر فوق التحليل. رسم بياني يحتوي على رمز العدسة المكبرة، أسفل يسار التنقل ضمن “استكشاف”.

حدد التقنية التي تريد استخدامها لتحليل بياناتك.

كيفية قراءة التحليل Hub التقارير

العودة إلى التحليل Hub. عمود المتغيرات: عمود المتغيرات هو المكان الذي ستحدد فيه البيانات التي تريد استخدامها في تحليلك. النطاق الزمني والشرائح والأبعاد والمقاييس. عمود إعدادات علامة التبويب: عمود إعدادات علامة التبويب هو المكان الذي ستحدد فيه تقنية التحليل وإضافة الأبعاد والمقاييس وتطبيق الشرائح. القطاعات: الشرائح هي مجموعات مختلفة من المستخدمين. قم بسحب وإسقاط مجموعات مختلفة من المستخدمين إلى تقريرك لمقارنة سلوكهم وتباينه. إذا كنت لا ترى الشريحة التي تريد استخدامها، أضف الشريحة الخاصة بك عن طريق النقر على أيقونة علامة الجمع. أبعاد: الأبعاد هي الأشياء التي تريد تحليلها. على سبيل المثال، عدد الأحداث، والمستخدمين النشطين، والمعاملات، وما إلى ذلك. قم بسحب الأبعاد وإسقاطها كصفوف أو أعمدة في منطقة إعدادات علامة التبويب. المقاييس: توفر المقاييس الأرقام في تحليلك. أضف مقاييس إلى منطقة القيم في إعدادات علامة التبويب. التصور: اختر الشكل الذي سيبدو عليه التقرير. تتضمن خيارات الاستكشاف الجدول والمخطط الدائري والرسم البياني الخطي والمزيد. قيم: اسحب المقاييس التي تريد عرضها كأعمدة في التقرير. يمكن عرض نوع الخلية كمخطط شريطي أو نص عادي أو خريطة حرارية. نوافذ التبويب: تعرض علامات التبويب تصوراتك. يمكن أن يحتوي التحليل على ما يصل إلى 10 علامات تبويب. لإضافة علامة تبويب جديدة، انقر فوق أيقونة علامة الجمع. عرض: تفاعل مع البيانات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن فوق نقطة البيانات في التمثيل المرئي.

أنواع التحليل

استكشاف

يوفر استكشاف “إحصاءات Google”‏ 4 مزيدًا من التحكم في تمثيل البيانات بشكل أكبر مما كان متاحًا في السابق في Universal Analytics.

هناك الكثير من خيارات التكوين ضمن الاستكشاف لمساعدتك في الكشف عن رؤى جديدة وتمثيل بياناتك بطريقة منطقية لفريقك أو عميلك.

إحدى الميزات المفضلة لدي في الاستكشاف هي إكتشاف عيب خلقي لأنه يقوم تلقائيًا بوضع علامة على أي نقاط بيانات خارجة عن النتيجة المتوقعة.

تحليل القمع

كيف يصبح زوار موقع الويب متسوقين لمرة واحدة، ثم كيف يصبح المتسوقون لمرة واحدة عملاء متكررين؟

اكتشف ذلك في تقرير تحليل مسار الإحالة الناجحة على “إحصاءات Google”‏ 4. هنا، يمكنك تصور الخطوات التي يتخذها المتسوقون لإكمال الحدث ومعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم في كل خطوة.

تحليل المسار

إذا أعجبتك تقارير تدفق السلوك في التحليلات العامة، فسوف تعجبك تقارير مسار مركز التحليل في “إحصاءات Google”‏ 4.

يصور تحليل المسار تدفق الأحداث فيما يعرف باسم “الرسم البياني الشجري”. تدفق الأحداث هو سلسلة من الأحداث التي أطلقها المستخدمون على طول مسارهم.

تساعد تقنية تحليل المسار المسوقين على الكشف عن سلوك التكرار الذي قد يشير إلى تعطل المستخدمين.

تداخل المقطع

يمكن استخدام الشرائح في مواقع Universal Analytics وGoogle Analytics 4.

في “إحصاءات Google”‏ 4، يمكن استخدام الشرائح كأحداث أو جلسات للمستخدم. ويمكن للمسوقين أيضًا إنشاء شرائح تحتوي على شروط متعددة وترتيبها في “مجموعة شروط”.

فكر في الشريحة باعتبارها مجموعة محددة من مستخدمي موقعك. على سبيل المثال، قد تكون الشريحة عبارة عن مستخدمين من مدينة معينة، أو أولئك الذين زاروا صفحة معينة، أو المستخدمين الذين اتخذوا إجراءً محددًا مثل الشراء من فئة منتج معينة.

تحليل الجماعة

المجموعة النموذجية هي مجموعة من المستخدمين لديهم سمة مشتركة، مثل نفس تاريخ الاكتساب أو الحدث أو التحويل.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تقرير مجموعة لمعرفة المدة التي يستغرقها الأشخاص للتحويل فيما يتعلق بتكتيك تسويقي محدد.

عمر المستخدم

يعد تقرير عمر المستخدم فعالاً للغاية بالنسبة لمسوقي البحث لأنه يتيح لك إنشاء تقارير تصور المصدر الذي يجذب المستخدمين إلى تحقيق أعلى إيرادات على الإطلاق – وليس فقط الإيرادات لشهر محدد.

باستخدام “إحصاءات Google”‏ 4، يمكنك الكشف عن الحملات التسويقية التي تكتسب المستخدمين الأكثر قيمة، مع أعلى احتمالية شراء وأقل احتمالية للتوقف عن العمل.

وهذا بفضل Google Analytics نماذج التنبؤات.

خاتمة

تعد أداة التحليلات واحدة من أقوى أسلحتك التسويقية. فهو يساعد على تطوير فهم حركة مرور موقع الويب وكيفية تصرف المستخدمين بمجرد تواجدهم في الموقع.

رؤى تحليلية أفضل = قرارات تسويقية أفضل.

GA4 هو ترقية التحليلات التي نحتاجها جميعًا. فهو يوفر للمسوقين المزيد من المرونة ووسيلة للتنبؤ بسلوك المستخدم مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

بعد اجتياز منحنى التعلم، ستجد أن مرونة “إحصاءات Google”‏ 4 والإحصاءات المحسّنة تستحق العناء أكثر من اللازم.

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