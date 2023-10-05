Rewrite this title: تعلن شركة Yahoo عن مزاد لأكثر من 100 اسم نطاق مميز

ستساعدك المقالة التالية: تعلن شركة Yahoo عن مزاد لأكثر من 100 اسم نطاق مميز

هل سبق لك أن أردت امتلاك اسم نطاق بعيد المنال مثل AV.com؟ ماذا عن webserver.com؟ حسنًا، إذا كنت تمتلك الأموال النقدية، فإن شركة Yahoo تمنحك الفرصة للمزايدة على أكثر من 100 نطاق من هذا النوع في مزاد لمدة أسبوع يمتد من 14 نوفمبر حتى 21 نوفمبر.

ياهو أعلن في مدونتهم على Tumblr، ظلوا متمسكين بهذه النطاقات لبعض الوقت وقرروا أخيرًا السماح لهم بالرحيل.

يبدو أنهم نسوا أنهم حصلوا عليها وفقًا لكيفية صياغة الإعلان:

يقول كيفن كرامر، نائب المستشار العام لشركة Yahoo: “عندما تكون شركة موجودة منذ فترة طويلة مثل Yahoo، فهناك الكثير من الأشياء الممتعة التي تصادفها”.

قد يكون التعثر في هذه النطاقات هو الشيء الأكثر ربحًا الذي قامت به شركة Yahoo مؤخرًا، حيث تتراوح الأسعار من 5000 دولار لمجال مثل cyberjokes.com، إلى 1.5 مليون دولار لـ AV.com المذكور أعلاه، وليس هناك شك في أنهم سيحققون قدرًا لا بأس به من المال. المال من هذه المزادات.

هناك بعض النطاقات المثيرة للاهتمام حقًا في القائمة الكاملة للنطاقات التي يمكن أن تثبت أنها تستحق الاستثمار اعتمادًا على ما يقرر مقدم العرض الفائز فعله بها. وتقول ياهو إنه لا يزال يتعين إدراج المزيد.

لا تزال أسماء النطاقات تحمل قدرًا كبيرًا من الوزن عندما يتعلق الأمر بتصنيفات محرك البحث. قد يكون اسم النطاق “المميز”، مثل الأسماء التي تبيعها Yahoo بالمزاد العلني، هو ما يحتاجه عملك ليحتل مرتبة أعلى من المنافسة.

هل هناك أي أسماء نطاقات في القائمة ترغب في امتلاكها؟ ماذا ستفعل بها؟ أحب أن أسمع أفكارك في قسم التعليقات!