Rewrite this title: تعلن Chitika SearchAppalooza عن المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة SES NY “Kick-Ass Search Apps Contest”

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Chitika SearchAppalooza عن المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة SES NY “Kick-Ass Search Apps Contest”

إن مسابقة Chitika’s SearchAppalooza، التي ستُعقد في SES NY الأسبوع المقبل، هي مواجهة مليئة بالقوة مدتها ساعة واحدة تضم بعضًا من أكبر المؤثرين في البحث، وسيتم عقدها يوم الثلاثاء المقبل، 24 مارس، من الساعة 1:45 ظهرًا إلى 2:45 ظهرًا .

تحديث!

تمت إضافة متسابق نهائي آخر إلى المجموعة بسبب التعادل في المركز!

ستعرض جلسة SearchAppalooza “مسابقة تطبيقات البحث Kick-Ass“، وهو نوع من برنامج أمريكان أيدول لمهوسي البحث، بما في ذلك الحكام جين سليج والمديرين التنفيذيين من شيتيكاوياهو ومايكروسوفت.

من بين العديد من المطورين/الشركات التي تقدمت بطلبات (من المطورين الصغار إلى الشركات الناشئة الممولة بملايين الدولارات)، خمسة ستة المتأهلين للتصفيات النهائية تم اختيارهم بواسطة Chitika للمواجهة في مسابقة Kick-Ass Search Apps، حيث يعرضون تطبيقاتهم ونهجهم “الخارجي”. سيحصل الفائز المحظوظ، الذي تم اختياره من بين هؤلاء الخمسة المتأهلين للتصفيات النهائية، على جهاز Kindle2، برعاية شركة Yahoo، بالإضافة إلى التقدير في جميع أنحاء صناعات البحث وتطوير التطبيقات.

وصدق أو لا تصدق، لقد تم اختيار مجلة محرك البحث لتكون مدونة حصرية للإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة Kick-Ass Search Apps!

بعد تلقيها عددًا كبيرًا من طلبات تطبيقات البحث المثيرة للإعجاب من مطورين مثيرين للإعجاب بنفس القدر، قامت Chitika بتضييق نطاق المجموعة ويسعدها الإعلان عن المتأهلين الخمسة الستة النهائيين لـ “مسابقة تطبيقات البحث Kick-Ass”.

Everyzing.com: يقوم Everyzing.com بتحويل الصوت في الفيديو إلى تنسيق قابل للبحث، مما يجعل الوسائط/المصادر الشائعة للفيديو/الراديو عبر الإنترنت أكثر سهولة وعملية. umibozu.net: Think Digg يلتقي بـ Google — umibozu.net هو محرك بحث تعريفي يحركه المستخدم، ويقدم تعليقات بشرية لنتائج محرك البحث؛ إضافة المساءلة إلى إمكانية البحث. ميدل سبوت.كوم : يتيح موقع Middlespot.com للباحثين إدارة النتائج وتحليلها وحفظها خلال جلسات متعددة. يتم تجميع نتائج البحث المحفوظة في معرض — لوحة عمل شخصية — مع إمكانيات التحريك والتكبير/التصغير. يروج موقع Middlespot.com أيضًا لوظيفة تفاعلية؛ يستطيع الباحثون مشاركة النتائج بسرعة مع الأصدقاء والزملاء. موقع تريبيدو.كوم : فكر في وظائف Orbiz والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية السفر – بدون النماذج التي لا نهاية لها والتفاصيل المحددة المطلوبة للبحث عن الرحلات الجوية. يقدم موقع Tripeedo.com عملية بحث سريعة وسهلة وخاضعة للمساءلة عن الرحلات الجوية، ويتميز بتفسيرات ذكية للبحث وتعليقات في الوقت الفعلي. Nearbytweets.com : يقدم موقع neartweets.com إمكانية البحث الجغرافي في مجال Twitter. استخدام Twitter الملفات الشخصية كخط أساسي، يعمل موقع neartweets.com على الاستفادة من منصات البحث المختلفة لتوفير واجهة بسيطة تركز على الأعمال من b إلى c للتواصل المحلي والتسويق عبر الطنانة. BackType.com: BackType هو محرك بحث للمحادثة ممول من Y Combinator والذي يمكّن المستخدمين من البحث في ملايين المحادثات من المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي. من بين ميزات BackType، يستطيع المستخدمون مشاركة النتائج وإعداد التنبيهات لمصطلحات بحث محددة، مما يسمح لكل من الشركات والأفراد بفحص الوسائط الاجتماعية/المحتوى الذي ينشئه المستخدم بفعالية وكفاءة.

شاهد هؤلاء الخمسة الستة المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة SearchAppalooza “Kick-Ass Search Apps Contest” في SES New York! الجميع مدعوون للمشاركة. SearchAppalooza مجاني للحضور. ليس هناك حاجة للتسجيل الكامل للمؤتمر. يمكن لزوار قاعة EXPO أيضًا حضور هذا الديربي التكنولوجي المليء بالطاقة لمدة ساعة واحدة. تعال وتحدث عن التكنولوجيا مع المبتكرين والمديرين التنفيذيين في الصناعة الذين يقودون التسويق عبر البحث إلى مجالات جديدة خارج محرك البحث.