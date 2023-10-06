Rewrite this title: تعزيز العلاقات الداخلية بين تحسين محركات البحث (SEO) وإدارات الشركة الأخرى

ستساعدك المقالة التالية: تعزيز العلاقات الداخلية بين تحسين محركات البحث (SEO) وإدارات الشركة الأخرى

كمقدمة جديدة نسبيًا لعالم الشركات، غالبًا ما يواجه مُحسنو محركات البحث صعوبة في العثور على مكانهم وبناء الحلفاء داخل الشركات التقليدية. حقًا، ما لم يكن لدى زملاء العمل معرفة عابرة بتحسين محركات البحث (أو إذا تم تحديد مهمة الفريق صراحةً من قبل الإدارة العليا)، فغالبًا ما يتعرض العاملون في تحسين محركات البحث للارتباك أو حتى الشك من قبل الزملاء الذين لا يفهمون الغرض من تحسين محركات البحث.

لسوء الحظ، هذا ليس عذرًا للسماح للعلاقات الداخلية بالمعاناة، حيث أن نقاط الضعف في علاقات الشركة هذه يمكن أن تمنعك من الحصول على الدعم اللازم لضمان نجاح الحملة. ولمنع حدوث ذلك، ألقِ نظرة على كيفية تعزيز العلاقات التي تشاركها مع أقسام الشركة المختلفة، وذلك وفقًا للنصائح التالية:

كبار المسئولين الاقتصاديين والإدارة العليا

يجب أن يكون الاهتمام الأول لمُحسني محركات البحث (SEO) عندما يتعلق الأمر بتعزيز العلاقات الداخلية هو إقامة علاقات عمل قوية مع فريق الإدارة العليا لمؤسستهم. إن الحصول على الدعم الحماسي من الرئيس التنفيذي أو كبير مسؤولي التسويق أو كبير مسؤولي التكنولوجيا سيقطع شوطًا طويلًا نحو ضمان تلبية طلبات الميزانية وتوجيه الموارد الكافية لدعم أهدافك.

لذا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، ما الذي تحتاج إلى معرفته حول العمل بشكل وثيق مع فرق الإدارة العليا؟

في الواقع، لدى هؤلاء المحترفين الكبار أولويتان متعارضتان أحيانًا، ويجب عليك معالجة كليهما من خلال برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك. ومن المثير للاهتمام أن أعضاء فريق الإدارة العليا يجب أن يكونوا “يركزون على الصورة الكبيرة” ويركزون على النتائج النهائية. ونتيجة لذلك، يجب عليك تصميم مقترحات وتحديثات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لتلائم هذه الاهتمامات المختلفة.

نظرًا لأن الإدارة العليا يجب أن تدفع الشركة إلى الأمام، فإنها دائمًا ما تكون متناغمة مع نظرة “الصورة الكبيرة” المحيطة بزخم الشركة إلى الأمام. وبالتالي، لا ينبغي ضبط تحديثاتك فقط على أحدث تغييرات تصنيفات SERP لمؤسستك، بل يجب عليك أيضًا إعداد الإدارة العليا للتغييرات الرئيسية التي قد تؤثر على مجال تحسين محركات البحث (SEO) في المستقبل. إن التأكد من أن مديرك التنفيذي مستعد عقليًا لتحديث Panda أو Penguin الكبير التالي سيضمن أن لديك الموارد اللازمة للتعامل مع هذه التحولات في الصناعة تحت تصرفك.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الرؤساء التنفيذيون على علم بتأثير جهود تحسين محركات البحث (SEO) التي تبذلها على النتيجة النهائية للشركة، حيث أنهم هم الذين سيكونون مسؤولين عن نفقاتك أمام أعضاء مجلس إدارتهم أو المساهمين. على هذا النحو، من المهم أن تعتاد على قياس عائد الاستثمار لحملة تحسين محركات البحث (SEO)، بالإضافة إلى استقراء كيفية استعداد جهودك لتحسين النتائج المالية لشركتك وموقعها على منافسيك.

كبار المسئولين الاقتصاديين والتسويق

بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة العليا، ستحتاج على الأرجح إلى العمل بشكل وثيق مع فريق التسويق بشركتك من أجل تطوير الضمانات عبر الإنترنت اللازمة لتحقيق أهداف تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك.

على وجه الخصوص، يمكنك الاعتماد على فريق التسويق الخاص بك في لافتات الويب أو تصميمات صفحات الويب أو تصوير المنتجات أو فيديو الويب أو مقالات محتوى الويب أو النسخ الأخرى. في بعض المواقف، قد يكون قسم التسويق لديك هو المسؤول عن تحديث ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية لشركتك – وهي ممارسة تلعب دورًا هائلاً في أداء تحسين محركات البحث (SEO) بشكل عام.

نظرًا لأن الكثير من المواد المستخدمة في حملات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك ستأتي من هذا القسم، فمن الضروري أن تقوم بتطوير علاقات عمل جيدة مع أعضائه. للقيام بذلك، ستحتاج إلى فهم أن المسوقين لا يتم تدريبهم عادةً على العمل مع مُحسنات محركات البحث عند تطوير موادهم.

طوال فترة تعليمهم، كانت سلامة وقيمة مفاهيمهم الإبداعية ذات أهمية أساسية. ونتيجة لذلك، يمكنك أن تتوقع بعض المقاومة عندما تطلب من موظفي التسويق تغيير مفاهيمهم التي تبدو رائعة لاستيعاب الكلمات الرئيسية المستهدفة وأولويات تحسين محركات البحث الأخرى.

لتعزيز هذه العلاقات، ركز على تثقيف موظفي التسويق حول مبادئ تحسين محركات البحث (SEO)، مع تقدير الإبداع المتأصل الذي يجلبونه إلى العملية. لا تربط أفكارهم بأفكارك. تذكر أنه لا يزال هناك الكثير من القيمة لحملة تسويقية يتم تنفيذها بشكل جيد، حتى لو لم تكن صحيحة من الناحية الفنية وفقًا لأفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

على المدى الطويل، ستحتاج إلى هؤلاء الأشخاص إلى جانبك حتى تكون حملات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك فعالة، لذا تعلم كيفية ممارسة القليل من “الأخذ والعطاء” عندما يتعلق الأمر بالتحكم الإبداعي.

تحسين محركات البحث وتكنولوجيا المعلومات

القسم الآخر الذي قد يكون تفاعلك معه محدودًا كمُحسن محركات البحث هو فريق تكنولوجيا المعلومات بشركتك. اعتمادًا على كيفية التعامل مع موقع الويب الخاص بشركتك، يمكنك الاعتماد على هؤلاء الموظفين لإجراء تغييرات على كل شيء بدءًا من النظام الأساسي لموقعك وحتى المحتوى الموجود على صفحات معينة.

مرة أخرى، من المهم أن تدرك أن معظم محترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون اليوم لم يتلقوا قدرًا كبيرًا من التدريب على تحسين محركات البحث (إذا كان لديهم أي تدريب على الإطلاق). ولهذا السبب، قد لا يفهمون كيف يمكن أن تلعب التغييرات في العناصر التي تتحكم في سرعة موقعك وأدائه دورًا مهمًا في مدى تصنيف موقعك على الويب في نتائج البحث الطبيعية.

في هذه الحالة، أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تتعلم التحدث كمطور. على الرغم من أنك لا تحتاج إلى الخروج والحصول على شهادة في البرمجة، فمن المفيد على الأقل فهم أساسيات اللغة التي تدعم موقع الويب الخاص بك، بالإضافة إلى أي مخاوف تتعلق بتحسين محركات البحث الموجودة في بناء لغتك.

ضع في اعتبارك أن متخصصي تكنولوجيا المعلومات معتادون في كثير من الأحيان على إضاعة الأيام في الإجابة على الأسئلة التافهة والطلبات البسيطة. ونتيجة لذلك، عندما يواجهون شخصًا بذل جهدًا واضحًا لفهم ما يفعله وكيفية عمله، فمن المرجح أن يلبي طلبات تغيير البرمجة المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO).

تحسين محركات البحث والبحث والتطوير (R&D)

أحد الأقسام الأخيرة التي قد تحتاج إلى العمل معها بشكل وثيق كمسؤول تحسين محركات البحث هو فريق البحث والتطوير أو فريق تطوير المنتج. من الواضح، إذا كنت تعمل في شركة أصغر، فقد لا تجد فريقًا محددًا يتعامل مع هذه الحاجة. ومع ذلك، في معظم المؤسسات، ستجد شخصًا واحدًا على الأقل تتضمن مسؤولياته التخطيط وإطلاق منتجات جديدة، إن لم يكن أكثر.

من وجهة نظر تحسين محركات البحث، يمكن لأعضاء الفريق أن يلعبوا دورًا حاسمًا في مساعدتك على فهم المصطلحات التي سيستخدمها المشترون للعثور على منتجات شركتك في نتائج البحث الطبيعية، بالإضافة إلى المزايا المحددة التي يمكن استخدامها في حملات التسويق الرقمي المستقبلية.

على سبيل المثال، لنفترض أن شركتك تطلق منتجًا جديدًا. يمكنك تحليل ميزاته من أجل تحديد المزايا المحددة التي ستعرضها في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل، أو منشورات الضيف، أو حملات تحسين محركات البحث (SEO). ومع ذلك، إذا لم تكن مشاركًا في أبحاث السوق التي أدت إلى تحقيق هذا المنتج، فقد لا تكون على دراية بجميع المزايا المختلفة التي يقدمها لمختلف الجماهير.

من خلال استقراء نقاط الميزات بناءً على تجاربك الخاصة – وليس بناءً على توصيات فريق البحث والتطوير في شركتك – فإنك تخاطر بفقدان فرص مربحة محتملة لعرض منتجاتك الجديدة بطرق مختلفة.

لا يتطلب التواصل مع فرق البحث والتطوير الكثير من التحضير الخاص، على الرغم من أنه إذا كانت صناعتك ذات تقنية عالية، فقد تحتاج إلى حشد دعم زملائك في ترجمة ميزات المنتج الجديدة إلى فوائد ستكون في متناول المستهلكين بشكل أكبر. في كثير من الحالات، سيكون متخصصو البحث والتطوير سعداء بإظهار فوائد أحدث التطورات، مما يجعل من السهل ترجمة المعرفة الفريدة لهذا القسم إلى فوائد محددة لتحسين محركات البحث.

الآن، من الواضح أن هذه ليست الأقسام الوحيدة التي ستتفاعل معها كمُحسن محركات البحث. في معظم الشركات التقليدية، ستعمل جنبًا إلى جنب مع موظفي خدمة العملاء، وفرق المحاسبة، والعاملين في مجال الخدمات اللوجستية، والعديد من الأنواع الأخرى من المهنيين، اعتمادًا على شركتك.

قد يكون لعمل هذه الأقسام تأثير أقل على حملات تحسين محركات البحث الخاصة بك، لكنك لا تعرف أبدًا ما هي الأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه الفرق. على أية حال، فإن كونك مهذبًا ومحترفًا ومفيدًا سيقطع شوطًا طويلًا نحو مساعدتك على تأمين المعلومات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.